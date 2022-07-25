النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

شاهد .. حاجة تونسية تنهمر دموعها فرحًا باستقبال أبناء المدينة في المطار

خلال برنامج "نحبك يا ضيف الرحمن" الذي أطلقته وكالة وزارة الحج

تنهمر دموع حجاج بيت الله الحرام عندما تطأ أقدامهم أرض المدينة المنورة فرحًا باستقبال أبناء المدينة المنورة، وذلك من خلال برنامج "نحبك يا ضيف الرحمن" الذي أطلقته وكالة الوزارة للحج والعمرة بالمدينة المنورة بمطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة، منذ عقد من الزمن حتى أصبح من عوائد وتقاليد الأهالي والجهات المعنية.

وأظهر فيديو لحاجة تونسية انهمرت دموعها فرحًا بهذا الاستقبال في المدينة المنورة الذي أعدته وكالة وزارة الحج والعمرة في المدينة المنورة لاستقبال الحجاج والمعتمرين، مطلقين عبارات الشكر والدعاء للوطن المعطاء وكرم الضيافة وحفاوة الاستقبال التي تفاجؤوا بها.

واستنفرت الجهات الحكومية في المدينة المنورة منذ مطلع الشهر الحالي لاستقبال حجاج بيت الله الحرام وتقديم لهم كل الخدمات منذ وصولهم إلى أرض المطار وتنقلهم في المنطقة المركزية والمساجد التاريخية، وبمتابعة من أمير منطقة المدينة المنورة ورئيس لجنة الحج بالمنطقة الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز، ونائبه الأمير سعود بن خالد.

ووضعت الجهات الأمنية خططًا لخدمة الحجاج وتسهيل تحركاتهم من مقر سكانهم إلى المسجد النبوي الشريف والمساجد الإسلامية والتاريخية والمزارات، كما كثفت وجودها المناطق التي يوجد بها ضيوف الرحمن.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
شاهد .. حاجة تونسية تنهمر دموعها فرحًا باستقبال أبناء المدينة في المطار
سبق

تنهمر دموع حجاج بيت الله الحرام عندما تطأ أقدامهم أرض المدينة المنورة فرحًا باستقبال أبناء المدينة المنورة، وذلك من خلال برنامج "نحبك يا ضيف الرحمن" الذي أطلقته وكالة الوزارة للحج والعمرة بالمدينة المنورة بمطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة، منذ عقد من الزمن حتى أصبح من عوائد وتقاليد الأهالي والجهات المعنية.

وأظهر فيديو لحاجة تونسية انهمرت دموعها فرحًا بهذا الاستقبال في المدينة المنورة الذي أعدته وكالة وزارة الحج والعمرة في المدينة المنورة لاستقبال الحجاج والمعتمرين، مطلقين عبارات الشكر والدعاء للوطن المعطاء وكرم الضيافة وحفاوة الاستقبال التي تفاجؤوا بها.

واستنفرت الجهات الحكومية في المدينة المنورة منذ مطلع الشهر الحالي لاستقبال حجاج بيت الله الحرام وتقديم لهم كل الخدمات منذ وصولهم إلى أرض المطار وتنقلهم في المنطقة المركزية والمساجد التاريخية، وبمتابعة من أمير منطقة المدينة المنورة ورئيس لجنة الحج بالمنطقة الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز، ونائبه الأمير سعود بن خالد.

ووضعت الجهات الأمنية خططًا لخدمة الحجاج وتسهيل تحركاتهم من مقر سكانهم إلى المسجد النبوي الشريف والمساجد الإسلامية والتاريخية والمزارات، كما كثفت وجودها المناطق التي يوجد بها ضيوف الرحمن.

24 يوليو 2019 - 21 ذو القعدة 1440
09:40 PM

شاهد .. حاجة تونسية تنهمر دموعها فرحًا باستقبال أبناء المدينة في المطار

خلال برنامج "نحبك يا ضيف الرحمن" الذي أطلقته وكالة وزارة الحج

A A A
خالد الشاماني - المدينة المنورة
3
16,998

تنهمر دموع حجاج بيت الله الحرام عندما تطأ أقدامهم أرض المدينة المنورة فرحًا باستقبال أبناء المدينة المنورة، وذلك من خلال برنامج "نحبك يا ضيف الرحمن" الذي أطلقته وكالة الوزارة للحج والعمرة بالمدينة المنورة بمطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة، منذ عقد من الزمن حتى أصبح من عوائد وتقاليد الأهالي والجهات المعنية.

وأظهر فيديو لحاجة تونسية انهمرت دموعها فرحًا بهذا الاستقبال في المدينة المنورة الذي أعدته وكالة وزارة الحج والعمرة في المدينة المنورة لاستقبال الحجاج والمعتمرين، مطلقين عبارات الشكر والدعاء للوطن المعطاء وكرم الضيافة وحفاوة الاستقبال التي تفاجؤوا بها.

واستنفرت الجهات الحكومية في المدينة المنورة منذ مطلع الشهر الحالي لاستقبال حجاج بيت الله الحرام وتقديم لهم كل الخدمات منذ وصولهم إلى أرض المطار وتنقلهم في المنطقة المركزية والمساجد التاريخية، وبمتابعة من أمير منطقة المدينة المنورة ورئيس لجنة الحج بالمنطقة الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز، ونائبه الأمير سعود بن خالد.

ووضعت الجهات الأمنية خططًا لخدمة الحجاج وتسهيل تحركاتهم من مقر سكانهم إلى المسجد النبوي الشريف والمساجد الإسلامية والتاريخية والمزارات، كما كثفت وجودها المناطق التي يوجد بها ضيوف الرحمن.

اعلان

بالأرقام

10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
30,108
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
25,285
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
33,191
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
19,144

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

المقالات

التعاون ضـد الأشـرار

التعاون ضـد الأشـرار

محمد الصيـعري
ماذا لو تمنى ابنك واديًا من ذهب؟!

ماذا لو تمنى ابنك واديًا من ذهب؟!

مها عبدالله الحقباني
إعلام.. (هياط)

إعلام.. (هياط)

عبدالله بن خميس العمري
نشكر معالي المعلم ونعتذر..!

نشكر معالي المعلم ونعتذر..!

عبدالغني الشيخ
من تجربة..

من تجربة..

بدر الغامدي
الإعلام.. وسوء الفهم

الإعلام.. وسوء الفهم

ماجد البريكان
لماذا امرأة واحدة لا تكفي؟

لماذا امرأة واحدة لا تكفي؟

عبدالغني الشيخ
وزارة السعادة في السعودية

وزارة السعادة في السعودية

صالح المسلّم
مصافحة

مصافحة

عبدالله بن خميس العمري
الأوقاف وثالثة الأثافي

الأوقاف وثالثة الأثافي

عبدالله بن ناصر السدحان

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة