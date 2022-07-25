شاهد .. حاجة تونسية تنهمر دموعها فرحًا باستقبال أبناء المدينة في المطار

خلال برنامج "نحبك يا ضيف الرحمن" الذي أطلقته وكالة وزارة الحج

تنهمر دموع حجاج بيت الله الحرام عندما تطأ أقدامهم أرض المدينة المنورة فرحًا باستقبال أبناء المدينة المنورة، وذلك من خلال برنامج "نحبك يا ضيف الرحمن" الذي أطلقته وكالة الوزارة للحج والعمرة بالمدينة المنورة بمطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة، منذ عقد من الزمن حتى أصبح من عوائد وتقاليد الأهالي والجهات المعنية.

وأظهر فيديو لحاجة تونسية انهمرت دموعها فرحًا بهذا الاستقبال في المدينة المنورة الذي أعدته وكالة وزارة الحج والعمرة في المدينة المنورة لاستقبال الحجاج والمعتمرين، مطلقين عبارات الشكر والدعاء للوطن المعطاء وكرم الضيافة وحفاوة الاستقبال التي تفاجؤوا بها.

واستنفرت الجهات الحكومية في المدينة المنورة منذ مطلع الشهر الحالي لاستقبال حجاج بيت الله الحرام وتقديم لهم كل الخدمات منذ وصولهم إلى أرض المطار وتنقلهم في المنطقة المركزية والمساجد التاريخية، وبمتابعة من أمير منطقة المدينة المنورة ورئيس لجنة الحج بالمنطقة الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز، ونائبه الأمير سعود بن خالد.

ووضعت الجهات الأمنية خططًا لخدمة الحجاج وتسهيل تحركاتهم من مقر سكانهم إلى المسجد النبوي الشريف والمساجد الإسلامية والتاريخية والمزارات، كما كثفت وجودها المناطق التي يوجد بها ضيوف الرحمن.