"كورونا" جرد 100 مليون عامل من وظائفهم وأغرقهم في الفقر
"العمل الدولية" حذرت من استمرار الأزمة إلى 2023
أفادت منظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، بأن جائحة "كوفيد-19" المنتشرة منذ 17 شهراً أغرقت 100 مليون عامل إضافي في الفقر؛ بسبب التراجع الكبير في ساعات العمل، وغياب فرص العمل الجيدة.
وحذرت المنظمة في تقريرها السنوي من أن الأزمة ستطول، إذ إن العمالة لن تستعيد مستويات ما قبل الجائحة إلا في 2023، وفقاً لـ"فرانس 24".
"كورونا" جرد 100 مليون عامل من وظائفهم وأغرقهم في الفقر
صحيفة سبق الإلكترونيةسبق2021-06-02
أفادت منظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، بأن جائحة "كوفيد-19" المنتشرة منذ 17 شهراً أغرقت 100 مليون عامل إضافي في الفقر؛ بسبب التراجع الكبير في ساعات العمل، وغياب فرص العمل الجيدة.
وحذرت المنظمة في تقريرها السنوي من أن الأزمة ستطول، إذ إن العمالة لن تستعيد مستويات ما قبل الجائحة إلا في 2023، وفقاً لـ"فرانس 24".
02 يونيو 2021 - 21 شوّال 1442
03:21 PM
"كورونا" جرد 100 مليون عامل من وظائفهم وأغرقهم في الفقر
أفادت منظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، بأن جائحة "كوفيد-19" المنتشرة منذ 17 شهراً أغرقت 100 مليون عامل إضافي في الفقر؛ بسبب التراجع الكبير في ساعات العمل، وغياب فرص العمل الجيدة.
وحذرت المنظمة في تقريرها السنوي من أن الأزمة ستطول، إذ إن العمالة لن تستعيد مستويات ما قبل الجائحة إلا في 2023، وفقاً لـ"فرانس 24".