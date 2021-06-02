"كورونا" جرد 100 مليون عامل من وظائفهم وأغرقهم في الفقر

"العمل الدولية" حذرت من استمرار الأزمة إلى 2023

أفادت منظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، بأن جائحة "كوفيد-19" المنتشرة منذ 17 شهراً أغرقت 100 مليون عامل إضافي في الفقر؛ بسبب التراجع الكبير في ساعات العمل، وغياب فرص العمل الجيدة.

وحذرت المنظمة في تقريرها السنوي من أن الأزمة ستطول، إذ إن العمالة لن تستعيد مستويات ما قبل الجائحة إلا في 2023، وفقاً لـ"فرانس 24".