النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

إيقاف حركة الملاحة في #ميناء_جدة_الإسلامي بسبب زيادة سرعة الرياح

تتأثر جدة بأجواء مغبرة ويُسجل مطار الملك عبدالعزيز تدنياً كبيراً في مدى الرؤية

أعلنت إمارة منطقة مكة المكرّمة، اليوم، إيقاف حركة الملاحة البحرية في #ميناء_جدة_الإسلامي بسبب زيادة سرعة الرياح.

تتأثر مدينة جدة، في هذه الأثناء، بأجواء مغبرة بشكلٍ لافتٍ نتيجة هبوب الرياح الجنوبية القوية المثيرة للأتربة والغبار، ويُسجل مطار الملك عبدالعزيز تدنياً كبيراً في مدى الرؤية الأفقية؛ وصل إلى 800 متر، وفق موقع "طقس العرب".

وتشير التوقعات إلى احتمالية تزايد كثافة الغبار خلال الساعات المقبلة، مع تدنٍ إضافي في مدى الرؤية الأفقية.

ميناء جدة الإسلامي

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
إيقاف حركة الملاحة في #ميناء_جدة_الإسلامي بسبب زيادة سرعة الرياح
سبق

أعلنت إمارة منطقة مكة المكرّمة، اليوم، إيقاف حركة الملاحة البحرية في #ميناء_جدة_الإسلامي بسبب زيادة سرعة الرياح.

تتأثر مدينة جدة، في هذه الأثناء، بأجواء مغبرة بشكلٍ لافتٍ نتيجة هبوب الرياح الجنوبية القوية المثيرة للأتربة والغبار، ويُسجل مطار الملك عبدالعزيز تدنياً كبيراً في مدى الرؤية الأفقية؛ وصل إلى 800 متر، وفق موقع "طقس العرب".

وتشير التوقعات إلى احتمالية تزايد كثافة الغبار خلال الساعات المقبلة، مع تدنٍ إضافي في مدى الرؤية الأفقية.

24 مارس 2021 - 11 شعبان 1442
11:38 AM

إيقاف حركة الملاحة في #ميناء_جدة_الإسلامي بسبب زيادة سرعة الرياح

تتأثر جدة بأجواء مغبرة ويُسجل مطار الملك عبدالعزيز تدنياً كبيراً في مدى الرؤية

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
2,954

أعلنت إمارة منطقة مكة المكرّمة، اليوم، إيقاف حركة الملاحة البحرية في #ميناء_جدة_الإسلامي بسبب زيادة سرعة الرياح.

تتأثر مدينة جدة، في هذه الأثناء، بأجواء مغبرة بشكلٍ لافتٍ نتيجة هبوب الرياح الجنوبية القوية المثيرة للأتربة والغبار، ويُسجل مطار الملك عبدالعزيز تدنياً كبيراً في مدى الرؤية الأفقية؛ وصل إلى 800 متر، وفق موقع "طقس العرب".

وتشير التوقعات إلى احتمالية تزايد كثافة الغبار خلال الساعات المقبلة، مع تدنٍ إضافي في مدى الرؤية الأفقية.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
10,469
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
12,543
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
29,511
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
30,771

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

تأجيل الدراسة برمضان

تأجيل الدراسة برمضان

أحمد عجب
التعليم واستنهاض القيم

التعليم واستنهاض القيم

ماجد البريكان
الحوثي لا يملك قراره

الحوثي لا يملك قراره

عبدالمحسن الحارثي
تعليمنا العام القادم.. كيف سيكون؟!

تعليمنا العام القادم.. كيف سيكون؟!

غسان محمد عسيلان
حكاية مهند.. واحترام الآخر

حكاية مهند.. واحترام الآخر

عبدالغني الشيخ
محترم بالمزاج

محترم بالمزاج

مها الجبر
الكلاب الضالة تنشر الذعر!

الكلاب الضالة تنشر الذعر!

علي آل شرمة
هل أنت إنسان آلي؟!

هل أنت إنسان آلي؟!

أحمد عجب
قيادتنا خط أحمر

قيادتنا خط أحمر

غسان محمد عسيلان
التحكيم "ماشـــي صح"..!!

التحكيم "ماشـــي صح"..!!

محمد الصيعري

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟
العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة