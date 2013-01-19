الشرطة السودانية تطلق الغاز على متظاهرين متجهين لقصر "البشير"

قوات أمنية انتشرت في وسط العاصمة الخرطوم اليوم تحسباً للمسيرة

أطلقت قوات الأمن السودانية الغاز المسيل للدموع على متظاهرين متجهين نحو القصر الرئاسي في الخرطوم.

ووفق وكالة "فرانس برس"، انتشرت قوات أمنية سودانية، اليوم الخميس، في وسط العاصمة الخرطوم، تحسباً لمشاركة متظاهرين في مسيرة في اتجاه القصر الرئاسي لدعوة الرئيس عمر البشير إلى مغادرة السلطة.

جاء ذلك بعد مرور أربعة أسابيع على بداية حركة احتجاج شعبية متواصلة.

ودعا منظمو هذه المسيرة الجديدة في العاصمة، إلى التظاهر في 11 منطقة أخرى، بينها "بورتسودان، ومدني، والقضارف، والأبيض، وعطبرة".

وانطلقت التظاهرات من عطبرة في 19 ديسمبر الماضي، احتجاجاً على ارتفاع أسعار الخبز، وتحولت إلى احتجاجات شبه يومية ضد الحكومة والرئيس البشير، الذي يحكم منذ 1989.

ويشاهد عناصر أمن بلباس مدني في الشوارع في وسط العاصمة، وفي الطريق المؤدي إلى القصر، بينما توقفت آليات عسكرية مزودة بمدافع رشاشة خارج القصر.

وكانت حركة السير ذات معدل أخف من العادة في الصباح.

ونظمت مسيرات أخرى في اتجاه القصر في الأسابيع الماضية، وفُضت بالقوة.

وتلجأ الشرطة غالباً إلى الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين في مناطق عدة.

وقد قتل 24 شخصاً في مواجهات خلال الاحتجاجات، حسب حصيلة رسمية.