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"كلنا أمن": التحرُّش بالأطفال عبر الإنترنت جريمة عقوبتها 10 سنوات سجناً

طالب بالإسراع في التبليغ عن هذه الجرائم الإلكترونية عبر اختيار "الدوريات"

قال الحساب الرسمي الخاص بتطبيق "كلنا أمن" لخدمة البلاغات الأمنية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إن التحرُّش بالأطفال عبر الإنترنت جريمة.. وأكّد الحساب أن هذه الجريمة عقوبتها تصل إلى السجن 10 سنوات، وطالب "كلنا أمن" بالمسارعة في التبليغ عن هذا النوع من الجرائم الإلكترونية عبر اختيار "الدوريات" في تطبيق #كلنا_أمن.

جاء ذلك في تغريدة للحساب قال فيها، "يعتبر التحرُّش بالأطفال عبر الإنترنت جريمة، تصل عقوبتها إلى السجن 10 سنوات، سارع بالتبليغ عن هذا النوع من الجرائم الإلكترونية عبر اختيار "الدوريات" في تطبيق #كلنا_أمن."

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"كلنا أمن": التحرُّش بالأطفال عبر الإنترنت جريمة عقوبتها 10 سنوات سجناً
سبق

قال الحساب الرسمي الخاص بتطبيق "كلنا أمن" لخدمة البلاغات الأمنية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إن التحرُّش بالأطفال عبر الإنترنت جريمة.. وأكّد الحساب أن هذه الجريمة عقوبتها تصل إلى السجن 10 سنوات، وطالب "كلنا أمن" بالمسارعة في التبليغ عن هذا النوع من الجرائم الإلكترونية عبر اختيار "الدوريات" في تطبيق #كلنا_أمن.

جاء ذلك في تغريدة للحساب قال فيها، "يعتبر التحرُّش بالأطفال عبر الإنترنت جريمة، تصل عقوبتها إلى السجن 10 سنوات، سارع بالتبليغ عن هذا النوع من الجرائم الإلكترونية عبر اختيار "الدوريات" في تطبيق #كلنا_أمن."

06 يوليو 2018 - 22 شوّال 1439
12:43 PM

"كلنا أمن": التحرُّش بالأطفال عبر الإنترنت جريمة عقوبتها 10 سنوات سجناً

طالب بالإسراع في التبليغ عن هذه الجرائم الإلكترونية عبر اختيار "الدوريات"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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2,575

قال الحساب الرسمي الخاص بتطبيق "كلنا أمن" لخدمة البلاغات الأمنية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إن التحرُّش بالأطفال عبر الإنترنت جريمة.. وأكّد الحساب أن هذه الجريمة عقوبتها تصل إلى السجن 10 سنوات، وطالب "كلنا أمن" بالمسارعة في التبليغ عن هذا النوع من الجرائم الإلكترونية عبر اختيار "الدوريات" في تطبيق #كلنا_أمن.

جاء ذلك في تغريدة للحساب قال فيها، "يعتبر التحرُّش بالأطفال عبر الإنترنت جريمة، تصل عقوبتها إلى السجن 10 سنوات، سارع بالتبليغ عن هذا النوع من الجرائم الإلكترونية عبر اختيار "الدوريات" في تطبيق #كلنا_أمن."

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