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يوسف الجراح والفنان المصري أحمد حلمي الليلة على منصة مسك

في حوار حول تجربته الفنية بمعرض مبادرة "حكايا مسك"

يستضيف الإعلامي يوسف الجراح، مساء اليوم عند الساعة التاسعة مساءً، على مسرح منصة "حكايا"؛ الفنان المصري احمد حلمي، في حوار حول تجربته الفنية بمعرض مبادرة "حكايا مسك" التي ينظمها مركز المبادرات في مؤسسة محمد بن سلمان الخيرية "مسك الخيرية"، وذلك على مساحة تقدر بـ20 ألف متر مربع في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض.

وسيكون موضوع المحاورة بين الجراح والفنان المصري أحمد حلمي، حول مسيرته الفنية التي قاربت على 20 عاماَ، شارك خلالها في أكثر من 25 فيلماً، وعدة مسلسلات، ومسرحية واحدة.

وحصل على عدة جوائز؛ من أبرزها من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وقام بتقديم عدة برامج؛ منها: لعب عيال (1998)، ودربكة (1998)، ومن سيربح البونبون (2004)، وشوية عيال (2011)، وحلمي أون لاين. كما شارك كعضو لجنة تحكيم في برنامج أرابز غوت تالنت المواسم: 3 و4 و5 و6.

يشار إلى أن الإعلامي يوسف الجراح بعد نهاية المحاورة، سيفتح باب طرح الأسئلة من قبل الجماهير الحاضرة على الفنان أحمد حلمي.

من جانبه قال الإعلامي يوسف الجراح لـ"سبق": إن "حكايا مسك" تهدف إلى استقطاب المواهـب الشابة المحلية في مجالات الإبداع الفني، وتوفير بيئة ملائمة لتطويرها وصقلها، ونقلها إلى مستويات أكثر احترافية من خلال التعاون مع أبرز الجهات العالمية المختصة في مختلف المجالات الإبداعية.

وأضاف أن المحاورة ستكون شيقة مع أحمد حلمي؛ حيث تكشف الكثير من الجوانب المخفية عن حياته الفنية، وبالتأكيد ستكون أمسية مختلفة؛ كون الحديث مع حلمي دائماً ما يدخل السرور في قلوب المشاهدين، داعياً جميع الناس للحضور للتعرف عن قرب على الفنان أحمد حلمي، وكذلك المهتمون بالشأن الفني والإعلامي للتواجد.

في ختام حديثه توجه الإعلامي القدير بالشكر لصحيفة "سبق" على مواكبتها جميع الفعاليات والمناسبات المختلفة في المملكة العربية السعودية.

حكايا مسك

الرئيسية/ المملكة / محليات

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يوسف الجراح والفنان المصري أحمد حلمي الليلة على منصة مسك
سبق

يستضيف الإعلامي يوسف الجراح، مساء اليوم عند الساعة التاسعة مساءً، على مسرح منصة "حكايا"؛ الفنان المصري احمد حلمي، في حوار حول تجربته الفنية بمعرض مبادرة "حكايا مسك" التي ينظمها مركز المبادرات في مؤسسة محمد بن سلمان الخيرية "مسك الخيرية"، وذلك على مساحة تقدر بـ20 ألف متر مربع في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض.

وسيكون موضوع المحاورة بين الجراح والفنان المصري أحمد حلمي، حول مسيرته الفنية التي قاربت على 20 عاماَ، شارك خلالها في أكثر من 25 فيلماً، وعدة مسلسلات، ومسرحية واحدة.

وحصل على عدة جوائز؛ من أبرزها من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وقام بتقديم عدة برامج؛ منها: لعب عيال (1998)، ودربكة (1998)، ومن سيربح البونبون (2004)، وشوية عيال (2011)، وحلمي أون لاين. كما شارك كعضو لجنة تحكيم في برنامج أرابز غوت تالنت المواسم: 3 و4 و5 و6.

يشار إلى أن الإعلامي يوسف الجراح بعد نهاية المحاورة، سيفتح باب طرح الأسئلة من قبل الجماهير الحاضرة على الفنان أحمد حلمي.

من جانبه قال الإعلامي يوسف الجراح لـ"سبق": إن "حكايا مسك" تهدف إلى استقطاب المواهـب الشابة المحلية في مجالات الإبداع الفني، وتوفير بيئة ملائمة لتطويرها وصقلها، ونقلها إلى مستويات أكثر احترافية من خلال التعاون مع أبرز الجهات العالمية المختصة في مختلف المجالات الإبداعية.

وأضاف أن المحاورة ستكون شيقة مع أحمد حلمي؛ حيث تكشف الكثير من الجوانب المخفية عن حياته الفنية، وبالتأكيد ستكون أمسية مختلفة؛ كون الحديث مع حلمي دائماً ما يدخل السرور في قلوب المشاهدين، داعياً جميع الناس للحضور للتعرف عن قرب على الفنان أحمد حلمي، وكذلك المهتمون بالشأن الفني والإعلامي للتواجد.

في ختام حديثه توجه الإعلامي القدير بالشكر لصحيفة "سبق" على مواكبتها جميع الفعاليات والمناسبات المختلفة في المملكة العربية السعودية.

07 نوفمبر 2019 - 10 ربيع الأول 1441
06:18 PM

يوسف الجراح والفنان المصري أحمد حلمي الليلة على منصة مسك

في حوار حول تجربته الفنية بمعرض مبادرة "حكايا مسك"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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يستضيف الإعلامي يوسف الجراح، مساء اليوم عند الساعة التاسعة مساءً، على مسرح منصة "حكايا"؛ الفنان المصري احمد حلمي، في حوار حول تجربته الفنية بمعرض مبادرة "حكايا مسك" التي ينظمها مركز المبادرات في مؤسسة محمد بن سلمان الخيرية "مسك الخيرية"، وذلك على مساحة تقدر بـ20 ألف متر مربع في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض.

وسيكون موضوع المحاورة بين الجراح والفنان المصري أحمد حلمي، حول مسيرته الفنية التي قاربت على 20 عاماَ، شارك خلالها في أكثر من 25 فيلماً، وعدة مسلسلات، ومسرحية واحدة.

وحصل على عدة جوائز؛ من أبرزها من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وقام بتقديم عدة برامج؛ منها: لعب عيال (1998)، ودربكة (1998)، ومن سيربح البونبون (2004)، وشوية عيال (2011)، وحلمي أون لاين. كما شارك كعضو لجنة تحكيم في برنامج أرابز غوت تالنت المواسم: 3 و4 و5 و6.

يشار إلى أن الإعلامي يوسف الجراح بعد نهاية المحاورة، سيفتح باب طرح الأسئلة من قبل الجماهير الحاضرة على الفنان أحمد حلمي.

من جانبه قال الإعلامي يوسف الجراح لـ"سبق": إن "حكايا مسك" تهدف إلى استقطاب المواهـب الشابة المحلية في مجالات الإبداع الفني، وتوفير بيئة ملائمة لتطويرها وصقلها، ونقلها إلى مستويات أكثر احترافية من خلال التعاون مع أبرز الجهات العالمية المختصة في مختلف المجالات الإبداعية.

وأضاف أن المحاورة ستكون شيقة مع أحمد حلمي؛ حيث تكشف الكثير من الجوانب المخفية عن حياته الفنية، وبالتأكيد ستكون أمسية مختلفة؛ كون الحديث مع حلمي دائماً ما يدخل السرور في قلوب المشاهدين، داعياً جميع الناس للحضور للتعرف عن قرب على الفنان أحمد حلمي، وكذلك المهتمون بالشأن الفني والإعلامي للتواجد.

في ختام حديثه توجه الإعلامي القدير بالشكر لصحيفة "سبق" على مواكبتها جميع الفعاليات والمناسبات المختلفة في المملكة العربية السعودية.

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