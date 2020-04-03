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تعقُّب بمساندة أمنية.. دهم استراحات وأحواش تبيع وتخزن أغذية فاسدة بالطائف

فيما ضُبط أكثر من ١٢ عاملاً من جنسيات مختلفة.. ويُنتظر تطبيق الجزاءات بحقهم

في عملية تعقبية بمساندة أمنية، نجحت أمانة محافظة الطائف في الكشف عن استراحات وأحواش شمال المحافظة، يقطنها مجموعة من العمالة الوافدة، وجرى تحويلها إلى مقار لتخزين وبيع المواد الغذائية واللحوم مجهولة المصدر بكميات كبيرة؛ وذلك ضمن الجهود المتخذة للحد من انتشار فيروس كورونا.

وقد جرى دهم تلك الاستراحات والأحواش اليوم الجمعة، الواقعة بحي الحلقة الشرقية في مخطط يُعرف باسم "فرش الروقي"، من قِبل بلدية الطائف الجديد، بمشاركة دوريات الضبط الميداني بالشرطة، وضُبط أكثر من ١٢ عاملاً وافدًا من جنسيات مختلفة، وكُشف عن كميات كبيرة من المواد الغذائية مخزنة داخل تلك الأحواش والاستراحات، كذلك كشف عن تخزينهم كميات من اللحوم مجهولة المصدر داخل ثلاجات تفتقر للحفظ الآمن، تنوعت ما بين أسماك، ودجاج، ولحوم متنوعة، جميعها مجهولة المصدر، بلغت في وزنها أكثر من 85 كجم؛ إذ يزاول العمالة المخالفة عمليات البيع من الموقع نفسه بدون تراخيص نظامية، وتفتقر للاشتراطات الصحية.

هذا، وقد أُعد محضر مشترك بين البلدية والضبط الإداري حول الواقعة، وتمت مصادرة المضبوطات وإتلافها، فيما تمت إحالة العمالة للجهات المختصة للتعامل معهم نظامًا، فيما ينتظر أن تطبق لائحة الجزاءات الرادعة بحقهم.

الطائف أمانة الطائف شرطة الطائف

الرئيسية/ المملكة / محليات

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تعقُّب بمساندة أمنية.. دهم استراحات وأحواش تبيع وتخزن أغذية فاسدة بالطائف
سبق

في عملية تعقبية بمساندة أمنية، نجحت أمانة محافظة الطائف في الكشف عن استراحات وأحواش شمال المحافظة، يقطنها مجموعة من العمالة الوافدة، وجرى تحويلها إلى مقار لتخزين وبيع المواد الغذائية واللحوم مجهولة المصدر بكميات كبيرة؛ وذلك ضمن الجهود المتخذة للحد من انتشار فيروس كورونا.

وقد جرى دهم تلك الاستراحات والأحواش اليوم الجمعة، الواقعة بحي الحلقة الشرقية في مخطط يُعرف باسم "فرش الروقي"، من قِبل بلدية الطائف الجديد، بمشاركة دوريات الضبط الميداني بالشرطة، وضُبط أكثر من ١٢ عاملاً وافدًا من جنسيات مختلفة، وكُشف عن كميات كبيرة من المواد الغذائية مخزنة داخل تلك الأحواش والاستراحات، كذلك كشف عن تخزينهم كميات من اللحوم مجهولة المصدر داخل ثلاجات تفتقر للحفظ الآمن، تنوعت ما بين أسماك، ودجاج، ولحوم متنوعة، جميعها مجهولة المصدر، بلغت في وزنها أكثر من 85 كجم؛ إذ يزاول العمالة المخالفة عمليات البيع من الموقع نفسه بدون تراخيص نظامية، وتفتقر للاشتراطات الصحية.

هذا، وقد أُعد محضر مشترك بين البلدية والضبط الإداري حول الواقعة، وتمت مصادرة المضبوطات وإتلافها، فيما تمت إحالة العمالة للجهات المختصة للتعامل معهم نظامًا، فيما ينتظر أن تطبق لائحة الجزاءات الرادعة بحقهم.

03 إبريل 2020 - 10 شعبان 1441
08:55 PM

تعقُّب بمساندة أمنية.. دهم استراحات وأحواش تبيع وتخزن أغذية فاسدة بالطائف

فيما ضُبط أكثر من ١٢ عاملاً من جنسيات مختلفة.. ويُنتظر تطبيق الجزاءات بحقهم

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فهد العتيبي - الطائف
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في عملية تعقبية بمساندة أمنية، نجحت أمانة محافظة الطائف في الكشف عن استراحات وأحواش شمال المحافظة، يقطنها مجموعة من العمالة الوافدة، وجرى تحويلها إلى مقار لتخزين وبيع المواد الغذائية واللحوم مجهولة المصدر بكميات كبيرة؛ وذلك ضمن الجهود المتخذة للحد من انتشار فيروس كورونا.

وقد جرى دهم تلك الاستراحات والأحواش اليوم الجمعة، الواقعة بحي الحلقة الشرقية في مخطط يُعرف باسم "فرش الروقي"، من قِبل بلدية الطائف الجديد، بمشاركة دوريات الضبط الميداني بالشرطة، وضُبط أكثر من ١٢ عاملاً وافدًا من جنسيات مختلفة، وكُشف عن كميات كبيرة من المواد الغذائية مخزنة داخل تلك الأحواش والاستراحات، كذلك كشف عن تخزينهم كميات من اللحوم مجهولة المصدر داخل ثلاجات تفتقر للحفظ الآمن، تنوعت ما بين أسماك، ودجاج، ولحوم متنوعة، جميعها مجهولة المصدر، بلغت في وزنها أكثر من 85 كجم؛ إذ يزاول العمالة المخالفة عمليات البيع من الموقع نفسه بدون تراخيص نظامية، وتفتقر للاشتراطات الصحية.

هذا، وقد أُعد محضر مشترك بين البلدية والضبط الإداري حول الواقعة، وتمت مصادرة المضبوطات وإتلافها، فيما تمت إحالة العمالة للجهات المختصة للتعامل معهم نظامًا، فيما ينتظر أن تطبق لائحة الجزاءات الرادعة بحقهم.

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