شاهد .. تدشين يوم الإجراءات السعودي بحضور عالمي وخبرات محلية

كأول حدث متخصص من نوعه بالمنطقة

انطلقت في الرياض اليوم فعاليات يوم الإجراءات السعودي، وسط حضور لفيف من الخبراء العالميين والمهتمين المحليين، في مجال إدارة إجراءات العمل، من جميع القطاعات الحكومية والشركات الخاصة.

وأوضح المشرف على الفعالية المهندس عبدالرحمن الفريح، أن إقامة الفعالية في هذا اليوم في مدينة الرياض؛ تأتي كأول حدث متخصص من نوعه بالمنطقة في إدارة إجراءات العمل، وذلك بمشاركة محلية وعالمية، وحضور مميز على المستوى الخليجي، وبرعاية شركة ES Consulting السعودية المتخصصة في مجال إدارة الإجراءات.

وبين المهندس "الفريح" أن هذه الفعالية تهدف إلى إثراء المعرفة في مجال إدارة إجراءات العمل، وتسليط الضوء على المواضيع المتخصصة والمستجدات في المجال الإداري، كما يتيح الفرص لتعزيز العلاقات بين قادة المجال في القطاعين الحكومي والخاص، وتبادل التجارب وقصص النجاح.

وأضاف الفريح أن تنظيم هذا الحدث يأتي لما باتت تتمتع به المملكة من سمعة ومكانة إقليمية ودولية في هذا التخصص الحيوي؛ مما أهلها لأن تكون الأولى عالمياً في تقرير سهولة ممارسة الأعمال، ونتيجة للمتابعة الدؤوبة من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية لبرنامج التحول الوطني 2020.

بدوره كشف مدير إدارة الإجراءات في وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس محمد الرشود، في ورقته؛ أن الوزارة حرصت على تطوير هذه المفهوم، مشددًا على أن الهدف النهائي من إجراءات العمل هو فائدة العميل المباشر، وعبر منهجية الممكنات السبع التي تتحول إلى التطبيق.

من جانبه تناول المدير التنفيذي للتميز المؤسسي في الهيئة السعودية للملكية الفكرية، إبراهيم الحفظي، إدارة الإجراءات بنكهة براغماتية، مشددًا على أن إجراءات العمل ساعدت كثيرًا في انتقال الأعمال من ثلاث جهات إلى الهيئة، عبر توضيح الأعمال لكل الأطراف من المتعاملين الداخليين والموردين، وأتمتة المهام وتوحيد الإجراءات والعمل على سياسة الأعمال الواحدة، ورفع الجودة في أعمال المنظمة.

كما سلط سلطان الطيار الضوء على تجربة هيئة السوق المالية المتميزة في تحسين إجراءات العمل وإدارة التغيير اللازم لإنجاح هذه المبادرات.