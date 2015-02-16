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زوار "صُنع في السعودية" يشاركون في صناعة العطور ودعم خطوط إنتاجها

استقطب المئات في أول أيامه.. وأتاح فرصة خوض تجارب استثنائية

أتاح معرض "صُنع في السعودية" لزواره المشاركة في صناعة العطور ودعم خطوط إنتاجها، عبر تجربة فريدة تأخذ الجمهور في رحلة صناعة العطور، وآليات تحقيق الجودة اللازمة لها وفقًا للمقاييس المعتمدة في مجالات صناعتها.

وحفز المعرض زواره على الإسهام في صناعة العطور من خلال خطوط الإنتاج التي تمر بعدة مراحل من بينها التعبئة والكبس، انتهاءً بمرحلة تجهيز المنتج للمستهلك.

ويهدف المعمل إلى تثقيف الزوار عن أدوات صناعة العطور ومراحلها, ويتيح للزوار خوض هذه التجربة بهدف تعليمي وتثقيفي لزيادة الوعي بمعايير الجودة المُتّبعة في كيفية صناعة العطور.

واستقطب في أول أيام المعرض مئات الزوار، وأتاح لهم فرصة خوض تجارب استثنائية في صناعة العود، وزيادة المنتج المحلي من الصناعات السعودية التي تعمل بها مجموعة من الكوادر الوطنية الشابة.

صُنع في السعودية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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زوار "صُنع في السعودية" يشاركون في صناعة العطور ودعم خطوط إنتاجها
سبق

أتاح معرض "صُنع في السعودية" لزواره المشاركة في صناعة العطور ودعم خطوط إنتاجها، عبر تجربة فريدة تأخذ الجمهور في رحلة صناعة العطور، وآليات تحقيق الجودة اللازمة لها وفقًا للمقاييس المعتمدة في مجالات صناعتها.

وحفز المعرض زواره على الإسهام في صناعة العطور من خلال خطوط الإنتاج التي تمر بعدة مراحل من بينها التعبئة والكبس، انتهاءً بمرحلة تجهيز المنتج للمستهلك.

ويهدف المعمل إلى تثقيف الزوار عن أدوات صناعة العطور ومراحلها, ويتيح للزوار خوض هذه التجربة بهدف تعليمي وتثقيفي لزيادة الوعي بمعايير الجودة المُتّبعة في كيفية صناعة العطور.

واستقطب في أول أيام المعرض مئات الزوار، وأتاح لهم فرصة خوض تجارب استثنائية في صناعة العود، وزيادة المنتج المحلي من الصناعات السعودية التي تعمل بها مجموعة من الكوادر الوطنية الشابة.

16 فبراير 2022 - 15 رجب 1443
05:48 PM
اخر تعديل
16 فبراير 2022 - 15 رجب 1443
07:24 PM

زوار "صُنع في السعودية" يشاركون في صناعة العطور ودعم خطوط إنتاجها

استقطب المئات في أول أيامه.. وأتاح فرصة خوض تجارب استثنائية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أتاح معرض "صُنع في السعودية" لزواره المشاركة في صناعة العطور ودعم خطوط إنتاجها، عبر تجربة فريدة تأخذ الجمهور في رحلة صناعة العطور، وآليات تحقيق الجودة اللازمة لها وفقًا للمقاييس المعتمدة في مجالات صناعتها.

وحفز المعرض زواره على الإسهام في صناعة العطور من خلال خطوط الإنتاج التي تمر بعدة مراحل من بينها التعبئة والكبس، انتهاءً بمرحلة تجهيز المنتج للمستهلك.

ويهدف المعمل إلى تثقيف الزوار عن أدوات صناعة العطور ومراحلها, ويتيح للزوار خوض هذه التجربة بهدف تعليمي وتثقيفي لزيادة الوعي بمعايير الجودة المُتّبعة في كيفية صناعة العطور.

واستقطب في أول أيام المعرض مئات الزوار، وأتاح لهم فرصة خوض تجارب استثنائية في صناعة العود، وزيادة المنتج المحلي من الصناعات السعودية التي تعمل بها مجموعة من الكوادر الوطنية الشابة.

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بالأرقام

200 مليار دولار ..

200 مليار دولار ..

04 فبراير
10,048
142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
15,511
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
14,174
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
15,134

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