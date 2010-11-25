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شرطة مكة المكرمة تطيح بـ 5 مقيمين بجدة يغشون في إنتاج عبوات التعقيم والتنظيف

ضُبط بحوزتهم 2256 عبوة معدَّة للتوزيع على المحال التجارية بمستودع

صرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، الرائد محمد الغامدي، بأن الجهات الأمنية بشرطة المنطقة، بالتنسيق مع الفرق الرقابية في وزارة التجارة، تمكنت - بفضل الله - من القبض على خمسة مقيمين مخالفين لنظامَيْ الإقامة والعمل.

وأوضح "الغامدي" أن المخالفين من الجنسيتين الباكستانية والبنجلاديشية، ويقومون بتعبئة مواد كيميائية مجهولة المصدر في عبوات ذات علامات تجارية مزيفة لمنتجات التعقيم والتنظيف، وضُبط بحوزتهم (2256) عبوة معدة للتوزيع على المحال التجارية بمستودع يديرونه بأحد أحياء محافظة جدة.

وجرى إيقافهم، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم كافة؛ لإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.

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شرطة مكة المكرمة تطيح بـ 5 مقيمين بجدة يغشون في إنتاج عبوات التعقيم والتنظيف
سبق

صرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، الرائد محمد الغامدي، بأن الجهات الأمنية بشرطة المنطقة، بالتنسيق مع الفرق الرقابية في وزارة التجارة، تمكنت - بفضل الله - من القبض على خمسة مقيمين مخالفين لنظامَيْ الإقامة والعمل.

وأوضح "الغامدي" أن المخالفين من الجنسيتين الباكستانية والبنجلاديشية، ويقومون بتعبئة مواد كيميائية مجهولة المصدر في عبوات ذات علامات تجارية مزيفة لمنتجات التعقيم والتنظيف، وضُبط بحوزتهم (2256) عبوة معدة للتوزيع على المحال التجارية بمستودع يديرونه بأحد أحياء محافظة جدة.

وجرى إيقافهم، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم كافة؛ لإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.

25 نوفمبر 2020 - 10 ربيع الآخر 1442
10:29 PM
اخر تعديل
25 نوفمبر 2020 - 10 ربيع الآخر 1442
10:59 PM

شرطة مكة المكرمة تطيح بـ 5 مقيمين بجدة يغشون في إنتاج عبوات التعقيم والتنظيف

ضُبط بحوزتهم 2256 عبوة معدَّة للتوزيع على المحال التجارية بمستودع

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - جدة
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صرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، الرائد محمد الغامدي، بأن الجهات الأمنية بشرطة المنطقة، بالتنسيق مع الفرق الرقابية في وزارة التجارة، تمكنت - بفضل الله - من القبض على خمسة مقيمين مخالفين لنظامَيْ الإقامة والعمل.

وأوضح "الغامدي" أن المخالفين من الجنسيتين الباكستانية والبنجلاديشية، ويقومون بتعبئة مواد كيميائية مجهولة المصدر في عبوات ذات علامات تجارية مزيفة لمنتجات التعقيم والتنظيف، وضُبط بحوزتهم (2256) عبوة معدة للتوزيع على المحال التجارية بمستودع يديرونه بأحد أحياء محافظة جدة.

وجرى إيقافهم، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم كافة؛ لإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.

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