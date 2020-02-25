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السفير السعودي في بريطانيا يزور المركز الثقافي الإسلامي في لندن

عقب الحادث المؤلم الذي تعرض له مؤذن المركز

احتفى المركز الثقافي الإسلامي في لندن، بزيارة سفير خادم الحرمين الشريفين لدى بريطانيا الأمير خالد بن بندر بن سلطان.

وتأتي الزيارة عقب الحادث المؤلم الذي تعرض له مؤذن المركز في الأسبوع الماضي للاطمئنان عليه، وتفقد أحوال المركز ومناشطه.

وقدٌم المدير العام للمركز الثقافي الإسلامي الدكتور أحمد الدبيان، خلال الزيارة؛ شرحاً موجزاً لسمو السفير عن الدور الذي يقوم به المركز في بريطانيا في المجالات الدينية والاجتماعية والثقافية والتعليمية، ومجال الحوار والإنترفيث وتوثيق العلاقات بين المسلمين والجاليات الأخرى، والمساهمة مع مؤسسات المجتمع المدني البريطاني.

واستمع السفير ومرافقوه إلى شرح مفصل عن برامج المركز وطريقة عملها، إضافة إلى اطلاعه على الكتيبات والإصدارات والندوات التي تعقد بصورة دورية داخل المركز.

والتقى سمو السفير بموظفي المركز ومستشاريه، واطلع على أهم إنجازاتهم، وتجول في المكتبة والمعرض الإسلامي الدائم والمشروع الأخضر لحماية البيئة ومشروع الحكمة للشباب، ودورات التدريب وغيرها من برامج المركز المختلفة. ثم التقى سموه بالشيخ رأفت مؤذن المركز، واطمأن على صحته وقدم خالص دعواته له بالشفاء العاجل، وألقى كلمة شكر فيها الموظفين وحثهم على الحرص على الخير العام وخدمة المجتمع والتعريف برسالة الإسلام السمحة، والتي تتعرض لسوء فهم من قبل مسلمين وغير مسلمين.

السفير السعودي في  بريطانيا

الرئيسية/ المملكة / محليات

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السفير السعودي في بريطانيا يزور المركز الثقافي الإسلامي في لندن
سبق

احتفى المركز الثقافي الإسلامي في لندن، بزيارة سفير خادم الحرمين الشريفين لدى بريطانيا الأمير خالد بن بندر بن سلطان.

وتأتي الزيارة عقب الحادث المؤلم الذي تعرض له مؤذن المركز في الأسبوع الماضي للاطمئنان عليه، وتفقد أحوال المركز ومناشطه.

وقدٌم المدير العام للمركز الثقافي الإسلامي الدكتور أحمد الدبيان، خلال الزيارة؛ شرحاً موجزاً لسمو السفير عن الدور الذي يقوم به المركز في بريطانيا في المجالات الدينية والاجتماعية والثقافية والتعليمية، ومجال الحوار والإنترفيث وتوثيق العلاقات بين المسلمين والجاليات الأخرى، والمساهمة مع مؤسسات المجتمع المدني البريطاني.

واستمع السفير ومرافقوه إلى شرح مفصل عن برامج المركز وطريقة عملها، إضافة إلى اطلاعه على الكتيبات والإصدارات والندوات التي تعقد بصورة دورية داخل المركز.

والتقى سمو السفير بموظفي المركز ومستشاريه، واطلع على أهم إنجازاتهم، وتجول في المكتبة والمعرض الإسلامي الدائم والمشروع الأخضر لحماية البيئة ومشروع الحكمة للشباب، ودورات التدريب وغيرها من برامج المركز المختلفة. ثم التقى سموه بالشيخ رأفت مؤذن المركز، واطمأن على صحته وقدم خالص دعواته له بالشفاء العاجل، وألقى كلمة شكر فيها الموظفين وحثهم على الحرص على الخير العام وخدمة المجتمع والتعريف برسالة الإسلام السمحة، والتي تتعرض لسوء فهم من قبل مسلمين وغير مسلمين.

25 فبراير 2020 - 1 رجب 1441
08:28 PM

السفير السعودي في بريطانيا يزور المركز الثقافي الإسلامي في لندن

عقب الحادث المؤلم الذي تعرض له مؤذن المركز

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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احتفى المركز الثقافي الإسلامي في لندن، بزيارة سفير خادم الحرمين الشريفين لدى بريطانيا الأمير خالد بن بندر بن سلطان.

وتأتي الزيارة عقب الحادث المؤلم الذي تعرض له مؤذن المركز في الأسبوع الماضي للاطمئنان عليه، وتفقد أحوال المركز ومناشطه.

وقدٌم المدير العام للمركز الثقافي الإسلامي الدكتور أحمد الدبيان، خلال الزيارة؛ شرحاً موجزاً لسمو السفير عن الدور الذي يقوم به المركز في بريطانيا في المجالات الدينية والاجتماعية والثقافية والتعليمية، ومجال الحوار والإنترفيث وتوثيق العلاقات بين المسلمين والجاليات الأخرى، والمساهمة مع مؤسسات المجتمع المدني البريطاني.

واستمع السفير ومرافقوه إلى شرح مفصل عن برامج المركز وطريقة عملها، إضافة إلى اطلاعه على الكتيبات والإصدارات والندوات التي تعقد بصورة دورية داخل المركز.

والتقى سمو السفير بموظفي المركز ومستشاريه، واطلع على أهم إنجازاتهم، وتجول في المكتبة والمعرض الإسلامي الدائم والمشروع الأخضر لحماية البيئة ومشروع الحكمة للشباب، ودورات التدريب وغيرها من برامج المركز المختلفة. ثم التقى سموه بالشيخ رأفت مؤذن المركز، واطمأن على صحته وقدم خالص دعواته له بالشفاء العاجل، وألقى كلمة شكر فيها الموظفين وحثهم على الحرص على الخير العام وخدمة المجتمع والتعريف برسالة الإسلام السمحة، والتي تتعرض لسوء فهم من قبل مسلمين وغير مسلمين.

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