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إصلاح طريق "الدمام أبو حدرية الخفجي" ورفع مستوى السلامة

توسعته إلى 3 مسارات وتنفيذ عدد من مشاريع الصيانة الوقائية

كشف مدير فرع وزارة النقل بالمنطقة الشرقية المهندس أحمد الغامدي أن أعمال الوزارة لإصلاح وتوسعة طريق "الدمام أبو حدرية الخفجي" ، تتضمن إعادة إنشائه بتوسعته لثلاثة مسارات مع تحسين تقاطع الطريق مع الطريق المؤدي لمنفذ الخفجي الحدودي، بالإضافة لعدد من مشاريع صيانة وقائية.

وقال "الغامدي": خطة الوزارة لرفع كفاءة الطريق التشغيلية ورفع مستوى الخدمة عليه تشتمل على عدد من المحاور يتم تنفيذها حسب التالي مشاريع التنفيذ، وذلك بإعادة إنشاء الطريق وتوسعته لثلاثة مسارات لكل اتجاه، ويجري العمل على من تقاطع رأس مشعاب وحتى مدخل محافظة الخفجي الجنوبي، وذلك ضمن عدد من مشاريع التنفيذ بطول "82" كلم "41 كلم بالاتجاهين" بالإضافة إلى تحسين تقاطع الطريق مع الطريق المؤدي لمنفذ الخفجي الحدودي بإنشاء جسر والمنحدرات والمرتقيات الخاصة به.
وأضاف: تجري إعادة ترسية المشروع من تقاطع رأس مشعاب باتجاه الخفجي بطول 17 کم، والذي تم سحبه من المقاول.

وأردف: العمل جارٍ بشكل جيد بالمشروع الأخر والذي تم إعادة ترسيته بطول 22 كم وبتكلفة تجاوزت "77" مليون ريال، حيث تم الانتهاء من أعمال طبقة الأساس الاسفلتية الأولى بالتحويلة القائمة بطول "10" كم والإنتهاء من أعمال الطبقة الأسفلتية الثانية بطول "3" كم والعمل جاري.

وأشار "الغامدي" إلى أعمال الإصلاح لطبقات الأسفلت القائمة ضمن أعمال الصيانة الوقائية من خلال عدد من أعمال الصيانة الوقائية حيث تم الانتهاء من تنفيذ ٨ كلم باتجاه أبو حدرية ومسافة ٣.٥ كلم باتجاه الدمام ضمن تبليغ أعمال صيانة وقائية بطول "41" كم بالاتجاهين وبتكلفة "130" مليون ريال، بالإضافة لإصلاح الطريق بطول "17" كلم وبتكلفة قاربت من "17" مليون ريال بحدود محافظة النعيرية حيث تم الانتهاء من تنفيذ مسافة ٦ كلم باتجاه الدمام عند منطقة "منيفة" وجاري العمل.

وكشف عن الانتهاء من إزالة الجسر الواقع على طريق الدمام /أبو حدرية عند العلامة الكيلومترية "800+511"، وتم تنفيذ الطبقة الأسفلتية أسفل الجسر ، بالإضافة إلى أن إصلاح الجسرين عند تقاطع الطريق مع طريق أبوحدرية النعيرية جاري العمل بهما.

وزارة النقل

الرئيسية/ المملكة / محليات

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إصلاح طريق "الدمام أبو حدرية الخفجي" ورفع مستوى السلامة
سبق

كشف مدير فرع وزارة النقل بالمنطقة الشرقية المهندس أحمد الغامدي أن أعمال الوزارة لإصلاح وتوسعة طريق "الدمام أبو حدرية الخفجي" ، تتضمن إعادة إنشائه بتوسعته لثلاثة مسارات مع تحسين تقاطع الطريق مع الطريق المؤدي لمنفذ الخفجي الحدودي، بالإضافة لعدد من مشاريع صيانة وقائية.

وقال "الغامدي": خطة الوزارة لرفع كفاءة الطريق التشغيلية ورفع مستوى الخدمة عليه تشتمل على عدد من المحاور يتم تنفيذها حسب التالي مشاريع التنفيذ، وذلك بإعادة إنشاء الطريق وتوسعته لثلاثة مسارات لكل اتجاه، ويجري العمل على من تقاطع رأس مشعاب وحتى مدخل محافظة الخفجي الجنوبي، وذلك ضمن عدد من مشاريع التنفيذ بطول "82" كلم "41 كلم بالاتجاهين" بالإضافة إلى تحسين تقاطع الطريق مع الطريق المؤدي لمنفذ الخفجي الحدودي بإنشاء جسر والمنحدرات والمرتقيات الخاصة به.
وأضاف: تجري إعادة ترسية المشروع من تقاطع رأس مشعاب باتجاه الخفجي بطول 17 کم، والذي تم سحبه من المقاول.

وأردف: العمل جارٍ بشكل جيد بالمشروع الأخر والذي تم إعادة ترسيته بطول 22 كم وبتكلفة تجاوزت "77" مليون ريال، حيث تم الانتهاء من أعمال طبقة الأساس الاسفلتية الأولى بالتحويلة القائمة بطول "10" كم والإنتهاء من أعمال الطبقة الأسفلتية الثانية بطول "3" كم والعمل جاري.

وأشار "الغامدي" إلى أعمال الإصلاح لطبقات الأسفلت القائمة ضمن أعمال الصيانة الوقائية من خلال عدد من أعمال الصيانة الوقائية حيث تم الانتهاء من تنفيذ ٨ كلم باتجاه أبو حدرية ومسافة ٣.٥ كلم باتجاه الدمام ضمن تبليغ أعمال صيانة وقائية بطول "41" كم بالاتجاهين وبتكلفة "130" مليون ريال، بالإضافة لإصلاح الطريق بطول "17" كلم وبتكلفة قاربت من "17" مليون ريال بحدود محافظة النعيرية حيث تم الانتهاء من تنفيذ مسافة ٦ كلم باتجاه الدمام عند منطقة "منيفة" وجاري العمل.

وكشف عن الانتهاء من إزالة الجسر الواقع على طريق الدمام /أبو حدرية عند العلامة الكيلومترية "800+511"، وتم تنفيذ الطبقة الأسفلتية أسفل الجسر ، بالإضافة إلى أن إصلاح الجسرين عند تقاطع الطريق مع طريق أبوحدرية النعيرية جاري العمل بهما.

12 يونيو 2020 - 20 شوّال 1441
02:12 PM

إصلاح طريق "الدمام أبو حدرية الخفجي" ورفع مستوى السلامة

توسعته إلى 3 مسارات وتنفيذ عدد من مشاريع الصيانة الوقائية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الدمام
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كشف مدير فرع وزارة النقل بالمنطقة الشرقية المهندس أحمد الغامدي أن أعمال الوزارة لإصلاح وتوسعة طريق "الدمام أبو حدرية الخفجي" ، تتضمن إعادة إنشائه بتوسعته لثلاثة مسارات مع تحسين تقاطع الطريق مع الطريق المؤدي لمنفذ الخفجي الحدودي، بالإضافة لعدد من مشاريع صيانة وقائية.

وقال "الغامدي": خطة الوزارة لرفع كفاءة الطريق التشغيلية ورفع مستوى الخدمة عليه تشتمل على عدد من المحاور يتم تنفيذها حسب التالي مشاريع التنفيذ، وذلك بإعادة إنشاء الطريق وتوسعته لثلاثة مسارات لكل اتجاه، ويجري العمل على من تقاطع رأس مشعاب وحتى مدخل محافظة الخفجي الجنوبي، وذلك ضمن عدد من مشاريع التنفيذ بطول "82" كلم "41 كلم بالاتجاهين" بالإضافة إلى تحسين تقاطع الطريق مع الطريق المؤدي لمنفذ الخفجي الحدودي بإنشاء جسر والمنحدرات والمرتقيات الخاصة به.
وأضاف: تجري إعادة ترسية المشروع من تقاطع رأس مشعاب باتجاه الخفجي بطول 17 کم، والذي تم سحبه من المقاول.

وأردف: العمل جارٍ بشكل جيد بالمشروع الأخر والذي تم إعادة ترسيته بطول 22 كم وبتكلفة تجاوزت "77" مليون ريال، حيث تم الانتهاء من أعمال طبقة الأساس الاسفلتية الأولى بالتحويلة القائمة بطول "10" كم والإنتهاء من أعمال الطبقة الأسفلتية الثانية بطول "3" كم والعمل جاري.

وأشار "الغامدي" إلى أعمال الإصلاح لطبقات الأسفلت القائمة ضمن أعمال الصيانة الوقائية من خلال عدد من أعمال الصيانة الوقائية حيث تم الانتهاء من تنفيذ ٨ كلم باتجاه أبو حدرية ومسافة ٣.٥ كلم باتجاه الدمام ضمن تبليغ أعمال صيانة وقائية بطول "41" كم بالاتجاهين وبتكلفة "130" مليون ريال، بالإضافة لإصلاح الطريق بطول "17" كلم وبتكلفة قاربت من "17" مليون ريال بحدود محافظة النعيرية حيث تم الانتهاء من تنفيذ مسافة ٦ كلم باتجاه الدمام عند منطقة "منيفة" وجاري العمل.

وكشف عن الانتهاء من إزالة الجسر الواقع على طريق الدمام /أبو حدرية عند العلامة الكيلومترية "800+511"، وتم تنفيذ الطبقة الأسفلتية أسفل الجسر ، بالإضافة إلى أن إصلاح الجسرين عند تقاطع الطريق مع طريق أبوحدرية النعيرية جاري العمل بهما.

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