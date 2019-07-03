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إعلان نتائج الفرز الأول لطلاب الجامعات وتأكيد القبول عبر "بوابة الرياض"

يبدأ غداً وينتهي ظهر يوم الاثنين بناء على المفاضلة حسب الرغبة الأولى

أوضحت اللجنة الإشرافية للقبول الإلكتروني الموحد للطلاب في الجامعات الحكومية والكليات التقنية بمنطقة الرياض أن بوابة القبول الموحد ستعلن يوم الخميس 01/ 11 أسماء الطلاب المقبولين في الفرز الأول عبر بوابة القبول الموحد للطلاب، والذي يمثل المرشحين للقبول بناء على المفاضلة حسب الرغبة الأولى في جامعات: الإمام محمد بن سعود الإسلامية، والملك سعود، والملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية، والأمير سطام بن عبدالعزيز، وشقراء، والمجمعة، والكليات التقنية في منطقة الرياض.

وسيبدأ تأكيد القبول عبر البوابة يوم الخميس 01/ 11، وينتهي الساعة (12) ظهراً من يوم الاثنين 05/ 11/ 1440هـ، وعلى الطلاب المقبولين المبادرة إلى تأكيد القبول عبر الدخول على حساب الطالب في البوابة قبل نهاية الموعد المحدد.

وأشارت اللجنة إلى أنه سيتم استبعاد أي طالب لم يؤكد قبوله بعد نهاية الموعد المحدد من بوابة القبول نهائياً.

كما نوهت اللجنة إلى أن هناك فرزاً أخيراً للطلاب ستعلن نتائجه عبر بوابة القبول الموحد للطلاب في يوم الخميس8/ 11/ 1440هـ، والذي يمثل جميع المرشحين للقبول في جميع الجامعات والكليات التقنية في بوابة القبول الموحد حسب الرغبات المدخلة ووفق معايير المفاضلة.

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إعلان نتائج الفرز الأول لطلاب الجامعات وتأكيد القبول عبر "بوابة الرياض"
سبق

أوضحت اللجنة الإشرافية للقبول الإلكتروني الموحد للطلاب في الجامعات الحكومية والكليات التقنية بمنطقة الرياض أن بوابة القبول الموحد ستعلن يوم الخميس 01/ 11 أسماء الطلاب المقبولين في الفرز الأول عبر بوابة القبول الموحد للطلاب، والذي يمثل المرشحين للقبول بناء على المفاضلة حسب الرغبة الأولى في جامعات: الإمام محمد بن سعود الإسلامية، والملك سعود، والملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية، والأمير سطام بن عبدالعزيز، وشقراء، والمجمعة، والكليات التقنية في منطقة الرياض.

وسيبدأ تأكيد القبول عبر البوابة يوم الخميس 01/ 11، وينتهي الساعة (12) ظهراً من يوم الاثنين 05/ 11/ 1440هـ، وعلى الطلاب المقبولين المبادرة إلى تأكيد القبول عبر الدخول على حساب الطالب في البوابة قبل نهاية الموعد المحدد.

وأشارت اللجنة إلى أنه سيتم استبعاد أي طالب لم يؤكد قبوله بعد نهاية الموعد المحدد من بوابة القبول نهائياً.

كما نوهت اللجنة إلى أن هناك فرزاً أخيراً للطلاب ستعلن نتائجه عبر بوابة القبول الموحد للطلاب في يوم الخميس8/ 11/ 1440هـ، والذي يمثل جميع المرشحين للقبول في جميع الجامعات والكليات التقنية في بوابة القبول الموحد حسب الرغبات المدخلة ووفق معايير المفاضلة.

03 يوليو 2019 - 30 شوّال 1440
12:41 AM

إعلان نتائج الفرز الأول لطلاب الجامعات وتأكيد القبول عبر "بوابة الرياض"

يبدأ غداً وينتهي ظهر يوم الاثنين بناء على المفاضلة حسب الرغبة الأولى

A A A
عبدالحكيم شار - الرياض
0
296

أوضحت اللجنة الإشرافية للقبول الإلكتروني الموحد للطلاب في الجامعات الحكومية والكليات التقنية بمنطقة الرياض أن بوابة القبول الموحد ستعلن يوم الخميس 01/ 11 أسماء الطلاب المقبولين في الفرز الأول عبر بوابة القبول الموحد للطلاب، والذي يمثل المرشحين للقبول بناء على المفاضلة حسب الرغبة الأولى في جامعات: الإمام محمد بن سعود الإسلامية، والملك سعود، والملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية، والأمير سطام بن عبدالعزيز، وشقراء، والمجمعة، والكليات التقنية في منطقة الرياض.

وسيبدأ تأكيد القبول عبر البوابة يوم الخميس 01/ 11، وينتهي الساعة (12) ظهراً من يوم الاثنين 05/ 11/ 1440هـ، وعلى الطلاب المقبولين المبادرة إلى تأكيد القبول عبر الدخول على حساب الطالب في البوابة قبل نهاية الموعد المحدد.

وأشارت اللجنة إلى أنه سيتم استبعاد أي طالب لم يؤكد قبوله بعد نهاية الموعد المحدد من بوابة القبول نهائياً.

كما نوهت اللجنة إلى أن هناك فرزاً أخيراً للطلاب ستعلن نتائجه عبر بوابة القبول الموحد للطلاب في يوم الخميس8/ 11/ 1440هـ، والذي يمثل جميع المرشحين للقبول في جميع الجامعات والكليات التقنية في بوابة القبول الموحد حسب الرغبات المدخلة ووفق معايير المفاضلة.

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