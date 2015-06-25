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أسعار النفط ترتفع مدعومةً بانخفاض المخزونات الأمريكية

زاد خام برنت إلى 75.56 دولارًا للبرميل عند التسوية

سجلت أسعار النفط ارتفاعًا اليوم عند التسوية، مدعومةً بانخفاض المخزونات الأمريكية.

وفي التفاصيل .. ارتفع خام برنت 37 سنتًا أو ما يعادل 0.5 بالمائة إلى 75.56 دولارًا للبرميل عند التسوية.

وزاد الخام الأمريكي 22 سنتًا إلى 73.30 دولارًا للبرميل.

أسعار النفط

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

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أسعار النفط ترتفع مدعومةً بانخفاض المخزونات الأمريكية
سبق

سجلت أسعار النفط ارتفاعًا اليوم عند التسوية، مدعومةً بانخفاض المخزونات الأمريكية.

وفي التفاصيل .. ارتفع خام برنت 37 سنتًا أو ما يعادل 0.5 بالمائة إلى 75.56 دولارًا للبرميل عند التسوية.

وزاد الخام الأمريكي 22 سنتًا إلى 73.30 دولارًا للبرميل.

25 يونيو 2021 - 15 ذو القعدة 1442
12:33 AM

أسعار النفط ترتفع مدعومةً بانخفاض المخزونات الأمريكية

زاد خام برنت إلى 75.56 دولارًا للبرميل عند التسوية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - نيويورك
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4,437

سجلت أسعار النفط ارتفاعًا اليوم عند التسوية، مدعومةً بانخفاض المخزونات الأمريكية.

وفي التفاصيل .. ارتفع خام برنت 37 سنتًا أو ما يعادل 0.5 بالمائة إلى 75.56 دولارًا للبرميل عند التسوية.

وزاد الخام الأمريكي 22 سنتًا إلى 73.30 دولارًا للبرميل.

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