"الفيصل" يخصص أرضاً بـمشروع "الفيصلية "لإنشاء مطار للحج والعمرة

شهد أمير مكة مراسم توقيع اتفاقيات ومذكرات التعاون.. بحضور نائبه

أعلن مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس مجلس هيئة تطوير المنطقة الأمير خالد الفيصل، عن تخصيص أرض في مشروع الفيصلية لإنشاء مطار للحج والعمرة يرتبط بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بالتعاون مع هيئة الطيران المدني.

وأشار أمير منطقة مكة المكرمة، خلال مراسم توقيع اتفاقيات ومذكرات تعاون لمشروع الفيصلية بحضور نائبه الأمير بدر بن سلطان ووزير المالية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لعقارات الدولة محمد الجدعان، إلى أن المشروع حظي بموافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ي، وأنه هو من أطلق عليه اسم الفيصلية.

وقدّم أمير منطقة مكة المكرمة شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان، ووزير المالية على التجاوب الكبير في هذا المشروع، كما شكر هيئة عقارات الدولة على مساهمتها في هذا المشروع الكبير.

وقال الأمير خالد الفيصل": أشكر أخي وزميلي الأمير بدر بن سلطان على جهوده الموفقة التي كانت سبباً في تسريع بدء المشروع، وكذلك هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة ممثلة في الدكتور هشام الفالح.

وقدّم الدعوة رجال الأعمال والشركات الراغبة في المساهمة وفق الرؤية التي وافق عليها خادم الحرمين الشريفين لتنفيذ هذا المشروع.

ووقع أمير منطقة مكة المكرمة ووزير المالية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لعقارات الدولة محمد بن عبدالله الجدعان اتفاقية تخصيص واستثمار الاراضي المملوكة للدولة الواقعة ضمن حدود مشروع الفيصلية.

وتهدف هذه الاتفاقية والتي وقع على أثرها اتفاقية أخرى إلى عقد شراكة تكاملية تساهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية المشتركة للطرفين في مشروع الفيصلية.

وتأتي هذه الاتفاقية لبدء تنفيذ المشاريع في الفيصلية بعد أن تم الانتهاء من الدراسات والتصاميم الخاصة بالمشروع.

وفي ذات السياق، وقع إحسان بن عباس بافقيه، وفهد بن حسين السديري الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للكهرباء، الاتفاقية الثانية الهادفة إلى استغلال موقع مشروع الفيصلية للطاقة الشمسية، والتي يتم بموجبها منح الشركة السعودية للكهرباء حق الانتفاع من الأرض حتى يتسنى لها أن تتمتع بحقوقها وتفي بالتزاماتها وفقاً لمتطلبات المشروع.

وتأتي هذه الاتفاقية تماشياً مع رؤية المملكة 2030،وضمن الجهود لتنويع مزيج الطاقة وصولاً لمزيج مستدام يستفيد من مصادر الطاقة المتجددة، إضافة إلى تحقيق الاستغلال الأمثل من موارد الهيدروكربونية والتعدينية بما يحقق التنمية المستدامة للاقتصاد الوطني في المملكة.

وستقوم وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية من خلال مكتب تطوير مشاريع الطاقة المتجددة بإعداد الدراسات الفنية والتقنية التمهيدية لكامل المشروع الذي سيتم تنفيذه على عدة مراحل منها 600 ميجاوات يتم طرحها من قبل مكتب تطوير مشاريع الطاقة المتجددة في منافسة عامة خلال العام الحالي.

ويستهدف مشروع الفيصلية للطاقة الشمسية بمنطقة مكة المكرمة تغذية نحو 340 ألف منزل ومواكبة الزيادة المتوقعة في أعداد السكان وضيوف الرحمن وما يترتب عليها من زيادات متوقعة للطلب على الكهرباء والطاقة النظيفة، ويوفر أيضاً مميزات عديدة منها تغذية الشبكة الكهربائية بالمنطقة الغربية في أوقات الذروة ورفع أمن ومرونة الطاقة الكهربائية، وتغذية مشروع الفيصلية بالطاقة النظيفة وتقليل الانبعاثات الكربونية التي تصل إلى أكثر من 4مليون طن سنويا، وخلق فرص استثمارية وصناعية يترتب عليها إيجاد وظائف تقدر من 3 إلى 4 آلاف وظيفة إنشائية، ونحو 150 إلى 200 وظيفة تشغيلية، حيث ستسهم في استيعاب وتطوير القدرات السعودية.

وقال "بافقيه": الاتفاقيتان تتماشيان مع رؤية المملكة 2030 في تنمية الإيرادات غير النفطية واستثمار الأراضي المملوكة للدولة، وهذه الاتفاقيات ستحقق العائد الاقتصادي، بالإضافة إلى تحفيز وتشجيع القطاع الخاص على المشاركة والمساهمة في تنمية الأراضي المملوكة للدولة وهي باكورة فرص التعاون بين المستثمرين في القطاع العقاري وعقارات الدولة.

وكان الأمير خالد الفيصل، ووزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس ‏خالد بن عبدالعزيز الفالح قد وقّعا على هامش أعمال الدورة الثانية لمنتدى منطقة مكة المكرمة الاقتصادي 2019، مذكرة تفاهم لبدء تنفيذ مشروع الفيصلية للطاقة الشمسية بقدرة 2600 ميجاواط، وذلك بين الوزارة وهيئة تطوير منطقة مكة المكرمة.

وتأتي المذكرة تماشياً مع رؤية المملكة 2030، وضمن جهود وزارة الطاقة لتنويع مزيج الطاقة وصولاً لمزيج مستدام يستفيد من مصادر الطاقة المتجددة، إضافة إلى تحقيق الاستغلال الأمثل للموارد الهيدروكربونية والتعدينية وبما يحقق ‏التنمية المستدامة للاقتصاد الوطني في المملكة.

وتعتزم وزارة الطاقة بالتعاون مع صندوق الاستثمارات العامة إقامة مشروع الفيصلية للطاقة الشمسية بقدرة إجمالية تبلغ 2600 ميجاواط، حيث ستقوم الوزارة من خلال مكتب تطوير مشاريع الطاقة المتجددة بإعداد الدراسات الفنية والتقنية لكامل المشروع للتأكد من مطابقة المشروع للمواصفات والمعايير العالمية، الذي سيتم تنفيذه على عدة مراحل، منها 600 ميجاواط يتم طرحها من قبل مكتب تطوير مشاريع الطاقة المتجددة في مناقصة عامة خلال العام الحالي، بينما يقوم صندوق الاستثمارات العامة وشركاؤه المختارين بتطوير 2 جيجاواط من قدرة المشروع.

ويستهدف مشروع الفيصلية للطاقة الشمسية بمنطقة مكة المكرمة مواكبة الزيادة المتوقعة في أعداد السكان وضيوف الرحمن، وما يترتب عليها من زيادات متوقعة في الطلب على الكهرباء والطاقة النظيفة.

ويوفر المشروع ميزات عديدة منها تغذية الشبكة الكهربائية في المنطقة الغربية في أوقات الذروة، ورفع أمن ومرونة الطاقة الكهربائية، وتغذية مدينة الفيصلية بالطاقة النظيفة وتقليل الانبعاثات الكربونية، وتوفير فرص استثمارية وصناعية يترتب عليها إيجاد وظائف تسهم في استيعاب وتطوير القدرات السعودية.