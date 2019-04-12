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محلل طقس لـ"سبق": سيول في الرياض وأمطار شديدة الثلاثاء القادم

ستكون بداية الحالة المطرية الفعلية على عدة مناطق

حذر محلل الطقس عبدالرحمن الرجا من أن هناك عدداً من المناطق مشمولة بالأمطار الغزيرة بدءاً من الثلاثاء القادم 14 أبريل متوقعة، وتشمل عموم منطقة الرياض، وتشمل محافظاتها الجنوبية: الأفلاج، والحريق، والخرج، ووادي الدواسر، ومنطقة عسير، ونجران، وتشمل وسط وشرق منطقة حائل، والجوف، وتشمل حفر الباطن، وعموم المنطقة الشرقية، وهذه الظروف الجوية يتوقع تكون ناتجة عن تدفق كتلة مدارية رطبة برياح جنوبية بدأت تحركها أمس السبت، حيث يتشكل مرتفع جوي واسع في بحر العرب يدفع بالكتلة الرطبة إلى أجواء وسط وشرق وغرب المملكة.

ويضيف "الرجا" أن يوم الثلاثاء القادم 14 أبريل 2020م سيكون بداية الحالة المطرية فعلياً، ويتوقع انحدار منخفض جوي عميق من شمال غرب المملكة، وتبدأ الرياح الدافئة تلتقي مع الباردة المصاحبة للمنخفض الجوي بدءاً من الثلاثاء القادم منتصف أبريل الحالي في وسط وشرق حائل والجوف، ويمتد خط تلاقي الكتل الهوائية بين الرياح الدافئة والرطبة مع الكتلة الباردة المصاحبة للمنخفض الجوي بطبقات الجو إلى المنطقة الوسطى، والشرقية تكون في أفضل الظروف الجوية الشديدة، والمهيأة لتكون سحب شديدة العواصف، والأمطار الغزيرة تشمل العاصمة الرياض، وجميع محافظاتها الجنوبية والشرقية وتشمل جنوب غرب المملكة وجنوبها والربع الخالي، وتشمل المنطقة الشرقية حيث تشتد حالة عدم استقرار ممطرة، وتوقعات جريان السيول والأودية مع تكوّن سحب البرَد العملاقة تستمر حتى الأسبوع القادم.

ويتوقع "الرجا" أن تكون الحالة ذات طابع شتوي مع بدايتها، وبنكهة وتسخين أبريل الدافئ، وسحب أبريل حيث تتشكل السحب الركامية بأشكالها وألوانها الجميلة، وتشكّل سحب المراويح أو السرايات وسحب البرَد القوية.

محلل الطقس عبدالرحمن الرجا الأمطار الغزيرة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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محلل طقس لـ"سبق": سيول في الرياض وأمطار شديدة الثلاثاء القادم
سبق

حذر محلل الطقس عبدالرحمن الرجا من أن هناك عدداً من المناطق مشمولة بالأمطار الغزيرة بدءاً من الثلاثاء القادم 14 أبريل متوقعة، وتشمل عموم منطقة الرياض، وتشمل محافظاتها الجنوبية: الأفلاج، والحريق، والخرج، ووادي الدواسر، ومنطقة عسير، ونجران، وتشمل وسط وشرق منطقة حائل، والجوف، وتشمل حفر الباطن، وعموم المنطقة الشرقية، وهذه الظروف الجوية يتوقع تكون ناتجة عن تدفق كتلة مدارية رطبة برياح جنوبية بدأت تحركها أمس السبت، حيث يتشكل مرتفع جوي واسع في بحر العرب يدفع بالكتلة الرطبة إلى أجواء وسط وشرق وغرب المملكة.

ويضيف "الرجا" أن يوم الثلاثاء القادم 14 أبريل 2020م سيكون بداية الحالة المطرية فعلياً، ويتوقع انحدار منخفض جوي عميق من شمال غرب المملكة، وتبدأ الرياح الدافئة تلتقي مع الباردة المصاحبة للمنخفض الجوي بدءاً من الثلاثاء القادم منتصف أبريل الحالي في وسط وشرق حائل والجوف، ويمتد خط تلاقي الكتل الهوائية بين الرياح الدافئة والرطبة مع الكتلة الباردة المصاحبة للمنخفض الجوي بطبقات الجو إلى المنطقة الوسطى، والشرقية تكون في أفضل الظروف الجوية الشديدة، والمهيأة لتكون سحب شديدة العواصف، والأمطار الغزيرة تشمل العاصمة الرياض، وجميع محافظاتها الجنوبية والشرقية وتشمل جنوب غرب المملكة وجنوبها والربع الخالي، وتشمل المنطقة الشرقية حيث تشتد حالة عدم استقرار ممطرة، وتوقعات جريان السيول والأودية مع تكوّن سحب البرَد العملاقة تستمر حتى الأسبوع القادم.

ويتوقع "الرجا" أن تكون الحالة ذات طابع شتوي مع بدايتها، وبنكهة وتسخين أبريل الدافئ، وسحب أبريل حيث تتشكل السحب الركامية بأشكالها وألوانها الجميلة، وتشكّل سحب المراويح أو السرايات وسحب البرَد القوية.

12 إبريل 2020 - 19 شعبان 1441
03:46 PM

محلل طقس لـ"سبق": سيول في الرياض وأمطار شديدة الثلاثاء القادم

ستكون بداية الحالة المطرية الفعلية على عدة مناطق

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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حذر محلل الطقس عبدالرحمن الرجا من أن هناك عدداً من المناطق مشمولة بالأمطار الغزيرة بدءاً من الثلاثاء القادم 14 أبريل متوقعة، وتشمل عموم منطقة الرياض، وتشمل محافظاتها الجنوبية: الأفلاج، والحريق، والخرج، ووادي الدواسر، ومنطقة عسير، ونجران، وتشمل وسط وشرق منطقة حائل، والجوف، وتشمل حفر الباطن، وعموم المنطقة الشرقية، وهذه الظروف الجوية يتوقع تكون ناتجة عن تدفق كتلة مدارية رطبة برياح جنوبية بدأت تحركها أمس السبت، حيث يتشكل مرتفع جوي واسع في بحر العرب يدفع بالكتلة الرطبة إلى أجواء وسط وشرق وغرب المملكة.

ويضيف "الرجا" أن يوم الثلاثاء القادم 14 أبريل 2020م سيكون بداية الحالة المطرية فعلياً، ويتوقع انحدار منخفض جوي عميق من شمال غرب المملكة، وتبدأ الرياح الدافئة تلتقي مع الباردة المصاحبة للمنخفض الجوي بدءاً من الثلاثاء القادم منتصف أبريل الحالي في وسط وشرق حائل والجوف، ويمتد خط تلاقي الكتل الهوائية بين الرياح الدافئة والرطبة مع الكتلة الباردة المصاحبة للمنخفض الجوي بطبقات الجو إلى المنطقة الوسطى، والشرقية تكون في أفضل الظروف الجوية الشديدة، والمهيأة لتكون سحب شديدة العواصف، والأمطار الغزيرة تشمل العاصمة الرياض، وجميع محافظاتها الجنوبية والشرقية وتشمل جنوب غرب المملكة وجنوبها والربع الخالي، وتشمل المنطقة الشرقية حيث تشتد حالة عدم استقرار ممطرة، وتوقعات جريان السيول والأودية مع تكوّن سحب البرَد العملاقة تستمر حتى الأسبوع القادم.

ويتوقع "الرجا" أن تكون الحالة ذات طابع شتوي مع بدايتها، وبنكهة وتسخين أبريل الدافئ، وسحب أبريل حيث تتشكل السحب الركامية بأشكالها وألوانها الجميلة، وتشكّل سحب المراويح أو السرايات وسحب البرَد القوية.

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