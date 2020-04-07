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تخطت حاجز الألف مصاب في يوم واحد لأول مرة.. 7497 مصاباً بكورونا في روسيا

1154 إصابة جديدة.. 697 في موسكو و11 حالة وفاة جديدة منها حالتان بالعاصمة

شهدت روسيا تسجيل 1154 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وهو أعلى رقم يسجل في يوم واحد من حيث عدد المصابين؛ ليرتفع إجمالي عدد المصابين إلى 7497.

وقال مركز العمليات في بيان، اليوم الثلاثاء، إنه "تم تسجيل 1154 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية في 43 منطقة في روسيا، منها 697 في موسكو، وبذلك يكون العدد الإجمالي للإصابات في موسكو 5181".

وأضاف البيان وفق وكالة إنترفاكس، أنه "تم تسجيل أيضا 11 حالة وفاة جديدة منها حالتا وفاة في موسكو".

كما تم تعافي 88 شخصاً خلال الـ24 ساعة الماضية، منهم 16 في موسكو؛ ليبلغ إجمالي عدد المتعافين 494.

حتى الآن يبلغ عدد الإصابات المسجلة في روسيا 7497 موزعة في 81 منطقة في البلاد، وإجمالي الوفيات 58.

روسيا فيروس كورونا الجديد

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تخطت حاجز الألف مصاب في يوم واحد لأول مرة.. 7497 مصاباً بكورونا في روسيا
سبق

شهدت روسيا تسجيل 1154 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وهو أعلى رقم يسجل في يوم واحد من حيث عدد المصابين؛ ليرتفع إجمالي عدد المصابين إلى 7497.

وقال مركز العمليات في بيان، اليوم الثلاثاء، إنه "تم تسجيل 1154 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية في 43 منطقة في روسيا، منها 697 في موسكو، وبذلك يكون العدد الإجمالي للإصابات في موسكو 5181".

وأضاف البيان وفق وكالة إنترفاكس، أنه "تم تسجيل أيضا 11 حالة وفاة جديدة منها حالتا وفاة في موسكو".

كما تم تعافي 88 شخصاً خلال الـ24 ساعة الماضية، منهم 16 في موسكو؛ ليبلغ إجمالي عدد المتعافين 494.

حتى الآن يبلغ عدد الإصابات المسجلة في روسيا 7497 موزعة في 81 منطقة في البلاد، وإجمالي الوفيات 58.

07 إبريل 2020 - 14 شعبان 1441
11:18 AM

تخطت حاجز الألف مصاب في يوم واحد لأول مرة.. 7497 مصاباً بكورونا في روسيا

1154 إصابة جديدة.. 697 في موسكو و11 حالة وفاة جديدة منها حالتان بالعاصمة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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شهدت روسيا تسجيل 1154 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وهو أعلى رقم يسجل في يوم واحد من حيث عدد المصابين؛ ليرتفع إجمالي عدد المصابين إلى 7497.

وقال مركز العمليات في بيان، اليوم الثلاثاء، إنه "تم تسجيل 1154 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية في 43 منطقة في روسيا، منها 697 في موسكو، وبذلك يكون العدد الإجمالي للإصابات في موسكو 5181".

وأضاف البيان وفق وكالة إنترفاكس، أنه "تم تسجيل أيضا 11 حالة وفاة جديدة منها حالتا وفاة في موسكو".

كما تم تعافي 88 شخصاً خلال الـ24 ساعة الماضية، منهم 16 في موسكو؛ ليبلغ إجمالي عدد المتعافين 494.

حتى الآن يبلغ عدد الإصابات المسجلة في روسيا 7497 موزعة في 81 منطقة في البلاد، وإجمالي الوفيات 58.

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