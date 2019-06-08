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سامي الجابر يؤكد: لم أستلم ملف اللاعبين الأجانب في الهلال

أكد سامي الجابر أنه لم يتسلم ملف تعاقدات الهلال مع اللاعبين الأجانب للموسم المقبل.

وقال الجابر مغردًا عبر حسابه في "تويتر": يستفسر بعض الزملاء عن صحة الخبر الذي مفاده أنه تم إسناد مهمة الإشراف عن ملف التعاقدات الهلالية للإدارة المرشحة برئاسة الأخ العزيز فهد بن نافل. وأرغب في التوضيح أن هذه المعلومة غير صحيحة مطلقًا".

الجدير بالذكر أن السباق لكرسي رئاسة الهلال (الشاغر) ما زال ساخنًا بعد استقالة الأمير محمد بن فيصل، وذلك بين أكثر من طرف. ولعل أبرز الأسماء المرشحة، ويأتي في المقدمة: فهد بن نافل وبدر الحماد.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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سامي الجابر يؤكد: لم أستلم ملف اللاعبين الأجانب في الهلال
سبق

أكد سامي الجابر أنه لم يتسلم ملف تعاقدات الهلال مع اللاعبين الأجانب للموسم المقبل.

وقال الجابر مغردًا عبر حسابه في "تويتر": يستفسر بعض الزملاء عن صحة الخبر الذي مفاده أنه تم إسناد مهمة الإشراف عن ملف التعاقدات الهلالية للإدارة المرشحة برئاسة الأخ العزيز فهد بن نافل. وأرغب في التوضيح أن هذه المعلومة غير صحيحة مطلقًا".

الجدير بالذكر أن السباق لكرسي رئاسة الهلال (الشاغر) ما زال ساخنًا بعد استقالة الأمير محمد بن فيصل، وذلك بين أكثر من طرف. ولعل أبرز الأسماء المرشحة، ويأتي في المقدمة: فهد بن نافل وبدر الحماد.

08 يونيو 2019 - 5 شوّال 1440
09:01 PM

سامي الجابر يؤكد: لم أستلم ملف اللاعبين الأجانب في الهلال

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أحمد سرور - الرياض
4
4,257

أكد سامي الجابر أنه لم يتسلم ملف تعاقدات الهلال مع اللاعبين الأجانب للموسم المقبل.

وقال الجابر مغردًا عبر حسابه في "تويتر": يستفسر بعض الزملاء عن صحة الخبر الذي مفاده أنه تم إسناد مهمة الإشراف عن ملف التعاقدات الهلالية للإدارة المرشحة برئاسة الأخ العزيز فهد بن نافل. وأرغب في التوضيح أن هذه المعلومة غير صحيحة مطلقًا".

الجدير بالذكر أن السباق لكرسي رئاسة الهلال (الشاغر) ما زال ساخنًا بعد استقالة الأمير محمد بن فيصل، وذلك بين أكثر من طرف. ولعل أبرز الأسماء المرشحة، ويأتي في المقدمة: فهد بن نافل وبدر الحماد.

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