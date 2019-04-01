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وزير التجارة والاستثمار يزور رواد ورائدات أعمال في منشآتهم بالمنطقة الشرقية

تحفيزًا لهم بعد أن حوَّلوا أحلامهم إلى قصص نجاح

وقف معالي وزير التجارة والاستثمار، الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، اليوم في المنطقة الشرقية على عدد من المنشآت الصغيرة والمتوسطة المتميزة، وذلك في إطار جهود الوزارة وهيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة لدعم وتمكين وتحفيز المنشآت، وتشجيع ريادة الأعمال.

وأشاد القصبي بجهود رواد ورائدات الأعمال في تحويل أحلامهم إلى قصص نجاح، تعود عليهم وعلى البلد وأبناء البلد بالخير والنفع. موضحًا أن هناك الكثير من المشاريع الرائدة في مختلف مناطق السعودية أوجدت فرصًا حقيقية للشباب والشابات، وتجد كل الدعم من الدولة عبر الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة وبنك التنمية الاجتماعية وبرامج التمويل المختلفة.. مبديًا إعجابه الكبير بالقصص التي شاهدها، وبالفكر الذي يحمله الشباب والفتيات في تطوير أعمالهم والارتقاء بها.

وزار الدكتور القصبي في محافظة الخبر مؤسسة "إنوسوفت "Innosoft -، وهي مؤسسة حلول تقنية لرائد الأعمال السعودي لؤي لبني، الذي أسس منشأة لتقديم حلول تقنية للتحديات التي تواجه قطاعات الأعمال والسوق المحلي.

ويعمل مع لؤي نخبة من الشباب والفتيات المتميزين بمجال التقنية والتسويق وبناء الهوية، واستطاع الحصول على تمويل من برنامج أرامكو لريادة الأعمال (واعد)، وحصلت منشأته خلال مدة وجيزة على جوائز عدة في الإبداع وريادة الأعمال.

كما زار القصبي مطعم "باركز وسولت Salt، Parkers " لرائدتَي الأعمال ديم ورند البسام، اللتين بدأتا العمل بمطعم متنقل في دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، وأسستا سلسلة مطاعم ناجحة، لها توسع إقليمي، ومرتكزة على الابتكار بتقديم الخدمة؛ إذ انتقلت للمنطقة الشرقية. ويتبنى المشروع فكرة جديدة باستثمار المساحات المفتوحة، ويقدم خدمة الطعام.

وفي مدينة الدمام زار القصبي منشأة "العدسة الذهبية" التي تعد أول استوديو للتصوير النسائي في المنطقة الشرقية لرائدة الأعمال أنوار المؤمن التي بدأت مشروعها بعدسة وكاميرا واحدة، وطورت أعمالها إلى أن افتتحت أول استوديو نسائي بالمنطقة بقرض من صندوق الأمير سلطان لتنمية المرأة، وتوسع المشروع، وعادت للحصول على القرض بعد النجاح الذي حققته، ولديها حاليًا فرع في الدمام للنساء، وفرع آخر للرجال تحت إشراف زوجها، كما أن ابنتهما حاصلة على أفضل مصورة في الشرق الأوسط. ويوظف المشروع حاليًا أكثر من 30 شابًّا وشابة.

ورافق معالي وزير التجارة والاستثمار في جولته معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير، ومستشار معالي وزير التجارة والاستثمار المشرف العام على الإدارة العامة للتسويق والاتصال الأستاذ عبدالرحمن بن محمد الحسين، ونائب محافظ هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة لتطوير بيئة ريادة الأعمال الأستاذ عصام الذكير، ومدير فرع وزارة التجارة بالمنطقة الشرقية الأستاذ عبدالعزيز الخالدي، وعدد من المسؤولين.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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وزير التجارة والاستثمار يزور رواد ورائدات أعمال في منشآتهم بالمنطقة الشرقية
سبق

وقف معالي وزير التجارة والاستثمار، الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، اليوم في المنطقة الشرقية على عدد من المنشآت الصغيرة والمتوسطة المتميزة، وذلك في إطار جهود الوزارة وهيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة لدعم وتمكين وتحفيز المنشآت، وتشجيع ريادة الأعمال.

وأشاد القصبي بجهود رواد ورائدات الأعمال في تحويل أحلامهم إلى قصص نجاح، تعود عليهم وعلى البلد وأبناء البلد بالخير والنفع. موضحًا أن هناك الكثير من المشاريع الرائدة في مختلف مناطق السعودية أوجدت فرصًا حقيقية للشباب والشابات، وتجد كل الدعم من الدولة عبر الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة وبنك التنمية الاجتماعية وبرامج التمويل المختلفة.. مبديًا إعجابه الكبير بالقصص التي شاهدها، وبالفكر الذي يحمله الشباب والفتيات في تطوير أعمالهم والارتقاء بها.

وزار الدكتور القصبي في محافظة الخبر مؤسسة "إنوسوفت "Innosoft -، وهي مؤسسة حلول تقنية لرائد الأعمال السعودي لؤي لبني، الذي أسس منشأة لتقديم حلول تقنية للتحديات التي تواجه قطاعات الأعمال والسوق المحلي.

ويعمل مع لؤي نخبة من الشباب والفتيات المتميزين بمجال التقنية والتسويق وبناء الهوية، واستطاع الحصول على تمويل من برنامج أرامكو لريادة الأعمال (واعد)، وحصلت منشأته خلال مدة وجيزة على جوائز عدة في الإبداع وريادة الأعمال.

كما زار القصبي مطعم "باركز وسولت Salt، Parkers " لرائدتَي الأعمال ديم ورند البسام، اللتين بدأتا العمل بمطعم متنقل في دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، وأسستا سلسلة مطاعم ناجحة، لها توسع إقليمي، ومرتكزة على الابتكار بتقديم الخدمة؛ إذ انتقلت للمنطقة الشرقية. ويتبنى المشروع فكرة جديدة باستثمار المساحات المفتوحة، ويقدم خدمة الطعام.

وفي مدينة الدمام زار القصبي منشأة "العدسة الذهبية" التي تعد أول استوديو للتصوير النسائي في المنطقة الشرقية لرائدة الأعمال أنوار المؤمن التي بدأت مشروعها بعدسة وكاميرا واحدة، وطورت أعمالها إلى أن افتتحت أول استوديو نسائي بالمنطقة بقرض من صندوق الأمير سلطان لتنمية المرأة، وتوسع المشروع، وعادت للحصول على القرض بعد النجاح الذي حققته، ولديها حاليًا فرع في الدمام للنساء، وفرع آخر للرجال تحت إشراف زوجها، كما أن ابنتهما حاصلة على أفضل مصورة في الشرق الأوسط. ويوظف المشروع حاليًا أكثر من 30 شابًّا وشابة.

ورافق معالي وزير التجارة والاستثمار في جولته معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير، ومستشار معالي وزير التجارة والاستثمار المشرف العام على الإدارة العامة للتسويق والاتصال الأستاذ عبدالرحمن بن محمد الحسين، ونائب محافظ هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة لتطوير بيئة ريادة الأعمال الأستاذ عصام الذكير، ومدير فرع وزارة التجارة بالمنطقة الشرقية الأستاذ عبدالعزيز الخالدي، وعدد من المسؤولين.

01 إبريل 2019 - 25 رجب 1440
09:09 PM

وزير التجارة والاستثمار يزور رواد ورائدات أعمال في منشآتهم بالمنطقة الشرقية

تحفيزًا لهم بعد أن حوَّلوا أحلامهم إلى قصص نجاح

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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وقف معالي وزير التجارة والاستثمار، الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، اليوم في المنطقة الشرقية على عدد من المنشآت الصغيرة والمتوسطة المتميزة، وذلك في إطار جهود الوزارة وهيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة لدعم وتمكين وتحفيز المنشآت، وتشجيع ريادة الأعمال.

وأشاد القصبي بجهود رواد ورائدات الأعمال في تحويل أحلامهم إلى قصص نجاح، تعود عليهم وعلى البلد وأبناء البلد بالخير والنفع. موضحًا أن هناك الكثير من المشاريع الرائدة في مختلف مناطق السعودية أوجدت فرصًا حقيقية للشباب والشابات، وتجد كل الدعم من الدولة عبر الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة وبنك التنمية الاجتماعية وبرامج التمويل المختلفة.. مبديًا إعجابه الكبير بالقصص التي شاهدها، وبالفكر الذي يحمله الشباب والفتيات في تطوير أعمالهم والارتقاء بها.

وزار الدكتور القصبي في محافظة الخبر مؤسسة "إنوسوفت "Innosoft -، وهي مؤسسة حلول تقنية لرائد الأعمال السعودي لؤي لبني، الذي أسس منشأة لتقديم حلول تقنية للتحديات التي تواجه قطاعات الأعمال والسوق المحلي.

ويعمل مع لؤي نخبة من الشباب والفتيات المتميزين بمجال التقنية والتسويق وبناء الهوية، واستطاع الحصول على تمويل من برنامج أرامكو لريادة الأعمال (واعد)، وحصلت منشأته خلال مدة وجيزة على جوائز عدة في الإبداع وريادة الأعمال.

كما زار القصبي مطعم "باركز وسولت Salt، Parkers " لرائدتَي الأعمال ديم ورند البسام، اللتين بدأتا العمل بمطعم متنقل في دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، وأسستا سلسلة مطاعم ناجحة، لها توسع إقليمي، ومرتكزة على الابتكار بتقديم الخدمة؛ إذ انتقلت للمنطقة الشرقية. ويتبنى المشروع فكرة جديدة باستثمار المساحات المفتوحة، ويقدم خدمة الطعام.

وفي مدينة الدمام زار القصبي منشأة "العدسة الذهبية" التي تعد أول استوديو للتصوير النسائي في المنطقة الشرقية لرائدة الأعمال أنوار المؤمن التي بدأت مشروعها بعدسة وكاميرا واحدة، وطورت أعمالها إلى أن افتتحت أول استوديو نسائي بالمنطقة بقرض من صندوق الأمير سلطان لتنمية المرأة، وتوسع المشروع، وعادت للحصول على القرض بعد النجاح الذي حققته، ولديها حاليًا فرع في الدمام للنساء، وفرع آخر للرجال تحت إشراف زوجها، كما أن ابنتهما حاصلة على أفضل مصورة في الشرق الأوسط. ويوظف المشروع حاليًا أكثر من 30 شابًّا وشابة.

ورافق معالي وزير التجارة والاستثمار في جولته معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير، ومستشار معالي وزير التجارة والاستثمار المشرف العام على الإدارة العامة للتسويق والاتصال الأستاذ عبدالرحمن بن محمد الحسين، ونائب محافظ هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة لتطوير بيئة ريادة الأعمال الأستاذ عصام الذكير، ومدير فرع وزارة التجارة بالمنطقة الشرقية الأستاذ عبدالعزيز الخالدي، وعدد من المسؤولين.

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