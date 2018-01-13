نشر صور الهجوم الإيراني على قاعدة عين الأسد

دمّر مبيتًا للجنود الأمريكيين

لأول مرة منذ تعرضها للهجوم الصاروخي الإيراني الأربعاء الماضي، نشرت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأميركية، اليوم (السبت) لقطات مصورة من داخل قاعدة عين الأسد غرب العراق.

وظهرت مراسلة الشبكة في العراق أروى ديمون، في مقطع فيديو نشرته "الحرة" تتحدث داخل مبنى مدمر بالكامل نتيجة استهدافه بشكل مباشر بواسطة صاروخ إيراني باليستي.

وأوضحت "ديمون" أن المبنى كان مخصصًا لمبيت الجنود الأميركيين الذين تستضيفهم قاعدة عين الأسد، لكنهم تلقوا تحذيرات قبل نحو ثلاث ساعات من الهجوم وجرى إخلاؤهم إلى ملاجئ.