النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

نشر صور الهجوم الإيراني على قاعدة عين الأسد

دمّر مبيتًا للجنود الأمريكيين

لأول مرة منذ تعرضها للهجوم الصاروخي الإيراني الأربعاء الماضي، نشرت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأميركية، اليوم (السبت) لقطات مصورة من داخل قاعدة عين الأسد غرب العراق.

وظهرت مراسلة الشبكة في العراق أروى ديمون، في مقطع فيديو نشرته "الحرة" تتحدث داخل مبنى مدمر بالكامل نتيجة استهدافه بشكل مباشر بواسطة صاروخ إيراني باليستي.

وأوضحت "ديمون" أن المبنى كان مخصصًا لمبيت الجنود الأميركيين الذين تستضيفهم قاعدة عين الأسد، لكنهم تلقوا تحذيرات قبل نحو ثلاث ساعات من الهجوم وجرى إخلاؤهم إلى ملاجئ.

الهجوم الصاروخي الإيراني قاعدة عين الأسد

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
نشر صور الهجوم الإيراني على قاعدة عين الأسد
سبق

لأول مرة منذ تعرضها للهجوم الصاروخي الإيراني الأربعاء الماضي، نشرت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأميركية، اليوم (السبت) لقطات مصورة من داخل قاعدة عين الأسد غرب العراق.

وظهرت مراسلة الشبكة في العراق أروى ديمون، في مقطع فيديو نشرته "الحرة" تتحدث داخل مبنى مدمر بالكامل نتيجة استهدافه بشكل مباشر بواسطة صاروخ إيراني باليستي.

وأوضحت "ديمون" أن المبنى كان مخصصًا لمبيت الجنود الأميركيين الذين تستضيفهم قاعدة عين الأسد، لكنهم تلقوا تحذيرات قبل نحو ثلاث ساعات من الهجوم وجرى إخلاؤهم إلى ملاجئ.

11 يناير 2020 - 16 جمادى الأول 1441
09:04 PM

نشر صور الهجوم الإيراني على قاعدة عين الأسد

دمّر مبيتًا للجنود الأمريكيين

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
4
27,417

لأول مرة منذ تعرضها للهجوم الصاروخي الإيراني الأربعاء الماضي، نشرت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأميركية، اليوم (السبت) لقطات مصورة من داخل قاعدة عين الأسد غرب العراق.

وظهرت مراسلة الشبكة في العراق أروى ديمون، في مقطع فيديو نشرته "الحرة" تتحدث داخل مبنى مدمر بالكامل نتيجة استهدافه بشكل مباشر بواسطة صاروخ إيراني باليستي.

وأوضحت "ديمون" أن المبنى كان مخصصًا لمبيت الجنود الأميركيين الذين تستضيفهم قاعدة عين الأسد، لكنهم تلقوا تحذيرات قبل نحو ثلاث ساعات من الهجوم وجرى إخلاؤهم إلى ملاجئ.

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
15,702
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
37,909
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
35,323
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
30,910

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م
عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة