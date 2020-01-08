احتفل المشرف العام على مكتب مدير عام التعليم بجدة، مدير الإعلام المتحدث الرسمي حمود الصقيران بعقد قران ابنته، على الشاب عبدالرحمن الزهراني في إحدى القاعات بجدة، بحضور المدير العام بتعليم جدة د. سعد المسعودي وعدد من القيادات التربوية وأقارب وأصدقاء العروسين.
"الصقيران" يحتفل بعقد قِران ابنته في جدة
احتفل المشرف العام على مكتب مدير عام التعليم بجدة، مدير الإعلام المتحدث الرسمي حمود الصقيران بعقد قران ابنته، على الشاب عبدالرحمن الزهراني في إحدى القاعات بجدة، بحضور المدير العام بتعليم جدة د. سعد المسعودي وعدد من القيادات التربوية وأقارب وأصدقاء العروسين.
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"الصقيران" يحتفل بعقد قِران ابنته في جدةصحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-01-08
08 يناير 2020 - 13 جمادى الأول 1441
08:54 PM
"الصقيران" يحتفل بعقد قِران ابنته في جدة
احتفل المشرف العام على مكتب مدير عام التعليم بجدة، مدير الإعلام المتحدث الرسمي حمود الصقيران بعقد قران ابنته، على الشاب عبدالرحمن الزهراني في إحدى القاعات بجدة، بحضور المدير العام بتعليم جدة د. سعد المسعودي وعدد من القيادات التربوية وأقارب وأصدقاء العروسين.
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