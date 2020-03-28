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"الدهاس": إعلان عقوبات المستهترين والمخالفين للأنظمة كفيل بردع هواة مواقع التواصل

أكد أن اعتذارهم ليس كافيًا لتجنب العقوبة

أكد المستشار التربوي والتعليمي عبدالله بن دحيم الدهاس، أن إعلان العقوبات التي قُررت بحق من تم القبض عليهم بناءً على توجيهات النيابة العامة من مخالفي الأنظمة العامة والتعليمات وناشري المقاطع الصوتية والفيديو، هو السبيل في إيقاف مثل تلك التجاوزات على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال "الدهاس": إن "جهود النيابة العامة والجهات الأمنية الأخرى بحق من يخالفون التعليمات أو يستهزئون بالأنظمة مثلما هو واقع حاليًا مع أزمة فيروس كورونا هي محل تقدير واعتزاز من الجميع، نظرًا لأن البعض من المستهترين قد اتخذ من مواقع التواصل الاجتماعي فرصة للسخرية أو الاستهزاء أو التندر على أشخاص أو جهات"، مشيرًا إلى أن الجميع يلاحظ انتشار مقاطع اعتذار من هؤلاء للأشخاص عما بدر منهم.

وأضاف: "قد يعتقد بعض المراهقين وصغار السن ممن استهوتهم مواقع التواصل الاجتماعي أن الاعتذار الذي قُدِّم كافٍ لكي ينجو من العقوبة التي نصت عليها اللوائح التنظيمية لهذه المخالفات"، لافتًا إلى أن إعلان العقوبة ونشرها مع إيضاح نوع المخالفة التي ارتكبها الشخص من قِبل النيابة العامة أو الجهات الأمنية المختصة هي السبيل الوحيد لإيقاف مثل هذه المقاطع التي لا تزال للأسف الشديد في تزايد مستمر.

فيروس كورونا الجديد منع التجول

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الدهاس": إعلان عقوبات المستهترين والمخالفين للأنظمة كفيل بردع هواة مواقع التواصل
سبق

أكد المستشار التربوي والتعليمي عبدالله بن دحيم الدهاس، أن إعلان العقوبات التي قُررت بحق من تم القبض عليهم بناءً على توجيهات النيابة العامة من مخالفي الأنظمة العامة والتعليمات وناشري المقاطع الصوتية والفيديو، هو السبيل في إيقاف مثل تلك التجاوزات على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال "الدهاس": إن "جهود النيابة العامة والجهات الأمنية الأخرى بحق من يخالفون التعليمات أو يستهزئون بالأنظمة مثلما هو واقع حاليًا مع أزمة فيروس كورونا هي محل تقدير واعتزاز من الجميع، نظرًا لأن البعض من المستهترين قد اتخذ من مواقع التواصل الاجتماعي فرصة للسخرية أو الاستهزاء أو التندر على أشخاص أو جهات"، مشيرًا إلى أن الجميع يلاحظ انتشار مقاطع اعتذار من هؤلاء للأشخاص عما بدر منهم.

وأضاف: "قد يعتقد بعض المراهقين وصغار السن ممن استهوتهم مواقع التواصل الاجتماعي أن الاعتذار الذي قُدِّم كافٍ لكي ينجو من العقوبة التي نصت عليها اللوائح التنظيمية لهذه المخالفات"، لافتًا إلى أن إعلان العقوبة ونشرها مع إيضاح نوع المخالفة التي ارتكبها الشخص من قِبل النيابة العامة أو الجهات الأمنية المختصة هي السبيل الوحيد لإيقاف مثل هذه المقاطع التي لا تزال للأسف الشديد في تزايد مستمر.

28 مارس 2020 - 4 شعبان 1441
09:10 PM

"الدهاس": إعلان عقوبات المستهترين والمخالفين للأنظمة كفيل بردع هواة مواقع التواصل

أكد أن اعتذارهم ليس كافيًا لتجنب العقوبة

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
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8,084

أكد المستشار التربوي والتعليمي عبدالله بن دحيم الدهاس، أن إعلان العقوبات التي قُررت بحق من تم القبض عليهم بناءً على توجيهات النيابة العامة من مخالفي الأنظمة العامة والتعليمات وناشري المقاطع الصوتية والفيديو، هو السبيل في إيقاف مثل تلك التجاوزات على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال "الدهاس": إن "جهود النيابة العامة والجهات الأمنية الأخرى بحق من يخالفون التعليمات أو يستهزئون بالأنظمة مثلما هو واقع حاليًا مع أزمة فيروس كورونا هي محل تقدير واعتزاز من الجميع، نظرًا لأن البعض من المستهترين قد اتخذ من مواقع التواصل الاجتماعي فرصة للسخرية أو الاستهزاء أو التندر على أشخاص أو جهات"، مشيرًا إلى أن الجميع يلاحظ انتشار مقاطع اعتذار من هؤلاء للأشخاص عما بدر منهم.

وأضاف: "قد يعتقد بعض المراهقين وصغار السن ممن استهوتهم مواقع التواصل الاجتماعي أن الاعتذار الذي قُدِّم كافٍ لكي ينجو من العقوبة التي نصت عليها اللوائح التنظيمية لهذه المخالفات"، لافتًا إلى أن إعلان العقوبة ونشرها مع إيضاح نوع المخالفة التي ارتكبها الشخص من قِبل النيابة العامة أو الجهات الأمنية المختصة هي السبيل الوحيد لإيقاف مثل هذه المقاطع التي لا تزال للأسف الشديد في تزايد مستمر.

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