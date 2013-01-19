"التجارة" تداهم مستودعاً بالرياض يحوي ربع مليون مستحضر تجميل مغشوش

القائمون عليه يقومون بتوزيع البضاعة بالمنطقة الشرقية عبر فروع لأحد المتاجر

ضبطت الفِرَق الرقابية بوزارة التجارة والاستثمار، بمساندة الحملة الأمنية المشتركة، أكثر من 260 ألف منتج من مستحضرات التجميل المغشوشة؛ منها 1652 صنفاً غير مدرجة لدى الهيئة العامة للغذاء والدواء، خلال عملية محكمة وعبر رصد وترقب دقيق من رجال الرقابة في أحد المستودعات بمدينة الرياض.

وقادت هذه الضبطية رجال الرقابة بالوزارة لتتبع نقاط التوزيع التي اتضح أن القائمين على المستودع يقومون بتوزيعها في المنطقة الشرقية عبر فروع لمتجر يتبع له المستودع المضبوط في الرياض، وتم خلالها ضبط أكثر من 77 ألف منتج من مستحضرات التجميل.

وداهمت الفِرَق الرقابية -بمساندة الحملة الأمنية المشتركة- أحد المستودعات جنوب مدينة الرياض، بعد عملية مراقبة وتحرٍ، وتم التأكد من خلالها أن هذا المستودع يُستخدم لإنتاج مستحضرات تجميل مغشوشة.. وبتفتيش المستودع عُثر بداخله على أكثر من 260 ألفاً من مستحضرات التجميل المخالفة والمغشوشة.

وبناءً على المعلومات التي تم الحصول عليها بعد ضبط المستودع، قامت الفِرَق الرقابية للوزارة بالوقوف على فروع لمتجر تجميلي بالدمام والخبر، يتبع له المستودع المضبوط في الرياض؛ حيث تم ضبط وحجز أكثر من 77 ألف منتج من مستحضرات التجميل المخالفة للمواصفات والمقلدة لعلامات تجارية معروفة، وتمت مصادرة جميع الكميات، واستدعاء المخالفين لمقر الوزارة للاستماع لأقولهم قبل إحالة القضية للنيابة العامة.

وأكدت وزارة التجارة والاستثمار، مواصلة جولاتها الرقابية على المستودعات وجميع المنشآت التجارية؛ للتأكد من نظامية أعمالها، وعدم وجود ممارسات غش، وتحايل على المستهلكين، واستغلال الإقبال على الشراء في بيع وتسويق أي سلع غير مطابقة أو مقلدة أو مغشوشة، ويتم تطبيق العقوبات النظامية على المنشآت غير الملتزمة؛ وفقاً لنظام مكافحة الغش التجاري؛ حيث يعد بيع أي منتجات مخالفة للنظام مخالفةً تستوجب إيقاع غرامة مالية لا تزيد على مليون ريال أو السجن مدة لا تزيد على ثلاث سنوات أو بهما معاً مع إغلاق المنشأة، بالإضافة إلى نشر ملخص الحكم في صحيفتين على نفقة المخالف.

ودعت وزارة التجارة والاستثمار عمومَ المستهلكين إلى الإبلاغ عن أي مخالفة؛ وذلك عبر الاتصال بمركز البلاغات على الرقم 1900، أو عبر تطبيق "بلاغ تجاري".