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أفغانستان.. طالبان تجري مناورات جوية لأول مرة في تاريخها

وزير الدفاع: نسعى لتطوير قوة جوية دون دعم من أي دولة أجنبية

قال وزير دفاع حكومة طالبان في أفغانسان: إن الحركة تجري مناورات جوية لأول مرة في تاريخها، وتنظم تدريبات جوية على مستوى مروحيات لأول مرة في تاريخها.

وأكد وزير دفاع حكومة طالبان: "نسعى لتطوير قوة جوية من دون دعم من أي دولة أجنبية".

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أفغانستان.. طالبان تجري مناورات جوية لأول مرة في تاريخها
سبق

قال وزير دفاع حكومة طالبان في أفغانسان: إن الحركة تجري مناورات جوية لأول مرة في تاريخها، وتنظم تدريبات جوية على مستوى مروحيات لأول مرة في تاريخها.

وأكد وزير دفاع حكومة طالبان: "نسعى لتطوير قوة جوية من دون دعم من أي دولة أجنبية".

30 نوفمبر 2021 - 25 ربيع الآخر 1443
04:15 PM

أفغانستان.. طالبان تجري مناورات جوية لأول مرة في تاريخها

وزير الدفاع: نسعى لتطوير قوة جوية دون دعم من أي دولة أجنبية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قال وزير دفاع حكومة طالبان في أفغانسان: إن الحركة تجري مناورات جوية لأول مرة في تاريخها، وتنظم تدريبات جوية على مستوى مروحيات لأول مرة في تاريخها.

وأكد وزير دفاع حكومة طالبان: "نسعى لتطوير قوة جوية من دون دعم من أي دولة أجنبية".

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