أفغانستان.. طالبان تجري مناورات جوية لأول مرة في تاريخها

قال وزير دفاع حكومة طالبان في أفغانسان: إن الحركة تجري مناورات جوية لأول مرة في تاريخها، وتنظم تدريبات جوية على مستوى مروحيات لأول مرة في تاريخها.
وأكد وزير دفاع حكومة طالبان: "نسعى لتطوير قوة جوية من دون دعم من أي دولة أجنبية".
قال وزير دفاع حكومة طالبان في أفغانسان: إن الحركة تجري مناورات جوية لأول مرة في تاريخها، وتنظم تدريبات جوية على مستوى مروحيات لأول مرة في تاريخها.
وأكد وزير دفاع حكومة طالبان: "نسعى لتطوير قوة جوية من دون دعم من أي دولة أجنبية".
قال وزير دفاع حكومة طالبان في أفغانسان: إن الحركة تجري مناورات جوية لأول مرة في تاريخها، وتنظم تدريبات جوية على مستوى مروحيات لأول مرة في تاريخها.
وأكد وزير دفاع حكومة طالبان: "نسعى لتطوير قوة جوية من دون دعم من أي دولة أجنبية".
قال وزير دفاع حكومة طالبان في أفغانسان: إن الحركة تجري مناورات جوية لأول مرة في تاريخها، وتنظم تدريبات جوية على مستوى مروحيات لأول مرة في تاريخها.
وأكد وزير دفاع حكومة طالبان: "نسعى لتطوير قوة جوية من دون دعم من أي دولة أجنبية".