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وزير التعليم: نعمل على تحسين مستوى الأداء وضبط الجودة في منظومة بالوزارة

آل الشيخ التقى منسوبي ومنسوبات التعليم بعسير وأشاد بالجهود المبذولة والعمل الدؤوب

ألتقى وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ؛ منسوبي ومنسوبات وزارة التعليم في منطقة عسير، على مسرح إدارة التعليم بأبها، وذلك خلال زيارته للمنطقة أمس.

وأعرب آل الشيخ؛ عن سعادته باللقاء، مشيداً بالعمل الدؤوب الذي يشهده الميدان بتعليم عسير، لافتاً إلى أن الوزارة تعمل على تحسين مستوى الأداء وضبط الجودة في منظومة بالوزارة، من خلال تطوير المعلم والمعلمة الذي يعد الركيزة الأساسية وحجر الزاوية في العملية التعليمية.

واطّلع خلال زيارته على سير الدراسة في الفصل الصيفي بثانوية المملكة بأبها، ووقف على سير الورش الفنية والمشاغل الصيفية للطلاب، كما زار مركز التطوير المهني للبنات بأبها ووقف على سير العمل فيه، وعلى نماذج من الحقائب التدريبية التي يقدمها المركز، كما اطلع على سير العمل وآلية قبول الطلاب والطالبات في مدرسة المستقبل الافتراضية التي تعد الأولى من نوعها على مستوى المملكة، فيما زار مشروع الطفولة المبكرة في الابتدائية العاشرة للبنات بأبها والكليات العلمية سابقاً، وكذلك الاطلاع على أعمال التهيئة للعام المقبل ومشاريع المدرسة المستقبلية، فيما اختتم جولته بزيارة مدينة التربية الخاصة وافتتاح المعرض المصاحب الذي يزخر بأعمال طلابية من ذوي الإعاقة.

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وزير التعليم: نعمل على تحسين مستوى الأداء وضبط الجودة في منظومة بالوزارة
سبق

ألتقى وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ؛ منسوبي ومنسوبات وزارة التعليم في منطقة عسير، على مسرح إدارة التعليم بأبها، وذلك خلال زيارته للمنطقة أمس.

وأعرب آل الشيخ؛ عن سعادته باللقاء، مشيداً بالعمل الدؤوب الذي يشهده الميدان بتعليم عسير، لافتاً إلى أن الوزارة تعمل على تحسين مستوى الأداء وضبط الجودة في منظومة بالوزارة، من خلال تطوير المعلم والمعلمة الذي يعد الركيزة الأساسية وحجر الزاوية في العملية التعليمية.

واطّلع خلال زيارته على سير الدراسة في الفصل الصيفي بثانوية المملكة بأبها، ووقف على سير الورش الفنية والمشاغل الصيفية للطلاب، كما زار مركز التطوير المهني للبنات بأبها ووقف على سير العمل فيه، وعلى نماذج من الحقائب التدريبية التي يقدمها المركز، كما اطلع على سير العمل وآلية قبول الطلاب والطالبات في مدرسة المستقبل الافتراضية التي تعد الأولى من نوعها على مستوى المملكة، فيما زار مشروع الطفولة المبكرة في الابتدائية العاشرة للبنات بأبها والكليات العلمية سابقاً، وكذلك الاطلاع على أعمال التهيئة للعام المقبل ومشاريع المدرسة المستقبلية، فيما اختتم جولته بزيارة مدينة التربية الخاصة وافتتاح المعرض المصاحب الذي يزخر بأعمال طلابية من ذوي الإعاقة.

24 يونيو 2019 - 21 شوّال 1440
10:28 AM

وزير التعليم: نعمل على تحسين مستوى الأداء وضبط الجودة في منظومة بالوزارة

آل الشيخ التقى منسوبي ومنسوبات التعليم بعسير وأشاد بالجهود المبذولة والعمل الدؤوب

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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ألتقى وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ؛ منسوبي ومنسوبات وزارة التعليم في منطقة عسير، على مسرح إدارة التعليم بأبها، وذلك خلال زيارته للمنطقة أمس.

وأعرب آل الشيخ؛ عن سعادته باللقاء، مشيداً بالعمل الدؤوب الذي يشهده الميدان بتعليم عسير، لافتاً إلى أن الوزارة تعمل على تحسين مستوى الأداء وضبط الجودة في منظومة بالوزارة، من خلال تطوير المعلم والمعلمة الذي يعد الركيزة الأساسية وحجر الزاوية في العملية التعليمية.

واطّلع خلال زيارته على سير الدراسة في الفصل الصيفي بثانوية المملكة بأبها، ووقف على سير الورش الفنية والمشاغل الصيفية للطلاب، كما زار مركز التطوير المهني للبنات بأبها ووقف على سير العمل فيه، وعلى نماذج من الحقائب التدريبية التي يقدمها المركز، كما اطلع على سير العمل وآلية قبول الطلاب والطالبات في مدرسة المستقبل الافتراضية التي تعد الأولى من نوعها على مستوى المملكة، فيما زار مشروع الطفولة المبكرة في الابتدائية العاشرة للبنات بأبها والكليات العلمية سابقاً، وكذلك الاطلاع على أعمال التهيئة للعام المقبل ومشاريع المدرسة المستقبلية، فيما اختتم جولته بزيارة مدينة التربية الخاصة وافتتاح المعرض المصاحب الذي يزخر بأعمال طلابية من ذوي الإعاقة.

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