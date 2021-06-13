20 حالة جديدة.. إصابات "كورونا" في لبنان ترتفع إلى 1442
عدد الوفيات بلغ 32
أفادت وزارة الصحة اللبنانية اليوم السبت بتسجيل 20 إصابة جديدة، وحالة وفاة واحدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.
وأضافت بأن من بين المصابين الجدد 9 حالات سُجلت بين المقيمين المخالطين، و11 إصابة بين الوافدين إلى البلاد، وفقًا لـ"روسيا اليوم".
وبيّنت الوزارة أن عدد الإصابات الإجمالي في لبنان بلغ 1442، فيما بلغ إجمالي الوفيات 32.
فيروس كورونا الجديد
20 حالة جديدة.. إصابات "كورونا" في لبنان ترتفع إلى 1442
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2020-06-13
أفادت وزارة الصحة اللبنانية اليوم السبت بتسجيل 20 إصابة جديدة، وحالة وفاة واحدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.
وأضافت بأن من بين المصابين الجدد 9 حالات سُجلت بين المقيمين المخالطين، و11 إصابة بين الوافدين إلى البلاد، وفقًا لـ"روسيا اليوم".
وبيّنت الوزارة أن عدد الإصابات الإجمالي في لبنان بلغ 1442، فيما بلغ إجمالي الوفيات 32.
13 يونيو 2020 - 21 شوّال 1441
09:02 PM
20 حالة جديدة.. إصابات "كورونا" في لبنان ترتفع إلى 1442
عدد الوفيات بلغ 32
أفادت وزارة الصحة اللبنانية اليوم السبت بتسجيل 20 إصابة جديدة، وحالة وفاة واحدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.
وأضافت بأن من بين المصابين الجدد 9 حالات سُجلت بين المقيمين المخالطين، و11 إصابة بين الوافدين إلى البلاد، وفقًا لـ"روسيا اليوم".
وبيّنت الوزارة أن عدد الإصابات الإجمالي في لبنان بلغ 1442، فيما بلغ إجمالي الوفيات 32.