20 حالة جديدة.. إصابات "كورونا" في لبنان ترتفع إلى 1442

عدد الوفيات بلغ 32

أفادت وزارة الصحة اللبنانية اليوم السبت بتسجيل 20 إصابة جديدة، وحالة وفاة واحدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأضافت بأن من بين المصابين الجدد 9 حالات سُجلت بين المقيمين المخالطين، و11 إصابة بين الوافدين إلى البلاد، وفقًا لـ"روسيا اليوم".

وبيّنت الوزارة أن عدد الإصابات الإجمالي في لبنان بلغ 1442، فيما بلغ إجمالي الوفيات 32.