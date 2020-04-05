النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل
"العبدالعالي": إجمالي الحالات في المملكة وصل إلى 2385 حالة حتى الآن.. والوفيات 34 حالة

"الصحة": تسجيل 206 إصابات بـ"كورونا" في آخر 24 ساعة.. وحالات التعافي ترتفع لـ488

"هدف": مبادرة دعم التوظيف لا تتعارض مع برامج الدعم الحكومية

صندوق تنمية الموارد: سيحصل الموظف السعودي على الدعم لمدة 24 شهرًا

أوضح صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" أن مبادرة دعم الموظفين والموظفات السعوديين في القطاع الخاص، التي أعلن (الاثنين الماضي) عن تفعيلها، تشمل الموظفين الذين تم توظيفهم من بداية يوليو 2019م (بأثر رجعي) ولم يسبق دعمهم، وكذلك أي توظيف جديد أو مستقبلي ما دام أن البرنامج مستمر.


وبين الصندوق أنه في حال استفادت المنشأة من دعم من أي جهة حكومية لنفس الموظف فإنه لا يمنع حصولها على دعم البرنامج لمدة 24 شهرًا, مشيرًا إلى اشتراط البرنامج أن يكون الموظف مسجلاً في البوابة الوطنية للعمل (طاقات) بهدف التحقق من صحة البيانات ومؤهلات الموظف إلكترونيًا، ومعلومات التواصل، والاستفادة من هذه البيانات في إكمال ملف طلب الدعم دون الحاجة للطلب من المنشأة مراجعة فروع الصندوق أو رفع مستندات، مؤكدًا أنه لا يشترط أن يكون التوظيف عبر بوابة (طاقات)، مع العلم بأن التسجيل في البوابة متاح لجميع الفئات من طلاب وباحثين عن عمل وموظفين ومنشآت.


يشار إلى أن الصندوق قد أعلن (الاثنين الماضي) عن تفعيل أولى مبادرات الدعم الحكومية لتمكين المنشآت وضمان استقرارها وتنمية أعمالها في ظل الوضع الاقتصادي الاستثنائي الراهن وتأثير تداعيات فيروس كورونا (COVID-19).


وتهدف المبادرة إلى دعم الموظفين والموظفات السعوديين الذين تم توظيفهم في القطاع الخاص من بداية يوليو 2019م (بأثر رجعي) ولم يسبق دعمهم.


ويشترط البرنامج أن تتراوح أجور الموظفين والموظفات المدعومين بين 4 آلاف و15 ألف ريال، حيث يمكنهم الاستفادة من دعم تصل نسبته إلى 50% من الأجر الشهري، أو 3000 ريال شهريًا أيهما أقل، كما تستحق المنشأة نسبة إضافية للدعم في حال كان الموظف امرأة أو من الأشخاص ذوي الإعاقة أو كان التوظيف في المدن غير الرئيسية أو في منشأة صغيرة ومتوسطة.


ودعا الصندوق منشآت القطاع الخاص إلى التسجيل إلكترونيًا والاستفادة من المبادرة، والاطلاع على تفاصيلها وضوابط وآلية الدعم عبر الرابط:
https://www.taqat.sa/web/guestemployer/employment-subsidy-program .
وخصص "هدف" لتنفيذ المبادرة مبلغ مليار ريال ضمن حزمة مبادرات دعم تبلغ نحو 5.3 مليارات ريال، أعلن عنها الصندوق لدعم توظيف وتدريب وتمكين السعوديين والسعوديات عبر 4 مسارات.
مؤكدًا أنه سيقدم كامل الدعم للمنشآت انطلاقًا من الشراكة الإستراتيجية الفعالة مع القطاع الخاص لتمكينه من التوطين.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"هدف": مبادرة دعم التوظيف لا تتعارض مع برامج الدعم الحكومية
سبق

أوضح صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" أن مبادرة دعم الموظفين والموظفات السعوديين في القطاع الخاص، التي أعلن (الاثنين الماضي) عن تفعيلها، تشمل الموظفين الذين تم توظيفهم من بداية يوليو 2019م (بأثر رجعي) ولم يسبق دعمهم، وكذلك أي توظيف جديد أو مستقبلي ما دام أن البرنامج مستمر.


وبين الصندوق أنه في حال استفادت المنشأة من دعم من أي جهة حكومية لنفس الموظف فإنه لا يمنع حصولها على دعم البرنامج لمدة 24 شهرًا, مشيرًا إلى اشتراط البرنامج أن يكون الموظف مسجلاً في البوابة الوطنية للعمل (طاقات) بهدف التحقق من صحة البيانات ومؤهلات الموظف إلكترونيًا، ومعلومات التواصل، والاستفادة من هذه البيانات في إكمال ملف طلب الدعم دون الحاجة للطلب من المنشأة مراجعة فروع الصندوق أو رفع مستندات، مؤكدًا أنه لا يشترط أن يكون التوظيف عبر بوابة (طاقات)، مع العلم بأن التسجيل في البوابة متاح لجميع الفئات من طلاب وباحثين عن عمل وموظفين ومنشآت.


يشار إلى أن الصندوق قد أعلن (الاثنين الماضي) عن تفعيل أولى مبادرات الدعم الحكومية لتمكين المنشآت وضمان استقرارها وتنمية أعمالها في ظل الوضع الاقتصادي الاستثنائي الراهن وتأثير تداعيات فيروس كورونا (COVID-19).


وتهدف المبادرة إلى دعم الموظفين والموظفات السعوديين الذين تم توظيفهم في القطاع الخاص من بداية يوليو 2019م (بأثر رجعي) ولم يسبق دعمهم.


ويشترط البرنامج أن تتراوح أجور الموظفين والموظفات المدعومين بين 4 آلاف و15 ألف ريال، حيث يمكنهم الاستفادة من دعم تصل نسبته إلى 50% من الأجر الشهري، أو 3000 ريال شهريًا أيهما أقل، كما تستحق المنشأة نسبة إضافية للدعم في حال كان الموظف امرأة أو من الأشخاص ذوي الإعاقة أو كان التوظيف في المدن غير الرئيسية أو في منشأة صغيرة ومتوسطة.


ودعا الصندوق منشآت القطاع الخاص إلى التسجيل إلكترونيًا والاستفادة من المبادرة، والاطلاع على تفاصيلها وضوابط وآلية الدعم عبر الرابط:
https://www.taqat.sa/web/guestemployer/employment-subsidy-program .
وخصص "هدف" لتنفيذ المبادرة مبلغ مليار ريال ضمن حزمة مبادرات دعم تبلغ نحو 5.3 مليارات ريال، أعلن عنها الصندوق لدعم توظيف وتدريب وتمكين السعوديين والسعوديات عبر 4 مسارات.
مؤكدًا أنه سيقدم كامل الدعم للمنشآت انطلاقًا من الشراكة الإستراتيجية الفعالة مع القطاع الخاص لتمكينه من التوطين.

05 إبريل 2020 - 12 شعبان 1441
04:08 PM

"هدف": مبادرة دعم التوظيف لا تتعارض مع برامج الدعم الحكومية

صندوق تنمية الموارد: سيحصل الموظف السعودي على الدعم لمدة 24 شهرًا

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
1
844

أوضح صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" أن مبادرة دعم الموظفين والموظفات السعوديين في القطاع الخاص، التي أعلن (الاثنين الماضي) عن تفعيلها، تشمل الموظفين الذين تم توظيفهم من بداية يوليو 2019م (بأثر رجعي) ولم يسبق دعمهم، وكذلك أي توظيف جديد أو مستقبلي ما دام أن البرنامج مستمر.


وبين الصندوق أنه في حال استفادت المنشأة من دعم من أي جهة حكومية لنفس الموظف فإنه لا يمنع حصولها على دعم البرنامج لمدة 24 شهرًا, مشيرًا إلى اشتراط البرنامج أن يكون الموظف مسجلاً في البوابة الوطنية للعمل (طاقات) بهدف التحقق من صحة البيانات ومؤهلات الموظف إلكترونيًا، ومعلومات التواصل، والاستفادة من هذه البيانات في إكمال ملف طلب الدعم دون الحاجة للطلب من المنشأة مراجعة فروع الصندوق أو رفع مستندات، مؤكدًا أنه لا يشترط أن يكون التوظيف عبر بوابة (طاقات)، مع العلم بأن التسجيل في البوابة متاح لجميع الفئات من طلاب وباحثين عن عمل وموظفين ومنشآت.


يشار إلى أن الصندوق قد أعلن (الاثنين الماضي) عن تفعيل أولى مبادرات الدعم الحكومية لتمكين المنشآت وضمان استقرارها وتنمية أعمالها في ظل الوضع الاقتصادي الاستثنائي الراهن وتأثير تداعيات فيروس كورونا (COVID-19).


وتهدف المبادرة إلى دعم الموظفين والموظفات السعوديين الذين تم توظيفهم في القطاع الخاص من بداية يوليو 2019م (بأثر رجعي) ولم يسبق دعمهم.


ويشترط البرنامج أن تتراوح أجور الموظفين والموظفات المدعومين بين 4 آلاف و15 ألف ريال، حيث يمكنهم الاستفادة من دعم تصل نسبته إلى 50% من الأجر الشهري، أو 3000 ريال شهريًا أيهما أقل، كما تستحق المنشأة نسبة إضافية للدعم في حال كان الموظف امرأة أو من الأشخاص ذوي الإعاقة أو كان التوظيف في المدن غير الرئيسية أو في منشأة صغيرة ومتوسطة.


ودعا الصندوق منشآت القطاع الخاص إلى التسجيل إلكترونيًا والاستفادة من المبادرة، والاطلاع على تفاصيلها وضوابط وآلية الدعم عبر الرابط:
https://www.taqat.sa/web/guestemployer/employment-subsidy-program .
وخصص "هدف" لتنفيذ المبادرة مبلغ مليار ريال ضمن حزمة مبادرات دعم تبلغ نحو 5.3 مليارات ريال، أعلن عنها الصندوق لدعم توظيف وتدريب وتمكين السعوديين والسعوديات عبر 4 مسارات.
مؤكدًا أنه سيقدم كامل الدعم للمنشآت انطلاقًا من الشراكة الإستراتيجية الفعالة مع القطاع الخاص لتمكينه من التوطين.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
4,890
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
13,870
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
19,575
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
40,911

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

مريم.. نموذج وطني يُحتذى به

مريم.. نموذج وطني يُحتذى به

ماجد البريكان
دومًا وفي الأزمات.. السعودية الأقوى

دومًا وفي الأزمات.. السعودية الأقوى

خالد الشبانة
تنافس أم تكامل..؟!

تنافس أم تكامل..؟!

علاء الدين براده
صواريخ الحوثي ومأساة الملالي

صواريخ الحوثي ومأساة الملالي

علي آل شرمة
كورونا يجعلنا نتوّج الهلال قبل الموعد

كورونا يجعلنا نتوّج الهلال قبل الموعد

حسن آل عمير
الكورونا وتطوراته العلمية عبر التاريخ!

الكورونا وتطوراته العلمية عبر التاريخ!

نورة الجايز
"كورونا".. النموذج السعودي!

"كورونا".. النموذج السعودي!

صالح المرواني
جهود وزارة الصحة ووعي المواطنين

جهود وزارة الصحة ووعي المواطنين

محمد الصيـعري
الغلاء والوباء.. الغرف التجارية رمانة الميزان

الغلاء والوباء.. الغرف التجارية رمانة الميزان

عبدالغني الشيخ
أيها المتسوقون.. كورونا لا ينام نهارًا..!

أيها المتسوقون.. كورونا لا ينام نهارًا..!

عبدالرحمن المرشد
المملكة وتوحيد جهود العالم

المملكة وتوحيد جهود العالم

ماجد البريكان

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"
كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة