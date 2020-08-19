"الدايل" مديرة لشؤون الموظفين بجوازات منطقة الرياض



سبق- الرياض: أصدرت إدارة جوازات منطقة الرياض قراراً إدارياً بتكليف بسمة بنت عبدالله بن إبراهيم الدايل، مديرة لشؤون الموظفين بجوازات المنطقة.

وتعتبر بسمة الدايل من الكفاءات الإدارية المتميزة في مجال عملها؛ حيث حصلت على درجة الماجستير في الإدارة بتقدير ممتاز، ودبلوم في اللغة الإنجليزية من جامعة كارديف في بريطانيا، وعملت كمحاضر متعاون سابق بجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، ولديها دورة الحكومة الإلكترونية من معهد الإدارة العامة، إضافة لمجموعة من الدورات المتخصصة في مجال عملها.