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لمنع انتشار كورونا .. "صحة نجران" تضيف مناطق فرز إضافية بمركز سلطانة وبدر الجنوب

نفذت أكثر من 200 جولة للإصحاح البيئي بمساكن العمالة لتعزيزمستوى الصحة العامة

كثفت المديرية العامة للشؤون الصحية منطقة نجران إجراءاتها الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا (كوفيد19) من خلال إضافة موقعين للفرز البصري والتوعوي في مركز سلطانة ومحافظة بدر الجنوب، إلى مواقع الفرز في الأخرى في المنطقة.

وأفادت صحة نجران أنه يتم من خلال مناطق الفرز في مداخل المنطقة ومحافظاتها تسجيل بيانات القادمين، والتأكد من عدم وجود أعراض للإصابة بفيروس كورونا وتوعيتهم وتزويدهم بالتعليمات التي تحميهم بإذن الله من الإصابة.

يذكر أن صحة نجران بدأت بتطبيق مناطق الفرز البصري منذ وقت مبكر بتوجيهات من الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران، ضمن إجراءات مكافحة الجائحة العالمية حيث قامت بفحص 370,846 ألف شخص منذ بدء إقامتها في منتصف شهر مارس المنصرم.

وفي سياق متصل نفذت الصحة بنجران أكثر من 200 جولة للإصحاح البيئي والمهني بمساكن العمالة لتعزيز وتحسين مستوى الصحة العامة بالمساكن وتعزيز الجانب التوعوي، بالإضافة إلي إطلاق أعمال المسح النشط لفيروس كورونا كإجراء استباقي في الأحياء التي تشهد كثافة سكانية ويوجد بها مجمعات سكنية للعمالة والوصول للأشخاص في مقر سكنهم وعمل مسحات طبية لهم بهدف اكتشاف الحالات المصابة مبكرًا وتطبيق الإجراءات الاحترازية والحد من انتقال العدوى للأشخاص الآخرين ومنع وصول المصابين لمراحل متقدمة من الإصابة.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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لمنع انتشار كورونا .. "صحة نجران" تضيف مناطق فرز إضافية بمركز سلطانة وبدر الجنوب
سبق

كثفت المديرية العامة للشؤون الصحية منطقة نجران إجراءاتها الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا (كوفيد19) من خلال إضافة موقعين للفرز البصري والتوعوي في مركز سلطانة ومحافظة بدر الجنوب، إلى مواقع الفرز في الأخرى في المنطقة.

وأفادت صحة نجران أنه يتم من خلال مناطق الفرز في مداخل المنطقة ومحافظاتها تسجيل بيانات القادمين، والتأكد من عدم وجود أعراض للإصابة بفيروس كورونا وتوعيتهم وتزويدهم بالتعليمات التي تحميهم بإذن الله من الإصابة.

يذكر أن صحة نجران بدأت بتطبيق مناطق الفرز البصري منذ وقت مبكر بتوجيهات من الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران، ضمن إجراءات مكافحة الجائحة العالمية حيث قامت بفحص 370,846 ألف شخص منذ بدء إقامتها في منتصف شهر مارس المنصرم.

وفي سياق متصل نفذت الصحة بنجران أكثر من 200 جولة للإصحاح البيئي والمهني بمساكن العمالة لتعزيز وتحسين مستوى الصحة العامة بالمساكن وتعزيز الجانب التوعوي، بالإضافة إلي إطلاق أعمال المسح النشط لفيروس كورونا كإجراء استباقي في الأحياء التي تشهد كثافة سكانية ويوجد بها مجمعات سكنية للعمالة والوصول للأشخاص في مقر سكنهم وعمل مسحات طبية لهم بهدف اكتشاف الحالات المصابة مبكرًا وتطبيق الإجراءات الاحترازية والحد من انتقال العدوى للأشخاص الآخرين ومنع وصول المصابين لمراحل متقدمة من الإصابة.

25 إبريل 2020 - 2 رمضان 1441
08:43 PM

لمنع انتشار كورونا .. "صحة نجران" تضيف مناطق فرز إضافية بمركز سلطانة وبدر الجنوب

نفذت أكثر من 200 جولة للإصحاح البيئي بمساكن العمالة لتعزيزمستوى الصحة العامة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - نجران
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كثفت المديرية العامة للشؤون الصحية منطقة نجران إجراءاتها الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا (كوفيد19) من خلال إضافة موقعين للفرز البصري والتوعوي في مركز سلطانة ومحافظة بدر الجنوب، إلى مواقع الفرز في الأخرى في المنطقة.

وأفادت صحة نجران أنه يتم من خلال مناطق الفرز في مداخل المنطقة ومحافظاتها تسجيل بيانات القادمين، والتأكد من عدم وجود أعراض للإصابة بفيروس كورونا وتوعيتهم وتزويدهم بالتعليمات التي تحميهم بإذن الله من الإصابة.

يذكر أن صحة نجران بدأت بتطبيق مناطق الفرز البصري منذ وقت مبكر بتوجيهات من الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران، ضمن إجراءات مكافحة الجائحة العالمية حيث قامت بفحص 370,846 ألف شخص منذ بدء إقامتها في منتصف شهر مارس المنصرم.

وفي سياق متصل نفذت الصحة بنجران أكثر من 200 جولة للإصحاح البيئي والمهني بمساكن العمالة لتعزيز وتحسين مستوى الصحة العامة بالمساكن وتعزيز الجانب التوعوي، بالإضافة إلي إطلاق أعمال المسح النشط لفيروس كورونا كإجراء استباقي في الأحياء التي تشهد كثافة سكانية ويوجد بها مجمعات سكنية للعمالة والوصول للأشخاص في مقر سكنهم وعمل مسحات طبية لهم بهدف اكتشاف الحالات المصابة مبكرًا وتطبيق الإجراءات الاحترازية والحد من انتقال العدوى للأشخاص الآخرين ومنع وصول المصابين لمراحل متقدمة من الإصابة.

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