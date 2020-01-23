النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"كلمات وألوان" ينهي رسم جدارية "مهرجان البن" بالداير

ينطلق في 30 من شهر يناير الحالي

أنهى فريق "كلمات وألوان" التشكيلي بمحافظة الداير، بالتعاون مع بلدية محافظة الداير؛ أعمال الرسم على جدارية سور مهرجان البن السابع، والذي سينطلق في 30 من شهر يناير الحالي، برعاية كريمة من أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، وبحضور نائبه، وذلك في محافظة الداير.

ويأتي ذلك العمل مُجسِّدًا مراحلَ تطور شجرة البُن منذ إزهارها حتى تجهيز المحصول وبيعه كمنتج مكتمل، وعكف على العمل مجموعة من الفنانات التشكيليات؛ وهُنَّ: سعيدة الحبسي، وعائشة المالكي، وخديجة المالكي.

وتأتي تلك الأعمال كأحد الأدوار التي تقوم عليها إدارة مهرجان البن للتعريف بذلك المنتج؛ من خلال التركيز على أدقّ التفاصيل، والتي تترك انطباعًا إيجابيًّا للزوار والمشاهدين.

جازان مهرجان البن الداير

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
"كلمات وألوان" ينهي رسم جدارية "مهرجان البن" بالداير
سبق

أنهى فريق "كلمات وألوان" التشكيلي بمحافظة الداير، بالتعاون مع بلدية محافظة الداير؛ أعمال الرسم على جدارية سور مهرجان البن السابع، والذي سينطلق في 30 من شهر يناير الحالي، برعاية كريمة من أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، وبحضور نائبه، وذلك في محافظة الداير.

ويأتي ذلك العمل مُجسِّدًا مراحلَ تطور شجرة البُن منذ إزهارها حتى تجهيز المحصول وبيعه كمنتج مكتمل، وعكف على العمل مجموعة من الفنانات التشكيليات؛ وهُنَّ: سعيدة الحبسي، وعائشة المالكي، وخديجة المالكي.

وتأتي تلك الأعمال كأحد الأدوار التي تقوم عليها إدارة مهرجان البن للتعريف بذلك المنتج؛ من خلال التركيز على أدقّ التفاصيل، والتي تترك انطباعًا إيجابيًّا للزوار والمشاهدين.

23 يناير 2020 - 28 جمادى الأول 1441
09:43 PM

"كلمات وألوان" ينهي رسم جدارية "مهرجان البن" بالداير

ينطلق في 30 من شهر يناير الحالي

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - جازان
0
286

أنهى فريق "كلمات وألوان" التشكيلي بمحافظة الداير، بالتعاون مع بلدية محافظة الداير؛ أعمال الرسم على جدارية سور مهرجان البن السابع، والذي سينطلق في 30 من شهر يناير الحالي، برعاية كريمة من أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، وبحضور نائبه، وذلك في محافظة الداير.

ويأتي ذلك العمل مُجسِّدًا مراحلَ تطور شجرة البُن منذ إزهارها حتى تجهيز المحصول وبيعه كمنتج مكتمل، وعكف على العمل مجموعة من الفنانات التشكيليات؛ وهُنَّ: سعيدة الحبسي، وعائشة المالكي، وخديجة المالكي.

وتأتي تلك الأعمال كأحد الأدوار التي تقوم عليها إدارة مهرجان البن للتعريف بذلك المنتج؛ من خلال التركيز على أدقّ التفاصيل، والتي تترك انطباعًا إيجابيًّا للزوار والمشاهدين.

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
16,275
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
38,147
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
35,582
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
31,244

كاريكاتير

تشويه صورة المرأة السعودية في السوشال ميديا

المقالات

طريق الطائف - الباحة بلا حوادث!!

طريق الطائف - الباحة بلا حوادث!!

صالح مطر الغامدي
(ودنا) بخدمة ممتازة..!

(ودنا) بخدمة ممتازة..!

عبدالله بن خميس العمري
"نصف السعودية".. رؤية سيكتبها التاريخ

"نصف السعودية".. رؤية سيكتبها التاريخ

سارة عفتان
رحلة الشتاء والصيف

رحلة الشتاء والصيف

بدر الغامدي
هذا هو صاحب السعادة..

هذا هو صاحب السعادة..

عبدالغني الشيخ
الإبل والعالمية!

الإبل والعالمية!

ماجد البريكان
خبراء الطقس.. مَنْ نصدِّق؟

خبراء الطقس.. مَنْ نصدِّق؟

عبدالرحمن المرشد
عبث الرئيس التركي!

عبث الرئيس التركي!

ماجد البريكان
ماذا لو كنتَ وزيرًا؟

ماذا لو كنتَ وزيرًا؟

عبدالغني الشيخ
موضة التنجيم على القنوات

موضة التنجيم على القنوات

عبدالرحمن المرشد

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م
عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة