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محافظ عنيزة يستقبل رئيس كتابة العدل الجديد

أشاد بسرعة أداء الدائرة في إنهاء المعاملات

استقبل محافظ عنيزة، عبدالرحمن بن إبراهيم السليم، رئيس كتابة عدل عنيزة، الشيخ معاذ بن أحمد العثيم، بعد صدور قرار تكليفه، صباح اليوم، في مقر المحافظة.

وبارك المحافظ، للشيخ "معاذ"، هذه الثقة الكريمة، متمنيًا له دوام التوفيق ومواصلة التميز الذي عُرف عن كتابة العدل في سرعة إنهاء المعاملات والتعامل المثالي مع المراجعين حتى أعطى انطباعًا حسنًا عن الدائرة، لاسيما في ظل القفزات الهائلة التي تشهدها الوزارة في جميع خدماتها.

ولفت إلى أن ذلك يأتي بتضافر كل جهود فريق العمل وسعيهم الحثيث على الظهور بالمظهر اللائق.

ووجه "العثيم" جزيل شكره للمحافظ على دعمه اللامحدود، منوهًا بأن تحقق من إنجازات يأتي في ظل الدعم الكبير الذي تقدمه الوزارة في ظل توجيهات حكومتنا الرشيدة، حفظها الله.

يذكر أن وزارة العدل، خطت خطوات كبيرة في التحول الإلكتروني والرقمي، وشرعت بالتعديلات على بنيتها التحتية، وسنّت الأنظمة التي سهلت الطريق أمام المراجع، وخصوصًا مراجعي كتابات العدل.

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محافظ عنيزة يستقبل رئيس كتابة العدل الجديد
سبق

استقبل محافظ عنيزة، عبدالرحمن بن إبراهيم السليم، رئيس كتابة عدل عنيزة، الشيخ معاذ بن أحمد العثيم، بعد صدور قرار تكليفه، صباح اليوم، في مقر المحافظة.

وبارك المحافظ، للشيخ "معاذ"، هذه الثقة الكريمة، متمنيًا له دوام التوفيق ومواصلة التميز الذي عُرف عن كتابة العدل في سرعة إنهاء المعاملات والتعامل المثالي مع المراجعين حتى أعطى انطباعًا حسنًا عن الدائرة، لاسيما في ظل القفزات الهائلة التي تشهدها الوزارة في جميع خدماتها.

ولفت إلى أن ذلك يأتي بتضافر كل جهود فريق العمل وسعيهم الحثيث على الظهور بالمظهر اللائق.

ووجه "العثيم" جزيل شكره للمحافظ على دعمه اللامحدود، منوهًا بأن تحقق من إنجازات يأتي في ظل الدعم الكبير الذي تقدمه الوزارة في ظل توجيهات حكومتنا الرشيدة، حفظها الله.

يذكر أن وزارة العدل، خطت خطوات كبيرة في التحول الإلكتروني والرقمي، وشرعت بالتعديلات على بنيتها التحتية، وسنّت الأنظمة التي سهلت الطريق أمام المراجع، وخصوصًا مراجعي كتابات العدل.

04 يناير 2020 - 9 جمادى الأول 1441
08:22 PM

محافظ عنيزة يستقبل رئيس كتابة العدل الجديد

أشاد بسرعة أداء الدائرة في إنهاء المعاملات

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صحيفة سبق الإلكترونية - عنيزة
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استقبل محافظ عنيزة، عبدالرحمن بن إبراهيم السليم، رئيس كتابة عدل عنيزة، الشيخ معاذ بن أحمد العثيم، بعد صدور قرار تكليفه، صباح اليوم، في مقر المحافظة.

وبارك المحافظ، للشيخ "معاذ"، هذه الثقة الكريمة، متمنيًا له دوام التوفيق ومواصلة التميز الذي عُرف عن كتابة العدل في سرعة إنهاء المعاملات والتعامل المثالي مع المراجعين حتى أعطى انطباعًا حسنًا عن الدائرة، لاسيما في ظل القفزات الهائلة التي تشهدها الوزارة في جميع خدماتها.

ولفت إلى أن ذلك يأتي بتضافر كل جهود فريق العمل وسعيهم الحثيث على الظهور بالمظهر اللائق.

ووجه "العثيم" جزيل شكره للمحافظ على دعمه اللامحدود، منوهًا بأن تحقق من إنجازات يأتي في ظل الدعم الكبير الذي تقدمه الوزارة في ظل توجيهات حكومتنا الرشيدة، حفظها الله.

يذكر أن وزارة العدل، خطت خطوات كبيرة في التحول الإلكتروني والرقمي، وشرعت بالتعديلات على بنيتها التحتية، وسنّت الأنظمة التي سهلت الطريق أمام المراجع، وخصوصًا مراجعي كتابات العدل.

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