3 جهات تنهي معاناة أسرة احترق منزلهم في أبو عريش

المحافظ دعا الأسرة لتسجيل بياناتهم ووجه بسرعة تقديم المساعدة لهم

تفاعلت 3 جهات ممثلة بمحافظة أبو عريش، والجمعية الخيرية بالمحافظة، وفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بجازان، مع معاناة أسرة فهد أبو علة بعد نشوب حريق بمنزلهم.

ووقف محافظ أبو عريش محمد بن هادي الشمراني على المنزل المحترق، واطلع على احتياجات الأسرة، وذلك بحضور مدير عام فرع العمل والتنمية الاجتماعية بجازان المهندس أحمد القنفذي، ورئيس الجمعية الخيرية بأبو عريش محمود الأقصم.

وأثمر حضور مسؤولي الجهات الحكومية على 5 مقترحات ممثلة في تقديم إعانة عاجلة للأسرة من قبل فرع وزارة العمل، وقيام الجمعية الخيرية بتأمين سكن لعدة أشهر، وترميم المنزل، ودعمه بالأثاث، وتسجيل الأسرة بالضمان الاجتماعي.

من جهته، دعا محافظ أبو عريش محمد الشمراني الأسرة لسرعة مراجعة المحافظة، لتسجيل بياناتهم، وتقديم المساعدة لهم بشكل عاجل، مثمنا جهود فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، والجمعية الخيرية في مساعدة الأسرة، ودعمهم بالاحتياجات الخاصة لمنزلهم.