النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

الشؤون البلدية: بلغوا عن المحطات غير الملتزمة بشاشات الأسعار

نفذت جولات ميدانية وأنذرت عددًا من المزودين .. طبقت قبل أسابيع

دعت وزارة الشؤون البلدية والقروية اليوم المستهلكين للإبلاغ عن محطات الوقود المتجاهلة لتركيب شاشات عرض الأسعار والتي أقرت مؤخرًا من أجل الشفافية وبدأ العمل بها قبل أسابيع بالاتصال على الرقم: 940
وبينت أنها نفذت جولات رقابية على عدد من منافذ تزويد المركبات بالوقود للتأكد من تركيب الشاشات وإنذار المخالف منها .
وكانت وزارة الشؤون البلدية والقروية قد ألزمت محطات بيع الوقود بتركيب شاشات عرض إلكترونية تبين السعر المرجعي وأسعار البنزين بنوعيه (RON 95/ RON 91)، إضافة إلى الديزل والكيروسين لتصبح مرجعاً للمستفيدين.

وأشارت إلى أن تركيب هذه الشاشات يهدف إلى تعزيز الشفافية والوضوح مع المستفيدين فيما يتعلق بأسعار الوقود ومصداقية مزود الخدمة والتزامه بالأسعار الرسمية، في مواكبة للمراجعات الدورية على أسعار البنزين والتعديل عليها انخفاضاً أو ارتفاعاً.

ووجّهت جميع الأمانات والبلديات بمناطق ومحافظات المملكة بالتأكد من قيام محطات الوقود بوضع شاشات العرض الإلكترونية ومراقبة ذلك، وأن تكون هذه الشاشات أحد المتطلبات الرئيسية للترخيص لمحطات الوقود.
الجدير بالذكر أن وزارة الشؤون البلدية والقروية كانت قد حددت مؤخراً عدداً من الاشتراطات الفنيّة للوحات عرض أسعار الوقود بالمحطات تضمنت وضع شاشات إلكترونية على لوحات كبيرة وواضحة في مداخل محطات الوقود تبيّن أسعار البنزين، والديزل والكيروسين، كما نصت الاشتراطات على أن تكون الأسعار واضحة ومعلنة بالريال السعودي، شاملةً ضريبة القيمة المضافة لكل نوع من أنواع الوقود المقدمة في المحطة ذاتها، وأن تحتوي على رقمين عشريين بعد الفاصلة.

وزارة الشؤون البلدية والقروية محطات

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
الشؤون البلدية: بلغوا عن المحطات غير الملتزمة بشاشات الأسعار
سبق

دعت وزارة الشؤون البلدية والقروية اليوم المستهلكين للإبلاغ عن محطات الوقود المتجاهلة لتركيب شاشات عرض الأسعار والتي أقرت مؤخرًا من أجل الشفافية وبدأ العمل بها قبل أسابيع بالاتصال على الرقم: 940
وبينت أنها نفذت جولات رقابية على عدد من منافذ تزويد المركبات بالوقود للتأكد من تركيب الشاشات وإنذار المخالف منها .
وكانت وزارة الشؤون البلدية والقروية قد ألزمت محطات بيع الوقود بتركيب شاشات عرض إلكترونية تبين السعر المرجعي وأسعار البنزين بنوعيه (RON 95/ RON 91)، إضافة إلى الديزل والكيروسين لتصبح مرجعاً للمستفيدين.

وأشارت إلى أن تركيب هذه الشاشات يهدف إلى تعزيز الشفافية والوضوح مع المستفيدين فيما يتعلق بأسعار الوقود ومصداقية مزود الخدمة والتزامه بالأسعار الرسمية، في مواكبة للمراجعات الدورية على أسعار البنزين والتعديل عليها انخفاضاً أو ارتفاعاً.

ووجّهت جميع الأمانات والبلديات بمناطق ومحافظات المملكة بالتأكد من قيام محطات الوقود بوضع شاشات العرض الإلكترونية ومراقبة ذلك، وأن تكون هذه الشاشات أحد المتطلبات الرئيسية للترخيص لمحطات الوقود.
الجدير بالذكر أن وزارة الشؤون البلدية والقروية كانت قد حددت مؤخراً عدداً من الاشتراطات الفنيّة للوحات عرض أسعار الوقود بالمحطات تضمنت وضع شاشات إلكترونية على لوحات كبيرة وواضحة في مداخل محطات الوقود تبيّن أسعار البنزين، والديزل والكيروسين، كما نصت الاشتراطات على أن تكون الأسعار واضحة ومعلنة بالريال السعودي، شاملةً ضريبة القيمة المضافة لكل نوع من أنواع الوقود المقدمة في المحطة ذاتها، وأن تحتوي على رقمين عشريين بعد الفاصلة.

12 نوفمبر 2019 - 15 ربيع الأول 1441
02:13 PM
اخر تعديل
12 نوفمبر 2019 - 15 ربيع الأول 1441
02:57 PM

الشؤون البلدية: بلغوا عن المحطات غير الملتزمة بشاشات الأسعار

نفذت جولات ميدانية وأنذرت عددًا من المزودين .. طبقت قبل أسابيع

A A A
قاسم الخبراني - الرياض
5
919

دعت وزارة الشؤون البلدية والقروية اليوم المستهلكين للإبلاغ عن محطات الوقود المتجاهلة لتركيب شاشات عرض الأسعار والتي أقرت مؤخرًا من أجل الشفافية وبدأ العمل بها قبل أسابيع بالاتصال على الرقم: 940
وبينت أنها نفذت جولات رقابية على عدد من منافذ تزويد المركبات بالوقود للتأكد من تركيب الشاشات وإنذار المخالف منها .
وكانت وزارة الشؤون البلدية والقروية قد ألزمت محطات بيع الوقود بتركيب شاشات عرض إلكترونية تبين السعر المرجعي وأسعار البنزين بنوعيه (RON 95/ RON 91)، إضافة إلى الديزل والكيروسين لتصبح مرجعاً للمستفيدين.

وأشارت إلى أن تركيب هذه الشاشات يهدف إلى تعزيز الشفافية والوضوح مع المستفيدين فيما يتعلق بأسعار الوقود ومصداقية مزود الخدمة والتزامه بالأسعار الرسمية، في مواكبة للمراجعات الدورية على أسعار البنزين والتعديل عليها انخفاضاً أو ارتفاعاً.

ووجّهت جميع الأمانات والبلديات بمناطق ومحافظات المملكة بالتأكد من قيام محطات الوقود بوضع شاشات العرض الإلكترونية ومراقبة ذلك، وأن تكون هذه الشاشات أحد المتطلبات الرئيسية للترخيص لمحطات الوقود.
الجدير بالذكر أن وزارة الشؤون البلدية والقروية كانت قد حددت مؤخراً عدداً من الاشتراطات الفنيّة للوحات عرض أسعار الوقود بالمحطات تضمنت وضع شاشات إلكترونية على لوحات كبيرة وواضحة في مداخل محطات الوقود تبيّن أسعار البنزين، والديزل والكيروسين، كما نصت الاشتراطات على أن تكون الأسعار واضحة ومعلنة بالريال السعودي، شاملةً ضريبة القيمة المضافة لكل نوع من أنواع الوقود المقدمة في المحطة ذاتها، وأن تحتوي على رقمين عشريين بعد الفاصلة.

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
12,234
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
36,215
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
33,582
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
28,876

كاريكاتير

"إرهاب نصر الله على المتظاهرين في لبنان"

المقالات

البطالة و"هدف" بين التعليم والعمل

البطالة و"هدف" بين التعليم والعمل

عبدالغني الشيخ
زيارة الوزير والعصا السحرية!!

زيارة الوزير والعصا السحرية!!

جمعان الكرت
خريجو الإعلام وخريجو "السناب"..!!

خريجو الإعلام وخريجو "السناب"..!!

ماجد الحربي
جامعات 2030

جامعات 2030

حامد الشراري
متى تزغرد العروس؟

متى تزغرد العروس؟

هلال الهلالي
تجاوبًا مع المنشور.. كلام الجرايد!

تجاوبًا مع المنشور.. كلام الجرايد!

عبدالغني الشيخ
كيف تصبح جامعاتنا منتجة؟

كيف تصبح جامعاتنا منتجة؟

عبدالرحمن المرشد
الأندية الرياضية والأسعار الخيالية..!!

الأندية الرياضية والأسعار الخيالية..!!

ماجد الحربي
الذكاء الإعلامي.. كيف يُصنع؟

الذكاء الإعلامي.. كيف يُصنع؟

سارة عفتان
نظام الجامعات الجديد وآفاق الاستثمار والريادة

نظام الجامعات الجديد وآفاق الاستثمار والريادة

حواء القرني

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة