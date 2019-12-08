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سعود بن نايف: الشرقية تشهد حراكًا أسهم فيه القطاع الخاص بفاعلية

التقى رئيس مجلس الغرف السعودية

التقى أمير الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، اليوم؛ رئيس مجلس الغرف السعودية النائب الأول لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، الدكتور سامي بن عبدالله العبيدي، يرافقه النائب الأول السابق للاتحاد عبدالرحمن العطيشان، ورئيس غرفة الشرقية الأستاذ عبدالحكيم الخالدي.

وفي بداية اللقاء نوه الأمير سعود بن نايف إلى ما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين -أيده الله- للقطاع الخاص من دعمٍ واهتمام، مبينًا أن القطاع الخاص شريك هام ومحوري في تحقيق رؤية المملكة ٢٠٣٠، مشيرًا إلى أن سقف الطموح لا زال عاليًا؛ مما يتوجب على جميع القطاعات الحرص على العمل الممنهج، وتعزيز البناء المؤسسي.

وأوضح أن القطاع الخاص في المنطقة شهد نموًّا متواصلًا، بجهود كبرى الشركات، كما أسهمت هذه الجهود بتعزيز أهمية المنطقة باعتبارها نقطة ربط بين المملكة ومختلف الدول، مؤكدًا أهمية العمل التكاملي بين دول مجلس التعاون الخليجي، متمنيًا سموه لمنسوبي الاتحاد التوفيق.

أمير الشرقية رئيس مجلس الغرف السعودية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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سعود بن نايف: الشرقية تشهد حراكًا أسهم فيه القطاع الخاص بفاعلية
سبق

التقى أمير الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، اليوم؛ رئيس مجلس الغرف السعودية النائب الأول لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، الدكتور سامي بن عبدالله العبيدي، يرافقه النائب الأول السابق للاتحاد عبدالرحمن العطيشان، ورئيس غرفة الشرقية الأستاذ عبدالحكيم الخالدي.

وفي بداية اللقاء نوه الأمير سعود بن نايف إلى ما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين -أيده الله- للقطاع الخاص من دعمٍ واهتمام، مبينًا أن القطاع الخاص شريك هام ومحوري في تحقيق رؤية المملكة ٢٠٣٠، مشيرًا إلى أن سقف الطموح لا زال عاليًا؛ مما يتوجب على جميع القطاعات الحرص على العمل الممنهج، وتعزيز البناء المؤسسي.

وأوضح أن القطاع الخاص في المنطقة شهد نموًّا متواصلًا، بجهود كبرى الشركات، كما أسهمت هذه الجهود بتعزيز أهمية المنطقة باعتبارها نقطة ربط بين المملكة ومختلف الدول، مؤكدًا أهمية العمل التكاملي بين دول مجلس التعاون الخليجي، متمنيًا سموه لمنسوبي الاتحاد التوفيق.

08 ديسمبر 2019 - 11 ربيع الآخر 1441
08:34 PM

سعود بن نايف: الشرقية تشهد حراكًا أسهم فيه القطاع الخاص بفاعلية

التقى رئيس مجلس الغرف السعودية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الدمام
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التقى أمير الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، اليوم؛ رئيس مجلس الغرف السعودية النائب الأول لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، الدكتور سامي بن عبدالله العبيدي، يرافقه النائب الأول السابق للاتحاد عبدالرحمن العطيشان، ورئيس غرفة الشرقية الأستاذ عبدالحكيم الخالدي.

وفي بداية اللقاء نوه الأمير سعود بن نايف إلى ما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين -أيده الله- للقطاع الخاص من دعمٍ واهتمام، مبينًا أن القطاع الخاص شريك هام ومحوري في تحقيق رؤية المملكة ٢٠٣٠، مشيرًا إلى أن سقف الطموح لا زال عاليًا؛ مما يتوجب على جميع القطاعات الحرص على العمل الممنهج، وتعزيز البناء المؤسسي.

وأوضح أن القطاع الخاص في المنطقة شهد نموًّا متواصلًا، بجهود كبرى الشركات، كما أسهمت هذه الجهود بتعزيز أهمية المنطقة باعتبارها نقطة ربط بين المملكة ومختلف الدول، مؤكدًا أهمية العمل التكاملي بين دول مجلس التعاون الخليجي، متمنيًا سموه لمنسوبي الاتحاد التوفيق.

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