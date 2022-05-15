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قصة نجاة جدة من "أبو الركب" قبل 68 عامًا كما يرويها "أبو الجدائل"

يقول: كان الأهالي يفتقرون للإمكانيات والمستشفيات المتوفرة للمجتمع حاليًا

كانت السنين تُؤَرَّخ قديمًا بأبرز حدث جرى فيها، ومن السنين التي أرخت لجدة عام ١٣٧٣ هجري؛ ما عُرف بعام أبو الركب، وهي سخونة أصابت عددًا من الأهالي، وهو اسم شعبي لحمى الضنك التي تكون بسبب لدغة حشرة البعوضة.

وقال الباحث والمهتم بتاريخ جدة خالد صلاح أبو الجدائل: "كانت أعراض هذا المرض أن يشعر المصاب بسخونة وآلام في معظم أنحاء جسمه فلا يستطيع أن يقف على قدميه من شدة الألم مع احمرار في الوجه، وتستمر أعراض هذا المرض لمدة لا تقل عن ٣ أيام، وبفضل الله تذهب تدريجيًّا في حالة المداومة على العلاج".

وأضاف: "كانت مدينة جدة في ذلك الوقت تفتقر إلى الإمكانيات والمستشفيات والمراكز الطبية التي تتوفر للمجتمع في وقتنا الحاضر والحمد لله".

وتابع: "كان من ضمن الأطباء المعالجين في جدة في ذلك الوقت طبيبان من أصل إيطالي هما الطبيب لويجي مروشي الذي كانت عيادته في المبني الذي يلي عمارة الشربتلي في سوق البنط أمام مسجد عكاش، أما الطبيب الآخر فاسمه كسادو وكان متخصصًا في العظام وعَمِل لفترة في الحجر الصحي بجدة".

وأردف: "كانا مشهورين في جدة؛ لذلك لجأ أهالي المرضى إليهما للعلاج؛ حيث يقومان بزيارة المرضى في المنازل، وتجدهما يتنقلان من منزل إلى آخر حتى منتصف الليل للكشف على المرضى ووصف العلاج المناسب".

واختتم: "بفضل الله وكرمه بدأت أعراض أبو الركب تنحسر تدريجيًّا حتى اختفت تمامًا، ونجا أهل جدة من أي آثار جراء هذا المرض".

جدة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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قصة نجاة جدة من "أبو الركب" قبل 68 عامًا كما يرويها "أبو الجدائل"
سبق

كانت السنين تُؤَرَّخ قديمًا بأبرز حدث جرى فيها، ومن السنين التي أرخت لجدة عام ١٣٧٣ هجري؛ ما عُرف بعام أبو الركب، وهي سخونة أصابت عددًا من الأهالي، وهو اسم شعبي لحمى الضنك التي تكون بسبب لدغة حشرة البعوضة.

وقال الباحث والمهتم بتاريخ جدة خالد صلاح أبو الجدائل: "كانت أعراض هذا المرض أن يشعر المصاب بسخونة وآلام في معظم أنحاء جسمه فلا يستطيع أن يقف على قدميه من شدة الألم مع احمرار في الوجه، وتستمر أعراض هذا المرض لمدة لا تقل عن ٣ أيام، وبفضل الله تذهب تدريجيًّا في حالة المداومة على العلاج".

وأضاف: "كانت مدينة جدة في ذلك الوقت تفتقر إلى الإمكانيات والمستشفيات والمراكز الطبية التي تتوفر للمجتمع في وقتنا الحاضر والحمد لله".

وتابع: "كان من ضمن الأطباء المعالجين في جدة في ذلك الوقت طبيبان من أصل إيطالي هما الطبيب لويجي مروشي الذي كانت عيادته في المبني الذي يلي عمارة الشربتلي في سوق البنط أمام مسجد عكاش، أما الطبيب الآخر فاسمه كسادو وكان متخصصًا في العظام وعَمِل لفترة في الحجر الصحي بجدة".

وأردف: "كانا مشهورين في جدة؛ لذلك لجأ أهالي المرضى إليهما للعلاج؛ حيث يقومان بزيارة المرضى في المنازل، وتجدهما يتنقلان من منزل إلى آخر حتى منتصف الليل للكشف على المرضى ووصف العلاج المناسب".

واختتم: "بفضل الله وكرمه بدأت أعراض أبو الركب تنحسر تدريجيًّا حتى اختفت تمامًا، ونجا أهل جدة من أي آثار جراء هذا المرض".

15 مايو 2020 - 22 رمضان 1441
03:50 PM

قصة نجاة جدة من "أبو الركب" قبل 68 عامًا كما يرويها "أبو الجدائل"

يقول: كان الأهالي يفتقرون للإمكانيات والمستشفيات المتوفرة للمجتمع حاليًا

A A A
عبدالله الراجحي - جدة
3
6,123

كانت السنين تُؤَرَّخ قديمًا بأبرز حدث جرى فيها، ومن السنين التي أرخت لجدة عام ١٣٧٣ هجري؛ ما عُرف بعام أبو الركب، وهي سخونة أصابت عددًا من الأهالي، وهو اسم شعبي لحمى الضنك التي تكون بسبب لدغة حشرة البعوضة.

وقال الباحث والمهتم بتاريخ جدة خالد صلاح أبو الجدائل: "كانت أعراض هذا المرض أن يشعر المصاب بسخونة وآلام في معظم أنحاء جسمه فلا يستطيع أن يقف على قدميه من شدة الألم مع احمرار في الوجه، وتستمر أعراض هذا المرض لمدة لا تقل عن ٣ أيام، وبفضل الله تذهب تدريجيًّا في حالة المداومة على العلاج".

وأضاف: "كانت مدينة جدة في ذلك الوقت تفتقر إلى الإمكانيات والمستشفيات والمراكز الطبية التي تتوفر للمجتمع في وقتنا الحاضر والحمد لله".

وتابع: "كان من ضمن الأطباء المعالجين في جدة في ذلك الوقت طبيبان من أصل إيطالي هما الطبيب لويجي مروشي الذي كانت عيادته في المبني الذي يلي عمارة الشربتلي في سوق البنط أمام مسجد عكاش، أما الطبيب الآخر فاسمه كسادو وكان متخصصًا في العظام وعَمِل لفترة في الحجر الصحي بجدة".

وأردف: "كانا مشهورين في جدة؛ لذلك لجأ أهالي المرضى إليهما للعلاج؛ حيث يقومان بزيارة المرضى في المنازل، وتجدهما يتنقلان من منزل إلى آخر حتى منتصف الليل للكشف على المرضى ووصف العلاج المناسب".

واختتم: "بفضل الله وكرمه بدأت أعراض أبو الركب تنحسر تدريجيًّا حتى اختفت تمامًا، ونجا أهل جدة من أي آثار جراء هذا المرض".

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