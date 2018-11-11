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"سبت الجارة" تقيم حملة مجانية لفحص النظر

بعنوان: "عيونك حياة"

تقيم جمعية البر الخيرية بسبت الجارة، يوم الثلاثاء المقبل 5 /3/ 1440هـ؛ حملة مجانية بعنوان: "عيونك حياة"؛ لفحص النظر لدى المواطنين والمقيمين، وإمكانية العلاج المجاني لمستفيدي الجمعية.

يأتي ذلك بالتعاون مع جمعية البر بالقنفذة، ومركز السقاف لطب العيون، ورعاية ودعم من مبرة إسماعيل أبو داود الخيرية.

وتقوم الجهات الداعمة بتأمين أجهزة متقدمة لفحص النظر، وفريق من الأطباء المختصين بالمجان؛ لفحص قصور النظر لدى الراغبين في إجراء الفحوصات.

وتنطلق الحملة الساعة الثامنة من صباح يوم الثلاثاء حتى الثامنة مساء.

ودعا رئيس الجمعية حسن أحمد العيسي، الأهالي بمركز سبت الجارة، وخميس حرب، وثلاثاء بني عيسى، والقرى المجاورة؛ إلى الاستفادة من هذه الحملة في الكشف عن قصور النظر، خصوصًا لدى الأطفال في ظل انتشار الأجهزة الذكية بينهم، وقضاء أوقات طويلة في استخدامها؛ ما قد يؤثر على نظرهم.

وأضاف أن الفحص المبكر سيساهم في اكتشاف تأثيرها على عيونهم ويساعدهم في سرعة علاجها.

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"سبت الجارة" تقيم حملة مجانية لفحص النظر
سبق

تقيم جمعية البر الخيرية بسبت الجارة، يوم الثلاثاء المقبل 5 /3/ 1440هـ؛ حملة مجانية بعنوان: "عيونك حياة"؛ لفحص النظر لدى المواطنين والمقيمين، وإمكانية العلاج المجاني لمستفيدي الجمعية.

يأتي ذلك بالتعاون مع جمعية البر بالقنفذة، ومركز السقاف لطب العيون، ورعاية ودعم من مبرة إسماعيل أبو داود الخيرية.

وتقوم الجهات الداعمة بتأمين أجهزة متقدمة لفحص النظر، وفريق من الأطباء المختصين بالمجان؛ لفحص قصور النظر لدى الراغبين في إجراء الفحوصات.

وتنطلق الحملة الساعة الثامنة من صباح يوم الثلاثاء حتى الثامنة مساء.

ودعا رئيس الجمعية حسن أحمد العيسي، الأهالي بمركز سبت الجارة، وخميس حرب، وثلاثاء بني عيسى، والقرى المجاورة؛ إلى الاستفادة من هذه الحملة في الكشف عن قصور النظر، خصوصًا لدى الأطفال في ظل انتشار الأجهزة الذكية بينهم، وقضاء أوقات طويلة في استخدامها؛ ما قد يؤثر على نظرهم.

وأضاف أن الفحص المبكر سيساهم في اكتشاف تأثيرها على عيونهم ويساعدهم في سرعة علاجها.

11 نوفمبر 2018 - 3 ربيع الأول 1440
05:31 PM

"سبت الجارة" تقيم حملة مجانية لفحص النظر

بعنوان: "عيونك حياة"

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صحيفة سبق الإلكترونية - القنفذة
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تقيم جمعية البر الخيرية بسبت الجارة، يوم الثلاثاء المقبل 5 /3/ 1440هـ؛ حملة مجانية بعنوان: "عيونك حياة"؛ لفحص النظر لدى المواطنين والمقيمين، وإمكانية العلاج المجاني لمستفيدي الجمعية.

يأتي ذلك بالتعاون مع جمعية البر بالقنفذة، ومركز السقاف لطب العيون، ورعاية ودعم من مبرة إسماعيل أبو داود الخيرية.

وتقوم الجهات الداعمة بتأمين أجهزة متقدمة لفحص النظر، وفريق من الأطباء المختصين بالمجان؛ لفحص قصور النظر لدى الراغبين في إجراء الفحوصات.

وتنطلق الحملة الساعة الثامنة من صباح يوم الثلاثاء حتى الثامنة مساء.

ودعا رئيس الجمعية حسن أحمد العيسي، الأهالي بمركز سبت الجارة، وخميس حرب، وثلاثاء بني عيسى، والقرى المجاورة؛ إلى الاستفادة من هذه الحملة في الكشف عن قصور النظر، خصوصًا لدى الأطفال في ظل انتشار الأجهزة الذكية بينهم، وقضاء أوقات طويلة في استخدامها؛ ما قد يؤثر على نظرهم.

وأضاف أن الفحص المبكر سيساهم في اكتشاف تأثيرها على عيونهم ويساعدهم في سرعة علاجها.

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