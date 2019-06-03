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برئاسة ولي العهد.. اجتماع مجلس إدارة الهيئة الملكية لمكة والمشاعر ينتهي بقرارات عدة

المجلس اعتمد أحكام اللائحة المعدلة لمعالجة وضع المناطق العشوائية بمدينة مكة المكرمة

رأس صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس مجلس إدارة الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، بقصر الصفا اليوم، الاجتماع الثالث لمجلس إدارة الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة.

ووافق مجلس إدارة الهيئة الملكية على التوجه الاستراتيجي لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، ووجّه بالبدء في إعداد تفاصيل الخطة الاستراتيجية لمدينة مكة المكرمة ومكوناتها من البرامج والمبادرات وخطط العمل والشراكات لتنفيذها.

واعتمد المجلس إنشاء شركة المشاعر المقدسة للتنمية والتطوير كشركة مساهمة مغلقة مملوكة بالكامل للهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة يكون مقرها الرئيسي في مكة المكرمة.

وستقوم الشركة بدور المطور الرئيسي والمشغل المعني بتهيئة ورفع الطاقة الاستيعابية للمشاعر المقدسة للاستخدام على مدار العام لخدمة الأعداد المتزايدة من ضيوف الرحمن.

كما اعتمد المجلس أحكام اللائحة المعدلة لمعالجة وضع المناطق العشوائية بمدينة مكة المكرمة، وذلك بناءً على صلاحيات الهيئة الملكية في الإشراف على تأهيل الأحياء العمرانية القائمة وتحسينها ومعالجة وضع المناطق العشوائية وتطويرها والارتقاء بها عمرانياً واجتماعيا واقتصاديا وأمنياً وبيئياً، والواردة في الترتيبات التنظيمية للهيئة الملكية الصادرة بموجب الأمر الملكي رقم أ/ 124 بتاريخ 11/ 4/ 1440هـ.

واستعرض مجلس إدارة الهيئة الملكية مقترح حوكمة إدارة المشاريع وأعمال التشغيل في المسجد الحرام، ومقترح حوكمة منظومة قطاع النقل والطرق في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، بالإضافة لمقترح إنشاء صناديق وقفية خاصة بمدينة مكة المكرمة.

وأوضح الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة المهندس عبدالرحمن بن فاروق عداس، أن القرارات والتوجيهات التي تم اعتمادها وإصدارها اليوم تأتي في إطار الاهتمام الكبير الذي توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين لتسريع وتيرة تحقيق الأهداف التي تأسست من أجلها الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة بقيادة سمو ولي العهد الأمين والرامية إلى تأسيس مستقبل مستدام لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة في حلقة متجددة ابتداءً من المحافظة على روحانية المكان، وتقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن وإثراء جودة الحياة في مدينة مكة المكرمة.

وأشار إلى أن هذه القرارات والتوجيهات تأتي تزامناً مع تدشين خادم الحرمين الشريفين لبرنامج خدمة ضيوف الرحمن أحد برامج رؤية المملكة 2030 الذي يهدف إلى إحداث نقلة نوعية جديدة في خدمة ضيوف الرحمن، وتوفير الخدمات التي تعينهم على أداء المناسك بكل يسر وسهولة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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برئاسة ولي العهد.. اجتماع مجلس إدارة الهيئة الملكية لمكة والمشاعر ينتهي بقرارات عدة
سبق

رأس صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس مجلس إدارة الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، بقصر الصفا اليوم، الاجتماع الثالث لمجلس إدارة الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة.

ووافق مجلس إدارة الهيئة الملكية على التوجه الاستراتيجي لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، ووجّه بالبدء في إعداد تفاصيل الخطة الاستراتيجية لمدينة مكة المكرمة ومكوناتها من البرامج والمبادرات وخطط العمل والشراكات لتنفيذها.

واعتمد المجلس إنشاء شركة المشاعر المقدسة للتنمية والتطوير كشركة مساهمة مغلقة مملوكة بالكامل للهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة يكون مقرها الرئيسي في مكة المكرمة.

وستقوم الشركة بدور المطور الرئيسي والمشغل المعني بتهيئة ورفع الطاقة الاستيعابية للمشاعر المقدسة للاستخدام على مدار العام لخدمة الأعداد المتزايدة من ضيوف الرحمن.

كما اعتمد المجلس أحكام اللائحة المعدلة لمعالجة وضع المناطق العشوائية بمدينة مكة المكرمة، وذلك بناءً على صلاحيات الهيئة الملكية في الإشراف على تأهيل الأحياء العمرانية القائمة وتحسينها ومعالجة وضع المناطق العشوائية وتطويرها والارتقاء بها عمرانياً واجتماعيا واقتصاديا وأمنياً وبيئياً، والواردة في الترتيبات التنظيمية للهيئة الملكية الصادرة بموجب الأمر الملكي رقم أ/ 124 بتاريخ 11/ 4/ 1440هـ.

واستعرض مجلس إدارة الهيئة الملكية مقترح حوكمة إدارة المشاريع وأعمال التشغيل في المسجد الحرام، ومقترح حوكمة منظومة قطاع النقل والطرق في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، بالإضافة لمقترح إنشاء صناديق وقفية خاصة بمدينة مكة المكرمة.

وأوضح الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة المهندس عبدالرحمن بن فاروق عداس، أن القرارات والتوجيهات التي تم اعتمادها وإصدارها اليوم تأتي في إطار الاهتمام الكبير الذي توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين لتسريع وتيرة تحقيق الأهداف التي تأسست من أجلها الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة بقيادة سمو ولي العهد الأمين والرامية إلى تأسيس مستقبل مستدام لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة في حلقة متجددة ابتداءً من المحافظة على روحانية المكان، وتقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن وإثراء جودة الحياة في مدينة مكة المكرمة.

وأشار إلى أن هذه القرارات والتوجيهات تأتي تزامناً مع تدشين خادم الحرمين الشريفين لبرنامج خدمة ضيوف الرحمن أحد برامج رؤية المملكة 2030 الذي يهدف إلى إحداث نقلة نوعية جديدة في خدمة ضيوف الرحمن، وتوفير الخدمات التي تعينهم على أداء المناسك بكل يسر وسهولة.

03 يونيو 2019 - 29 رمضان 1440
02:24 PM

برئاسة ولي العهد.. اجتماع مجلس إدارة الهيئة الملكية لمكة والمشاعر ينتهي بقرارات عدة

المجلس اعتمد أحكام اللائحة المعدلة لمعالجة وضع المناطق العشوائية بمدينة مكة المكرمة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - مكة المكرمة
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رأس صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس مجلس إدارة الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، بقصر الصفا اليوم، الاجتماع الثالث لمجلس إدارة الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة.

ووافق مجلس إدارة الهيئة الملكية على التوجه الاستراتيجي لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، ووجّه بالبدء في إعداد تفاصيل الخطة الاستراتيجية لمدينة مكة المكرمة ومكوناتها من البرامج والمبادرات وخطط العمل والشراكات لتنفيذها.

واعتمد المجلس إنشاء شركة المشاعر المقدسة للتنمية والتطوير كشركة مساهمة مغلقة مملوكة بالكامل للهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة يكون مقرها الرئيسي في مكة المكرمة.

وستقوم الشركة بدور المطور الرئيسي والمشغل المعني بتهيئة ورفع الطاقة الاستيعابية للمشاعر المقدسة للاستخدام على مدار العام لخدمة الأعداد المتزايدة من ضيوف الرحمن.

كما اعتمد المجلس أحكام اللائحة المعدلة لمعالجة وضع المناطق العشوائية بمدينة مكة المكرمة، وذلك بناءً على صلاحيات الهيئة الملكية في الإشراف على تأهيل الأحياء العمرانية القائمة وتحسينها ومعالجة وضع المناطق العشوائية وتطويرها والارتقاء بها عمرانياً واجتماعيا واقتصاديا وأمنياً وبيئياً، والواردة في الترتيبات التنظيمية للهيئة الملكية الصادرة بموجب الأمر الملكي رقم أ/ 124 بتاريخ 11/ 4/ 1440هـ.

واستعرض مجلس إدارة الهيئة الملكية مقترح حوكمة إدارة المشاريع وأعمال التشغيل في المسجد الحرام، ومقترح حوكمة منظومة قطاع النقل والطرق في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، بالإضافة لمقترح إنشاء صناديق وقفية خاصة بمدينة مكة المكرمة.

وأوضح الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة المهندس عبدالرحمن بن فاروق عداس، أن القرارات والتوجيهات التي تم اعتمادها وإصدارها اليوم تأتي في إطار الاهتمام الكبير الذي توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين لتسريع وتيرة تحقيق الأهداف التي تأسست من أجلها الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة بقيادة سمو ولي العهد الأمين والرامية إلى تأسيس مستقبل مستدام لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة في حلقة متجددة ابتداءً من المحافظة على روحانية المكان، وتقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن وإثراء جودة الحياة في مدينة مكة المكرمة.

وأشار إلى أن هذه القرارات والتوجيهات تأتي تزامناً مع تدشين خادم الحرمين الشريفين لبرنامج خدمة ضيوف الرحمن أحد برامج رؤية المملكة 2030 الذي يهدف إلى إحداث نقلة نوعية جديدة في خدمة ضيوف الرحمن، وتوفير الخدمات التي تعينهم على أداء المناسك بكل يسر وسهولة.

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