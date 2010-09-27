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"السديس" يوجّه بإنشاء فريق تنفيذي ميداني لخدمة المعتمرين

شدد على تنفيذ الإجراءات الاحترازية المعتمدة من الجهات الصحية

وجّه الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، بإنشاء فريق تنفيذي ميداني لخدمة المعتمرين، يضم جميع وكالات الرئاسة التابع لها إدارات ميدانية بالمسجد الحرام، سواء الخدمية أو الهندسية أو العلمية، جاء ذلك استعدادًا لاستقبال المعتمرين.

وشدد الشيخ السديس على تنفيذ الخطط وحوكمتها، والاهتمام بالإجراءات الاحترازية المعتمدة من الجهات الصحية، لضمان سلامة زوار وقاصدي الحرمين الشريفين.

كما شدد على جودة تنفيذ الأعمال، خصوصًا أن الرئاسة العامة تحظى بدعم لا محدود من حكومة المملكة العربية السعودية، وتعاون مميز من قِبل جميع الجهات الحكومية الأخرى العاملة بالمسجد الحرام.

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"السديس" يوجّه بإنشاء فريق تنفيذي ميداني لخدمة المعتمرين
سبق

وجّه الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، بإنشاء فريق تنفيذي ميداني لخدمة المعتمرين، يضم جميع وكالات الرئاسة التابع لها إدارات ميدانية بالمسجد الحرام، سواء الخدمية أو الهندسية أو العلمية، جاء ذلك استعدادًا لاستقبال المعتمرين.

وشدد الشيخ السديس على تنفيذ الخطط وحوكمتها، والاهتمام بالإجراءات الاحترازية المعتمدة من الجهات الصحية، لضمان سلامة زوار وقاصدي الحرمين الشريفين.

كما شدد على جودة تنفيذ الأعمال، خصوصًا أن الرئاسة العامة تحظى بدعم لا محدود من حكومة المملكة العربية السعودية، وتعاون مميز من قِبل جميع الجهات الحكومية الأخرى العاملة بالمسجد الحرام.

27 سبتمبر 2020 - 10 صفر 1442
10:43 PM

"السديس" يوجّه بإنشاء فريق تنفيذي ميداني لخدمة المعتمرين

شدد على تنفيذ الإجراءات الاحترازية المعتمدة من الجهات الصحية

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
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692

وجّه الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، بإنشاء فريق تنفيذي ميداني لخدمة المعتمرين، يضم جميع وكالات الرئاسة التابع لها إدارات ميدانية بالمسجد الحرام، سواء الخدمية أو الهندسية أو العلمية، جاء ذلك استعدادًا لاستقبال المعتمرين.

وشدد الشيخ السديس على تنفيذ الخطط وحوكمتها، والاهتمام بالإجراءات الاحترازية المعتمدة من الجهات الصحية، لضمان سلامة زوار وقاصدي الحرمين الشريفين.

كما شدد على جودة تنفيذ الأعمال، خصوصًا أن الرئاسة العامة تحظى بدعم لا محدود من حكومة المملكة العربية السعودية، وتعاون مميز من قِبل جميع الجهات الحكومية الأخرى العاملة بالمسجد الحرام.

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