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بالفيديو .. ركاب طائرة أمام مشهد لا يُصدَّق

حين يندفع الضوء من بين الغيوم الكثيفة

كان ركاب طائرة أمريكية على موعد مع مشهد لا يُصدَّق أثناء سفرها ليلاً من شيكاغو إلى مانهاتن، وذلك عندما ضربت عواصف برق ورعد سماء الغرب الأوسط.

وحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، التقط أحد ركاب الطائرة المشهد الرائع مساء 29 أغسطس الماضي أثناء سفر الطائرة من شيكاغو بولاية إلينوي إلى مانهاتن بولاية كنساس.

وحسب الفيديو، فقد ظل ضوء البرق الأبيض يضرب في السماء؛ فيحوِّل الظلام إلى ألوان زرقاء وحمراء وبيضاء، فيما يتجسد السحاب في الأفق، وفي لحظات يندفع الضوء من بين الغيوم الكثيفة في مشهد رائع.

ونقلت الصحيفة عن مصور الفيديو كريس ماجومدار قوله: "شاهدنا عرضًا رائعًا للضوء والقوة الطبيعية".

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بالفيديو .. ركاب طائرة أمام مشهد لا يُصدَّق
سبق

كان ركاب طائرة أمريكية على موعد مع مشهد لا يُصدَّق أثناء سفرها ليلاً من شيكاغو إلى مانهاتن، وذلك عندما ضربت عواصف برق ورعد سماء الغرب الأوسط.

وحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، التقط أحد ركاب الطائرة المشهد الرائع مساء 29 أغسطس الماضي أثناء سفر الطائرة من شيكاغو بولاية إلينوي إلى مانهاتن بولاية كنساس.

وحسب الفيديو، فقد ظل ضوء البرق الأبيض يضرب في السماء؛ فيحوِّل الظلام إلى ألوان زرقاء وحمراء وبيضاء، فيما يتجسد السحاب في الأفق، وفي لحظات يندفع الضوء من بين الغيوم الكثيفة في مشهد رائع.

ونقلت الصحيفة عن مصور الفيديو كريس ماجومدار قوله: "شاهدنا عرضًا رائعًا للضوء والقوة الطبيعية".

14 سبتمبر 2019 - 15 محرّم 1441
12:37 AM

بالفيديو .. ركاب طائرة أمام مشهد لا يُصدَّق

حين يندفع الضوء من بين الغيوم الكثيفة

A A A
أيمن حسن - الرياض
14
81,589

كان ركاب طائرة أمريكية على موعد مع مشهد لا يُصدَّق أثناء سفرها ليلاً من شيكاغو إلى مانهاتن، وذلك عندما ضربت عواصف برق ورعد سماء الغرب الأوسط.

وحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، التقط أحد ركاب الطائرة المشهد الرائع مساء 29 أغسطس الماضي أثناء سفر الطائرة من شيكاغو بولاية إلينوي إلى مانهاتن بولاية كنساس.

وحسب الفيديو، فقد ظل ضوء البرق الأبيض يضرب في السماء؛ فيحوِّل الظلام إلى ألوان زرقاء وحمراء وبيضاء، فيما يتجسد السحاب في الأفق، وفي لحظات يندفع الضوء من بين الغيوم الكثيفة في مشهد رائع.

ونقلت الصحيفة عن مصور الفيديو كريس ماجومدار قوله: "شاهدنا عرضًا رائعًا للضوء والقوة الطبيعية".

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