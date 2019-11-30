"الرويلي": برنامج تطوير وزارة الدفاع سيطوّر قوة عسكرية رادعة

رفع التهنئة لخادم الحرمين الشريفين بمناسبة الذكرى الخامسة للبيعة

رفع رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي؛ باسمه ونيابة عن منسوبي القوات المسلحة كافة، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود القائد الأعلى لكافة القوات العسكرية، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بمناسبة الذكرى الخامسة لتوليه مقاليد الحكم في البلاد.

وقال "الرويلي": في هذا اليوم العظيم من أيام وطننا الغالي، نعيش ذكرى غالية على قلوبنا، ذكرى تبتهج لها القلوب، وتُسر بها النفوس، وتزداد فيها المشاعر حباً لهذا الوطن المعطاء، وتزهو فيها الأنفس فخراً وعزاً بالانتماء لوطن تحكمه قيادة رشيدة، ويضم بين جنباته الكعبة المشرّفة والمسجد النبوي.

وأضاف: ذكرى البيعة الخامسة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ملك الحزم والعزم والإنسانية تجسّدت معاني اللحمة الوطنية، وازدادت فيها الوحدة والأُلفة والتناغم بين القيادة والشعب، وتحققت من خلالها إنجازات فريدة، ورؤى حكيمة، قادت مملكتنا الحبيبة لتكون في مصاف الدول المتقدمة، بما تمّ إنجازه من مشاريع تنموية ونقلات نوعية في شتى المجالات المدنية والعسكرية، وتحقق فيها العديد من المشاريع المهمة لخدمة الوطن وأبنائه.

وأردف: بهذه المناسبة لننظر كمنسوبي وزارة الدفاع للخطوات الرائعة التي تتقدم بها وزارة الدفاع للتحول من خلال برنامج تطوير وزارة الدفاع، الذي سيؤدي إلى تقدم تقني وعسكري مستمد من رؤية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، الطموحة والمبنية على توجيه خادم الحرمين الشريفين القائد الأعلى لكافة القوات العسكرية.

وتابع: هذا البرنامج سيمكّن من تطوير وبناء قوة عسكرية رادعة ومتطورة قادرة على حماية مقدراتنا، وتوفير الأمن والأمان للوطن والمواطن.