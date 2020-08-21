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"بلدية السهي بصامطة" تتابع التزام قاعات الأفراح والاستراحات بالإجراءات الاحترازية

فرقها الرقابية كثفت جولاتها الميدانية بمشاركة الجهات الأمنية والصحية

كثفت بلدية مركز السهي التابع لمحافظة صامطة، ممثلة بالفرق الرقابية؛ جولاتها الميدانية وذلك بتواجد الدوريات الأمنية والمراكز الصحية بالمركز.

وفي التفاصيل: أوضح رئيس بلدية مركز السهي المكلف المهندس محمد بن ناصر الهتلان، أن هذه الجوالات نفذت من أجل التأكد من مدى تطبيق قاعات الأفراح والاستراحات الواقعة في مركز السهي والقرى التابعة له بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا وتوفير جميع الاشتراطات الصحية والوقائية.

وأضاف "الهتلان": أنه "شملت الجولات عددًا من الاستراحات وقاعات الأفراح وجرى التأكد من مدى التزامها بتأمين المعقمات وكاشف الحرارة ولواصق الإرشادات والتعليمات الوقائية".

وأكد رئيس بلدية السهي المكلف أن هذه الجولات تأتي بمساندة من قبل الجهات الأمنية والصحية بالمركز وذلك من أجل المرور على قاعات الأفراح والاستراحات؛ للتأكد من مدى التزامها بتأمين وتوفير الأدوات الصحية والوقائية من فيروس كورونا.

وشدد "الهتلان" على ضرورة التزام تلك القاعات بتأمين ذلك كي لا يكونوا عرضة للعقوبات المقررة في هذا الشأن، داعياً المواطنين للإبلاغ والتواصل في حال ملاحظة أي مخالفة أو عدم تطبيق للاشتراطات من قبل القاعات والاستراحات، متمنياً السلامة للجميع.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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"بلدية السهي بصامطة" تتابع التزام قاعات الأفراح والاستراحات بالإجراءات الاحترازية
سبق

كثفت بلدية مركز السهي التابع لمحافظة صامطة، ممثلة بالفرق الرقابية؛ جولاتها الميدانية وذلك بتواجد الدوريات الأمنية والمراكز الصحية بالمركز.

وفي التفاصيل: أوضح رئيس بلدية مركز السهي المكلف المهندس محمد بن ناصر الهتلان، أن هذه الجوالات نفذت من أجل التأكد من مدى تطبيق قاعات الأفراح والاستراحات الواقعة في مركز السهي والقرى التابعة له بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا وتوفير جميع الاشتراطات الصحية والوقائية.

وأضاف "الهتلان": أنه "شملت الجولات عددًا من الاستراحات وقاعات الأفراح وجرى التأكد من مدى التزامها بتأمين المعقمات وكاشف الحرارة ولواصق الإرشادات والتعليمات الوقائية".

وأكد رئيس بلدية السهي المكلف أن هذه الجولات تأتي بمساندة من قبل الجهات الأمنية والصحية بالمركز وذلك من أجل المرور على قاعات الأفراح والاستراحات؛ للتأكد من مدى التزامها بتأمين وتوفير الأدوات الصحية والوقائية من فيروس كورونا.

وشدد "الهتلان" على ضرورة التزام تلك القاعات بتأمين ذلك كي لا يكونوا عرضة للعقوبات المقررة في هذا الشأن، داعياً المواطنين للإبلاغ والتواصل في حال ملاحظة أي مخالفة أو عدم تطبيق للاشتراطات من قبل القاعات والاستراحات، متمنياً السلامة للجميع.

21 أغسطس 2020 - 2 محرّم 1442
08:40 PM

"بلدية السهي بصامطة" تتابع التزام قاعات الأفراح والاستراحات بالإجراءات الاحترازية

فرقها الرقابية كثفت جولاتها الميدانية بمشاركة الجهات الأمنية والصحية

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صحيفة سبق الإلكترونية - جازان
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كثفت بلدية مركز السهي التابع لمحافظة صامطة، ممثلة بالفرق الرقابية؛ جولاتها الميدانية وذلك بتواجد الدوريات الأمنية والمراكز الصحية بالمركز.

وفي التفاصيل: أوضح رئيس بلدية مركز السهي المكلف المهندس محمد بن ناصر الهتلان، أن هذه الجوالات نفذت من أجل التأكد من مدى تطبيق قاعات الأفراح والاستراحات الواقعة في مركز السهي والقرى التابعة له بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا وتوفير جميع الاشتراطات الصحية والوقائية.

وأضاف "الهتلان": أنه "شملت الجولات عددًا من الاستراحات وقاعات الأفراح وجرى التأكد من مدى التزامها بتأمين المعقمات وكاشف الحرارة ولواصق الإرشادات والتعليمات الوقائية".

وأكد رئيس بلدية السهي المكلف أن هذه الجولات تأتي بمساندة من قبل الجهات الأمنية والصحية بالمركز وذلك من أجل المرور على قاعات الأفراح والاستراحات؛ للتأكد من مدى التزامها بتأمين وتوفير الأدوات الصحية والوقائية من فيروس كورونا.

وشدد "الهتلان" على ضرورة التزام تلك القاعات بتأمين ذلك كي لا يكونوا عرضة للعقوبات المقررة في هذا الشأن، داعياً المواطنين للإبلاغ والتواصل في حال ملاحظة أي مخالفة أو عدم تطبيق للاشتراطات من قبل القاعات والاستراحات، متمنياً السلامة للجميع.

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