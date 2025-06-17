النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

لليوم الثالث والعشرين.. لا إصابات أو وفيات بكورونا في تايلاند

سجلت بالمجمل 58 وفاة من بين 3135 مصاباً تعافى منهم 2996

أعلنت تايلاند يوم الأربعاء عدم تسجيل أي إصابات أو وفيات جديدة بفيروس كورونا المستجد لتظل لليوم الثالث والعشرين على التوالي دون أي حالة انتقال محلية للعدوى.

ووفق رويترز، قال تاويسين ويسانويوتين المتحدث باسم فريق العمل الحكومي لمواجهة كوفيد-19، إن تايلاند سجلت في المجمل 58 وفاة بمرض كوفيد-19 الذي يتسبب فيه فيروس كورونا من بين حوالي 3135 مصاباً تعافى منهم 2996.

وجميع حالات الإصابة التي سجلت أخيراً جرى رصدها في الحجر الصحي بين تايلانديين عائدين من الخارج.

تايلاند فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ محطات

اعلان
لليوم الثالث والعشرين.. لا إصابات أو وفيات بكورونا في تايلاند
سبق

أعلنت تايلاند يوم الأربعاء عدم تسجيل أي إصابات أو وفيات جديدة بفيروس كورونا المستجد لتظل لليوم الثالث والعشرين على التوالي دون أي حالة انتقال محلية للعدوى.

ووفق رويترز، قال تاويسين ويسانويوتين المتحدث باسم فريق العمل الحكومي لمواجهة كوفيد-19، إن تايلاند سجلت في المجمل 58 وفاة بمرض كوفيد-19 الذي يتسبب فيه فيروس كورونا من بين حوالي 3135 مصاباً تعافى منهم 2996.

وجميع حالات الإصابة التي سجلت أخيراً جرى رصدها في الحجر الصحي بين تايلانديين عائدين من الخارج.

17 يونيو 2020 - 25 شوّال 1441
10:27 AM

لليوم الثالث والعشرين.. لا إصابات أو وفيات بكورونا في تايلاند

سجلت بالمجمل 58 وفاة من بين 3135 مصاباً تعافى منهم 2996

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
317

أعلنت تايلاند يوم الأربعاء عدم تسجيل أي إصابات أو وفيات جديدة بفيروس كورونا المستجد لتظل لليوم الثالث والعشرين على التوالي دون أي حالة انتقال محلية للعدوى.

ووفق رويترز، قال تاويسين ويسانويوتين المتحدث باسم فريق العمل الحكومي لمواجهة كوفيد-19، إن تايلاند سجلت في المجمل 58 وفاة بمرض كوفيد-19 الذي يتسبب فيه فيروس كورونا من بين حوالي 3135 مصاباً تعافى منهم 2996.

وجميع حالات الإصابة التي سجلت أخيراً جرى رصدها في الحجر الصحي بين تايلانديين عائدين من الخارج.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
7,167
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
17,920
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
22,782
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
43,280

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟
مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة