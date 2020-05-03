النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

وزير الداخلية الألماني يطالب بعودة الدوري

قال وزير الداخلية الألماني هورست سيهوفر اليوم إنه يدعم عودة استئناف الدوري الألماني لكرة القدم على الرغم من تفشي فيروس كورونا المستجد.

وقال "أجد بأن البرنامج المجدول من قبل رابطة دوري كرة القدم جيد وأدعم استئناف الدوري في مايو"، وذلك قبل ثلاثة أيام من اجتماع للسلطات الألمانية للبت في مصير دوري بوندسليغا.
وتوقف الدوري الألماني في منتصف مارس الماضي بسبب تفشي وباء "كوفيد-19".

وزير الداخلية الألماني هورست سيهوفر الدوري الألماني فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
وزير الداخلية الألماني يطالب بعودة الدوري
سبق

قال وزير الداخلية الألماني هورست سيهوفر اليوم إنه يدعم عودة استئناف الدوري الألماني لكرة القدم على الرغم من تفشي فيروس كورونا المستجد.

وقال "أجد بأن البرنامج المجدول من قبل رابطة دوري كرة القدم جيد وأدعم استئناف الدوري في مايو"، وذلك قبل ثلاثة أيام من اجتماع للسلطات الألمانية للبت في مصير دوري بوندسليغا.
وتوقف الدوري الألماني في منتصف مارس الماضي بسبب تفشي وباء "كوفيد-19".

03 مايو 2020 - 10 رمضان 1441
07:35 PM

وزير الداخلية الألماني يطالب بعودة الدوري

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
434

قال وزير الداخلية الألماني هورست سيهوفر اليوم إنه يدعم عودة استئناف الدوري الألماني لكرة القدم على الرغم من تفشي فيروس كورونا المستجد.

وقال "أجد بأن البرنامج المجدول من قبل رابطة دوري كرة القدم جيد وأدعم استئناف الدوري في مايو"، وذلك قبل ثلاثة أيام من اجتماع للسلطات الألمانية للبت في مصير دوري بوندسليغا.
وتوقف الدوري الألماني في منتصف مارس الماضي بسبب تفشي وباء "كوفيد-19".

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
5,840
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
15,604
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
20,963
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
41,915

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟
مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة