"هيئة نجران" تستعد بخطة ميدانية وتوعوية خلال إجازة العيد

مع اتخاذ كل التدابير الاحترازية والوقائية لكل الأعضاء المشاركين

يستعد فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة نجران لتنفيذ خطته الميدانية خلال إجازة عيد الفطر المبارك.

وتتضمّن الخطوة تكليف العدد الكافي من أعضاء الهيئة مع اتخاذ كل التدابير الاحترازية والوقائية بما يحفظ سلامتهم أثناء أداء مهام عملهم وتشمل هذه الخطة جميع هيئات محافظات منطقة نجران.

وترتكز جولات الأعضاء الميدانيين ودورياتهم على الأسواق والمجمعات التجارية، ويتخلل الخطة تنفيذ برامج توعوية تنفذها إدارة التوعية والتوجيه عبارة عن شاشات في المجمعات التجارية تعرض مقاطع قصيرة ورسائل إرشادية توضح أهمية المحافظة على الآداب واغتنام ما بقي من الشهر المبارك فيما يعود على الجميع بالنفع والفائدة في حياتهم اليومية.

من جانبه، أكد مدير عام فرع الرئاسة العامة بمنطقة نجران الشيخ سعيد بن مشبب القحطاني أن هذه الخطة تأتي بدعم ومتابعة معالي الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند.

وأشاد بدعم الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران والأمير تركي بن هذلول بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة.