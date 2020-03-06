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مقارنة مع وفيات "كورونا" القديم.. "العويس": فرق كبير.. المواطن خط دفاع أول

أكد أن من المبكر الجزم بانتهائه في "الصيف" وقال: المصابون ٩٠ ألفًا حول العالم

أكد المشرف العام على إدارة الطوارئ والكوارث في وزارة الصحة الدكتور جلال العويس، أن فيروس كورونا جديد وصعبٌ التنبؤ بتحركاته؛ لكن المعلومات المتاحة تشير إلى أن نسبة الوفيات ضعيفة حوالى 2%، وأن كورونا السابق كانت نسبة الوفاة فيه 30%؛ فهناك فرق كبير.

وأضاف في برنامج "بالمختصر" على قناة "إم بي سي"، أن كورونا الحالي يلاحظ أن نسبة الانتشار والعدوى فيه عالية؛ لافتًا إلى أن معدل المصابين حول العالم وصل إلى 90 ألف مصاب.

وأشار "العويس" إلى أن الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الصين من حصر المصابين، حَدّ من انتشار كورونا؛ لافتًا إلى أن الحالات المسجلة اليوم داخل الصين أقل مما يسجل خارج الصين، ونتوقع من الدول الأخرى استجابة سريعة استباقية وليست رد فعل لأن عندهم تنبؤًا.

وردًّا عن سؤال حول حالة الذعر والقلق من فيروس كورونا هل هي مبررة؟ أجاب أن جميع الأزمات يكون مصاحبًا لها حالة من الذعر والقلق، وللحد منها يجب انتقاء المعلومات من مصادرها الرئيسية والبعد عن الشائعات.

ونوّه بقدرة المملكة وتكاتف القطاعات فيها، وأن لديها القدرة الكافية لصد وصول المرض والتعامل معه حتى لو دخل المملكة؛ مبينًا أن المملكة تتعامل مع الحج في كل عام والإجراءات الاحترازية قائمة، ولدينا خبرة متراكمة فيه وقدرة المستشفيات للتعامل مع هذا المرض موجودة وقائمة.

وبيّن أن أعراض كورونا تتشابه مع الأنفلونزا العادية من وجود حرارة وزكام؛ مشيرًا إلى أنه في حالة وجود الأعراض أو وجود أحد قادم من المناطق الموبوءة؛ يجب التصريح أو الإفصاح، وذلك هو خط الدفاع الأول، وكما كنا نقول إن المواطن هو رجل الأمن الأول؛ فإننا اليوم نقول إن المواطن هو رجل الصحة الأول؛ مشددًا على أن كورونا يمكن احتواؤه بشكل واضح إذا توفرت معلومات أولية عنه.

وطالَبَ "العويس" مَن تظهر عليه أعراض الأنفلونزا، بالاتصال برقم (937) ليعرف المركز المفروض التوجه له، ويحرص على عدم مصافحة أحد باليد، وغسل يديه، وارتداء الماسك المخصص، إلى أن يتم أخذ إجراءات العزل الطبي له وأخذ العينات منه.

وبخصوص انتشار الكمامات، أكد "العويس"، أن حالة الهلع التي حصلت في السوق هي استغلال لأزمة، ولا يوجد حاجة لارتدائها في أماكن العمل أو المدارس، وهي مخصصة للاستخدام للممارسين الصحيين، وغير مجدية إذا كان مقاسها غير مناسبًا.

واختتم بأن الفيروسات بشكل عام ومنها "كورونا"، تكثر في فصل الصيف، وتخف في فصل الشتاء.. ومن المبكر أن نقول إن الفيروس سينتهي في فصل الصيف.

فيروس كورونا الجديد وزارة الصحة جلال العويس

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مقارنة مع وفيات "كورونا" القديم.. "العويس": فرق كبير.. المواطن خط دفاع أول
سبق

أكد المشرف العام على إدارة الطوارئ والكوارث في وزارة الصحة الدكتور جلال العويس، أن فيروس كورونا جديد وصعبٌ التنبؤ بتحركاته؛ لكن المعلومات المتاحة تشير إلى أن نسبة الوفيات ضعيفة حوالى 2%، وأن كورونا السابق كانت نسبة الوفاة فيه 30%؛ فهناك فرق كبير.

وأضاف في برنامج "بالمختصر" على قناة "إم بي سي"، أن كورونا الحالي يلاحظ أن نسبة الانتشار والعدوى فيه عالية؛ لافتًا إلى أن معدل المصابين حول العالم وصل إلى 90 ألف مصاب.

وأشار "العويس" إلى أن الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الصين من حصر المصابين، حَدّ من انتشار كورونا؛ لافتًا إلى أن الحالات المسجلة اليوم داخل الصين أقل مما يسجل خارج الصين، ونتوقع من الدول الأخرى استجابة سريعة استباقية وليست رد فعل لأن عندهم تنبؤًا.

وردًّا عن سؤال حول حالة الذعر والقلق من فيروس كورونا هل هي مبررة؟ أجاب أن جميع الأزمات يكون مصاحبًا لها حالة من الذعر والقلق، وللحد منها يجب انتقاء المعلومات من مصادرها الرئيسية والبعد عن الشائعات.

ونوّه بقدرة المملكة وتكاتف القطاعات فيها، وأن لديها القدرة الكافية لصد وصول المرض والتعامل معه حتى لو دخل المملكة؛ مبينًا أن المملكة تتعامل مع الحج في كل عام والإجراءات الاحترازية قائمة، ولدينا خبرة متراكمة فيه وقدرة المستشفيات للتعامل مع هذا المرض موجودة وقائمة.

وبيّن أن أعراض كورونا تتشابه مع الأنفلونزا العادية من وجود حرارة وزكام؛ مشيرًا إلى أنه في حالة وجود الأعراض أو وجود أحد قادم من المناطق الموبوءة؛ يجب التصريح أو الإفصاح، وذلك هو خط الدفاع الأول، وكما كنا نقول إن المواطن هو رجل الأمن الأول؛ فإننا اليوم نقول إن المواطن هو رجل الصحة الأول؛ مشددًا على أن كورونا يمكن احتواؤه بشكل واضح إذا توفرت معلومات أولية عنه.

وطالَبَ "العويس" مَن تظهر عليه أعراض الأنفلونزا، بالاتصال برقم (937) ليعرف المركز المفروض التوجه له، ويحرص على عدم مصافحة أحد باليد، وغسل يديه، وارتداء الماسك المخصص، إلى أن يتم أخذ إجراءات العزل الطبي له وأخذ العينات منه.

وبخصوص انتشار الكمامات، أكد "العويس"، أن حالة الهلع التي حصلت في السوق هي استغلال لأزمة، ولا يوجد حاجة لارتدائها في أماكن العمل أو المدارس، وهي مخصصة للاستخدام للممارسين الصحيين، وغير مجدية إذا كان مقاسها غير مناسبًا.

واختتم بأن الفيروسات بشكل عام ومنها "كورونا"، تكثر في فصل الصيف، وتخف في فصل الشتاء.. ومن المبكر أن نقول إن الفيروس سينتهي في فصل الصيف.

06 مارس 2020 - 11 رجب 1441
03:47 PM

مقارنة مع وفيات "كورونا" القديم.. "العويس": فرق كبير.. المواطن خط دفاع أول

أكد أن من المبكر الجزم بانتهائه في "الصيف" وقال: المصابون ٩٠ ألفًا حول العالم

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زيد الخمشي - الرياض
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4,095

أكد المشرف العام على إدارة الطوارئ والكوارث في وزارة الصحة الدكتور جلال العويس، أن فيروس كورونا جديد وصعبٌ التنبؤ بتحركاته؛ لكن المعلومات المتاحة تشير إلى أن نسبة الوفيات ضعيفة حوالى 2%، وأن كورونا السابق كانت نسبة الوفاة فيه 30%؛ فهناك فرق كبير.

وأضاف في برنامج "بالمختصر" على قناة "إم بي سي"، أن كورونا الحالي يلاحظ أن نسبة الانتشار والعدوى فيه عالية؛ لافتًا إلى أن معدل المصابين حول العالم وصل إلى 90 ألف مصاب.

وأشار "العويس" إلى أن الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الصين من حصر المصابين، حَدّ من انتشار كورونا؛ لافتًا إلى أن الحالات المسجلة اليوم داخل الصين أقل مما يسجل خارج الصين، ونتوقع من الدول الأخرى استجابة سريعة استباقية وليست رد فعل لأن عندهم تنبؤًا.

وردًّا عن سؤال حول حالة الذعر والقلق من فيروس كورونا هل هي مبررة؟ أجاب أن جميع الأزمات يكون مصاحبًا لها حالة من الذعر والقلق، وللحد منها يجب انتقاء المعلومات من مصادرها الرئيسية والبعد عن الشائعات.

ونوّه بقدرة المملكة وتكاتف القطاعات فيها، وأن لديها القدرة الكافية لصد وصول المرض والتعامل معه حتى لو دخل المملكة؛ مبينًا أن المملكة تتعامل مع الحج في كل عام والإجراءات الاحترازية قائمة، ولدينا خبرة متراكمة فيه وقدرة المستشفيات للتعامل مع هذا المرض موجودة وقائمة.

وبيّن أن أعراض كورونا تتشابه مع الأنفلونزا العادية من وجود حرارة وزكام؛ مشيرًا إلى أنه في حالة وجود الأعراض أو وجود أحد قادم من المناطق الموبوءة؛ يجب التصريح أو الإفصاح، وذلك هو خط الدفاع الأول، وكما كنا نقول إن المواطن هو رجل الأمن الأول؛ فإننا اليوم نقول إن المواطن هو رجل الصحة الأول؛ مشددًا على أن كورونا يمكن احتواؤه بشكل واضح إذا توفرت معلومات أولية عنه.

وطالَبَ "العويس" مَن تظهر عليه أعراض الأنفلونزا، بالاتصال برقم (937) ليعرف المركز المفروض التوجه له، ويحرص على عدم مصافحة أحد باليد، وغسل يديه، وارتداء الماسك المخصص، إلى أن يتم أخذ إجراءات العزل الطبي له وأخذ العينات منه.

وبخصوص انتشار الكمامات، أكد "العويس"، أن حالة الهلع التي حصلت في السوق هي استغلال لأزمة، ولا يوجد حاجة لارتدائها في أماكن العمل أو المدارس، وهي مخصصة للاستخدام للممارسين الصحيين، وغير مجدية إذا كان مقاسها غير مناسبًا.

واختتم بأن الفيروسات بشكل عام ومنها "كورونا"، تكثر في فصل الصيف، وتخف في فصل الشتاء.. ومن المبكر أن نقول إن الفيروس سينتهي في فصل الصيف.

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