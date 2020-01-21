"العميريني" يبحث التعاون المشترك مع وزير التجارة الجزائري

قام سفير خادم الحرمين الشريفين في الجزائر، عبدالعزيز بن إبراهيم العميريني، صباح اليوم، بزيارة إلى وزير التجارة الجزائري كمال رزيق.
وشهد اللقاء بحث أوجه التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين في المجال التجاري وسبل تعزيزها وتطويرها.
قام سفير خادم الحرمين الشريفين في الجزائر، عبدالعزيز بن إبراهيم العميريني، صباح اليوم، بزيارة إلى وزير التجارة الجزائري كمال رزيق.
وشهد اللقاء بحث أوجه التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين في المجال التجاري وسبل تعزيزها وتطويرها.سفير خادم الحرمين الشريفين عبدالعزيز بن إبراهيم العميريني وزير التجارة الجزائري الجزائر
قام سفير خادم الحرمين الشريفين في الجزائر، عبدالعزيز بن إبراهيم العميريني، صباح اليوم، بزيارة إلى وزير التجارة الجزائري كمال رزيق.
وشهد اللقاء بحث أوجه التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين في المجال التجاري وسبل تعزيزها وتطويرها.
قام سفير خادم الحرمين الشريفين في الجزائر، عبدالعزيز بن إبراهيم العميريني، صباح اليوم، بزيارة إلى وزير التجارة الجزائري كمال رزيق.
وشهد اللقاء بحث أوجه التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين في المجال التجاري وسبل تعزيزها وتطويرها.