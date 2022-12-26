وشددت وزارة الداخلية على المواطنين والمقيمين بضرورة مواصلة الالتزام بالإجراءات الوقائية والتقيد بالتعليمات الصادرة من الجهات المعنية بهذا الشأن.

وسجلت منطقة المدينة المنورة العدد الأعلى بـ (609) مخالفات، ومنطقة الرياض بـ (568)، ومنطقة مكة المكرمة (392)، تلتها منقطة حائل بـ (118)، ثم الباحة (66)، فمنطقة تبوك بـ (46)، والشرقية بـ (44)، ومنطقة الجوف بـ (21)، ومنطقة عسير بـ(10)، ومنطقة القصيم بـ (5)، فمنطقة جازان بـ(1)، ومنطقة الحدود الشمالية بـ(0)، فمنطقة نجران بـ(0).

بلغت مخالفات الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا (COVID-19) (1880) مخالفة، وذلك للفترة من 15/ 5/ 1443هـ حتى 21/ 5/ 1443هـ.

الداخلية تعلن: 1880 مخالفة للإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا خلال أسبوع وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2021-12-26 بلغت مخالفات الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا (COVID-19) (1880) مخالفة، وذلك للفترة من 15/ 5/ 1443هـ حتى 21/ 5/ 1443هـ. وسجلت منطقة المدينة المنورة العدد الأعلى بـ (609) مخالفات، ومنطقة الرياض بـ (568)، ومنطقة مكة المكرمة (392)، تلتها منقطة حائل بـ (118)، ثم الباحة (66)، فمنطقة تبوك بـ (46)، والشرقية بـ (44)، ومنطقة الجوف بـ (21)، ومنطقة عسير بـ(10)، ومنطقة القصيم بـ (5)، فمنطقة جازان بـ(1)، ومنطقة الحدود الشمالية بـ(0)، فمنطقة نجران بـ(0). وشددت وزارة الداخلية على المواطنين والمقيمين بضرورة مواصلة الالتزام بالإجراءات الوقائية والتقيد بالتعليمات الصادرة من الجهات المعنية بهذا الشأن.

26 ديسمبر 2021 - 22 جمادى الأول 1443 03:57 PM

اخر تعديل 26 ديسمبر 2021 - 22 جمادى الأول 1443 06:51 PM

الداخلية تعلن: 1880 مخالفة للإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا خلال أسبوع بجميع المناطق والمدينة المنورة سجلت العدد الأعلى بـ 609 تلتها الرياض بـ568 مخالفة





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بلغت مخالفات الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا (COVID-19) (1880) مخالفة، وذلك للفترة من 15/ 5/ 1443هـ حتى 21/ 5/ 1443هـ.

وسجلت منطقة المدينة المنورة العدد الأعلى بـ (609) مخالفات، ومنطقة الرياض بـ (568)، ومنطقة مكة المكرمة (392)، تلتها منقطة حائل بـ (118)، ثم الباحة (66)، فمنطقة تبوك بـ (46)، والشرقية بـ (44)، ومنطقة الجوف بـ (21)، ومنطقة عسير بـ(10)، ومنطقة القصيم بـ (5)، فمنطقة جازان بـ(1)، ومنطقة الحدود الشمالية بـ(0)، فمنطقة نجران بـ(0).

وشددت وزارة الداخلية على المواطنين والمقيمين بضرورة مواصلة الالتزام بالإجراءات الوقائية والتقيد بالتعليمات الصادرة من الجهات المعنية بهذا الشأن.