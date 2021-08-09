تعرف على التحديثات والتعديلات على البروتوكول الخاص بدخول الملاعب

أجرت وزارة الرياضة عددًا من التحديثات والتعديلات على البروتوكول الخاص بدخول الجماهير للملاعب والمنشآت الرياضية للمنافسات الرياضية للموسم الرياضي 2021-2022.

فقد اشترطت الوزارة لدخول الجماهير للملاعب أن يكون الشخص تجاوز الـ12 عامًا وأكملوا الحصول على (جرعتين) من لقاح كورونا المعتمد من وزارة الصحة في المملكة، إبراز تطبيق "توكلنا"، ارتداء الكمامة، التباعد الاجتماعي.

ووضعت الوزارة شروط البيئة والتباعد الاجتماعي من أجل تحقيق كل التدابير الاحترازية للوصول لبيئة آمنة.

والاشتراطات هي :

وضع ملصقات أرضية وعلامات واضحة للوقوف، تحديد مقاعد الجلوس للمحافظة على المسافة الآمنة (مقعد فارغ بين كل مقعدين) بما فيها مقاعد الدرجة الأولى والمنصة، تحديد مداخل ومخارج الجمهور لكل مربع، يجب تخصيص مسارات قبل وبعد البوابات لضمان التباعد الاجتماعي وأماكن لفحص درجة الحرارة، توزيع معقمات الأيدي والمناديل على الجماهير عند الدخول وفي حال صعوبة ذلك توفر المعقمات وتوضع في مكان واضح للجمهور.

يمكن لأفراد العائلة الواحدة الجلوس معًا ويجب تطبيق التباعد الاجتماعي بينهم وبين بقية الأشخاص.

حجز التذاكر يتم عن طريق منصة إلكترونية لضمان التباعد الاجتماعي ويحدد فيها (وقت دخول الملعب، وقت الخروج، بوابة الدخول، بوابة الخروج)، يمنع بيع التذاكر في الملعب يوم المباراة، وفي حال عدم توفر منصة إلكترونية يتم طرح التذاكر عن طريق النادي مع وجوب تطبيق التباعد الاجتماعي.

وجود عدد مناسب من المنظمين لضمان تطبيق التباعد وتجنب الزحام، تخصيص مشرفين في مواقف السيارات لتنظيم دخول السيارات حسب التوقيت المحدد في التذكرة، تزويد دورات المياه بصنابير تعمل ذاتيًا.

تخصيص أماكن لرابطة الجماهير معزولة عن بقية الجماهير والتأكد من استخدام المعدات والأدوات من قِبل شخص واحد وعدم تداولها بين الأشخاص.

زيادة الطاقة الاستيعابية للملعب من 40 % إلى60 % كحد أقصى، يسمح بدخول الجماهير المحصنين بجرعتين ممن تبلغ أعمارهم 12 سنة فما فوق.

تطهير وتعقيم الأسطح الأكثر احتمالية للمس، تمنع التجمعات بين شوطي المباراة أو بعد النهاية.

يسمح ببيع أو تقديم الأطعمة والمشروبات على الجماهير في المدرجات.

منع أي شخص لا يرتدي الكمامة من دخول الملعب.

تقليل تواصل العاملين الشخصي مع الجمهور ولبس الكمامة عند التعامل معهم.

الاهتمام بغسل اليدين بالماء والصابون أو استخدام المعقمات في حال عدم توفرهما.

الحرص على ارتداء أدوات الحماية عند تنظيف وتطهير الملعب والتخلص منها بالطريقة السليمة.

وقررت وزارة الرياضة يوم الأحد رفع الطاقة الاستيعابية للحضور الجماهيري للمنافسات الرياضية للموسم الرياضي 2021-2022 بنسبة لا تزيد على 60 % من سعة المدرجات بدلاً من40 %".