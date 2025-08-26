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عبوة ناسفة تبتر ساقَي امرأة وتنفجر في أسرة كاملة بعدن اليمنية

"مسام": زرعها مجهولون في شارع رئيس بمديرية الشيخ عثمان

أعلن المشروع السعودي لنزع الالغام باليمن "مسام"، أن أسرة كاملة مكوّنة من نساء وأطفال أصيبت في انفجار عبوة ناسفة زرعها مجهولون في أحد الشوارع الرئيسة لمديرية الشيخ عثمان بمحافظة عدن- جنوبي اليمن.

وقالت مصادر محلية إن العبوة الناسفة انفجرت في تقاطع منطقة الممدارة بمديرية الشيخ عثمان، وتسبّبت في إصابة عددٍ من المدنيين في الشارع.

وأضافت المصادر، أن الانفجار أسفر عن جرح أسرة مكوّنة من نساء وأطفال ورجال كانوا على متن حافلة في الشارع الرئيس المؤدي إلى ملعب ٢٢ مايو وبتر ساقَي امرأة.

الرئيسية/ أخبار العالم

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عبوة ناسفة تبتر ساقَي امرأة وتنفجر في أسرة كاملة بعدن اليمنية
سبق

أعلن المشروع السعودي لنزع الالغام باليمن "مسام"، أن أسرة كاملة مكوّنة من نساء وأطفال أصيبت في انفجار عبوة ناسفة زرعها مجهولون في أحد الشوارع الرئيسة لمديرية الشيخ عثمان بمحافظة عدن- جنوبي اليمن.

وقالت مصادر محلية إن العبوة الناسفة انفجرت في تقاطع منطقة الممدارة بمديرية الشيخ عثمان، وتسبّبت في إصابة عددٍ من المدنيين في الشارع.

وأضافت المصادر، أن الانفجار أسفر عن جرح أسرة مكوّنة من نساء وأطفال ورجال كانوا على متن حافلة في الشارع الرئيس المؤدي إلى ملعب ٢٢ مايو وبتر ساقَي امرأة.

26 أغسطس 2019 - 25 ذو الحجة 1440
11:49 AM

عبوة ناسفة تبتر ساقَي امرأة وتنفجر في أسرة كاملة بعدن اليمنية

"مسام": زرعها مجهولون في شارع رئيس بمديرية الشيخ عثمان

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن المشروع السعودي لنزع الالغام باليمن "مسام"، أن أسرة كاملة مكوّنة من نساء وأطفال أصيبت في انفجار عبوة ناسفة زرعها مجهولون في أحد الشوارع الرئيسة لمديرية الشيخ عثمان بمحافظة عدن- جنوبي اليمن.

وقالت مصادر محلية إن العبوة الناسفة انفجرت في تقاطع منطقة الممدارة بمديرية الشيخ عثمان، وتسبّبت في إصابة عددٍ من المدنيين في الشارع.

وأضافت المصادر، أن الانفجار أسفر عن جرح أسرة مكوّنة من نساء وأطفال ورجال كانوا على متن حافلة في الشارع الرئيس المؤدي إلى ملعب ٢٢ مايو وبتر ساقَي امرأة.

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