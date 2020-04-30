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عقب تغريدات مسيئة.. جامعة الملك سعود تعلن كفّ يد موظف وإحالته للتحقيق

أكدت حرصها على تطبيق الإجراءات تجاه كل من يصدر منه مثل هذه التجاوزات

قرّرت جامعة الملك سعود كفّ يد موظف عن العمل وإحالته إلى التحقيق؛ نظرًا لما تم رصده من تغريدات مسيئة.

وتفصيلًا: قالت الجامعة: نظراً لما تم رصده من تغريدات مسيئة منسوبة إلى أحد منسوبي جامعة الملك سعود، وبعد الاطلاع فقد قررت الجامعة كف يد الموظف عن العمل وإحالته إلى التحقيق، وإن الجامعة إذ تتخذ مثل هذا الإجراء؛ لتؤكد عدم تهاونها مع أي شخص يسيء، أو يتطاول على هذا الوطن العزيز بما يخالف توجهاته أو يمس أمنه وقيادته.

كما تؤكد الجامعة على حرصها التام على تطبيق الإجراءات النظامية تجاه كل من يصدر منه مثل هذه التجاوزات، حفظ الله وطننا وولاة أمرنا من كل سوء ومكروه.

جامعة الملك سعود

الرئيسية/ المملكة / محليات

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عقب تغريدات مسيئة.. جامعة الملك سعود تعلن كفّ يد موظف وإحالته للتحقيق
سبق

قرّرت جامعة الملك سعود كفّ يد موظف عن العمل وإحالته إلى التحقيق؛ نظرًا لما تم رصده من تغريدات مسيئة.

وتفصيلًا: قالت الجامعة: نظراً لما تم رصده من تغريدات مسيئة منسوبة إلى أحد منسوبي جامعة الملك سعود، وبعد الاطلاع فقد قررت الجامعة كف يد الموظف عن العمل وإحالته إلى التحقيق، وإن الجامعة إذ تتخذ مثل هذا الإجراء؛ لتؤكد عدم تهاونها مع أي شخص يسيء، أو يتطاول على هذا الوطن العزيز بما يخالف توجهاته أو يمس أمنه وقيادته.

كما تؤكد الجامعة على حرصها التام على تطبيق الإجراءات النظامية تجاه كل من يصدر منه مثل هذه التجاوزات، حفظ الله وطننا وولاة أمرنا من كل سوء ومكروه.

30 إبريل 2020 - 7 رمضان 1441
06:31 PM
اخر تعديل
30 إبريل 2020 - 7 رمضان 1441
07:00 PM

عقب تغريدات مسيئة.. جامعة الملك سعود تعلن كفّ يد موظف وإحالته للتحقيق

أكدت حرصها على تطبيق الإجراءات تجاه كل من يصدر منه مثل هذه التجاوزات

A A A
محمد المواسي - الرياض
0
2,719

قرّرت جامعة الملك سعود كفّ يد موظف عن العمل وإحالته إلى التحقيق؛ نظرًا لما تم رصده من تغريدات مسيئة.

وتفصيلًا: قالت الجامعة: نظراً لما تم رصده من تغريدات مسيئة منسوبة إلى أحد منسوبي جامعة الملك سعود، وبعد الاطلاع فقد قررت الجامعة كف يد الموظف عن العمل وإحالته إلى التحقيق، وإن الجامعة إذ تتخذ مثل هذا الإجراء؛ لتؤكد عدم تهاونها مع أي شخص يسيء، أو يتطاول على هذا الوطن العزيز بما يخالف توجهاته أو يمس أمنه وقيادته.

كما تؤكد الجامعة على حرصها التام على تطبيق الإجراءات النظامية تجاه كل من يصدر منه مثل هذه التجاوزات، حفظ الله وطننا وولاة أمرنا من كل سوء ومكروه.

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